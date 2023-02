Virslīgā VAR sistēma tiks izmantota jau ar pirmo kārtu

Jau ar šī gada "Optibet" Virslīgas pirmo kārtu tiks izmantota video tiesneša asistenta sistēma jeb VAR, portālam "Sportacentrs.com" teica šī projekta vadītājs, Latvijas futbola vadošais tiesnesis Andris Treimanis.

Paredzēts, ka šosezon VAR tiks izmantots 40% Virslīgas spēļu.

Jaunā Virslīgas sezona ar desmit komandu līdzdalību sāksies pēc mēneša, un Treimanis neslēpa, ka līdz tam saistībā ar VAR jāpaveic vēl gana daudz darbu. Šobrīd noris aktīva sadarbība ar TV4 cilvēkiem, tiek veikti eksperimenti un izmēģinājumi stadionos, lai saprastu, kā tas izskatīsies praksē un ar ko jārēķinās.

"Iepriekš Virslīgas spēļu tiešraides tika producēta minimāli ar četrām kamerām, bet VAR vajadzībām ir nepieciešamība pēc divām 16 metru kamerām, kas novietotas pretim soda laukuma malai, un tas ietekmē arī televīzijas darbu. Bet kopumā projekts virzās pēc plāna, izveidota sadarbība ar tehnoloģijas nodrošinātājiem, kas šajā jomā ir vadošie Eiropā, nesen tika veikta tiesnešu apmācība atbilstoši FIFA prasībām, tāpat arī atkārtojumu operatoru apmācība," akcentēja Treimanis.

Atkārtojumu operatoru pienākumos ir palīdzēt tiesnešiem, parādot viņiem notikušo labākajos rakursos, lai tiesnešiem būtu pēc iespējas vairāk informācijas par laukumā notikušo. Kopumā darbam ar VAR sistēmu būs gatavi astoņi galvenie tiesneši, astoņi tiesnešu asistenti un astoņi atkārtojumu operatori.

Pirmajā sezonā plānots, ka VAR būs 40% spēļu jeb vidēji divos mačos no pieciem katrā spēļu kārtā. Pirmajā spēļu aplī ir plāns VAR izmantot vienā spēlē katrā no kārtām. Visam ritot pozitīvi, spēļu skaits ar VAR vienā kārtā var tikt audzēts līdz trim mačiem. Šobrīd to darīt visos mačos liedz dažādi iemesli - finanses, cilvēkresursi un infrastruktūra.

No Virslīgas klubiem par VAR gaidāmo ieviešanu pārsvarā tiekot saņemtas pozitīvas atsauksmes, taču daži klubi iebilstot tieši pret plānoto VAR izmantošanas biežumu, jo vajadzētu vai nu visās spēlēs, vai nevienā, lai visām komandām būtu vienādi apstākļi. Tāpat tiekot uzdots jautājums, kā tad tiks izvēlētas tās spēles, kurās VAR tiks izmantots. Treimanis pirmajam iebildumam nepiekrita, norādot, ka VAR samazina tiesnešu kļūdu skaitu un attiecīgi kļūdu samazinājums par 40% tāpat ir labāks nekā nekāds. Savukārt par šo 40% spēļu izvēli Treimanis norādīja, ka spēļu izvēles mehānisms vēl ir diskusiju procesā un tiek ņemta vērā citu valstu pieredze, kā arī uzklausītas FIFA rekomendācijas.

Latvija kļūs par pirmo Baltijas valsti, kuras futbola līgā darbojas pilnvērtīga VAR sistēma. VAR gan būs arī Igaunijā, taču Treimanis sacīja, ka mūsu ziemeļu kaimiņi izmantos eksperimentālu VAR versiju ar mazāku personālu.

Treimanis un LFF iepriekš projekta kopējās izmaksas VAR sistēmas izmantošanai visās Virslīgas spēlēs bija novērtējuši 700 tūkstošu eiro apmērā. Tagad, kad VAR tuvojas savai debijai Latvijas Virslīgā, Treimanis varēja atzīmēt, ka šīs prognozes proporcionāli spēļu skaitam ir bijušas precīzas.