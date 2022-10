Video: Šteinbors un Frīzenbihlers iekļūst Konferences līgas labāko momentu izlasē

UEFA izveidotajā Konferences līgas grupu turnīra piektās kārtas spēļu labāko atvairīto sitienu topā atkal iekļuvis RFS vārtu vīrs Pāvels Šteinbors, bet starp skaistāko golu autoriem minēts RFS austriešu futbolists Kevins Frīzenbihlers.

Šteinbors regulāri iekļūst UEFA veidotajos labāko momentu topos un arī pēc ceturtdienas mača Edinburgā pret "Hearts" izpelnījies UEFA uzmanību.

Savukārt Frīzenbihlers iekļuvis starp četriem skaistāko vārtu autoriem - austrietis 39. minūtē saņēma teicamu piespēli un no apmēram 20 metriem "šāva" bumbu tālajā vārtu stūrī.

Jau ziņots, ka RFS ceturtdien viesos ar 1:2 zaudēja Skotijas klubam "Hearts", abus vārtus ielaižot jau spēles sākumā.

