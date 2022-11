Video: Šteinbors ar divām epizodēm iekļūst Konferences līgas grupu turnīra TOP 10

Latvijas futbola kluba RFS vārtsargs Pāvels Šteinbors ar diviem atvairītiem sitieniem iekļuvis UEFA Konferences līgas grupu turnīra skaistāko epizožu TOP 10.

Šteinbors topā iekļuvis ar epizodēm mačos pret Stambulas "Bašakšehir" un Edinburgas "Hearts".

🔟 amazing saves from the #UECL group stage! 🧤

Which one was most impressive? 🤔#UECLsaves | @UKEnterprise pic.twitter.com/kei2Mec9wN