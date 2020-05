Virslīgas futbolisti sacentīsies jaunā turnīrā - 'Baltic eCup'

Ņemot vērā, ka Covid-19 pandēmijas saistībā futbola čempionāti teju visā pasaulē ir apturēti, virtuālais futbols kļūst aizvien populārāks. Pirmo reizi vēsturē tiks aizvadīts eFutbola turnīrs "Baltic eCup", kurā savā starpā sacentīsies Baltijas futbola līgu klubu spēlētāji. Turnīrs risināsies no 9. līdz 13. maijam.

Starp pirmā vēsturiskā futbola turnīra atbalstītājiem ir starptautiskais uzņēmums "Red Bull". Visas spēles Latvijā būs iespēja vērot tiešraidēs televīzijas kanālā "Best4Sport TV" un portālā "Delfi". Visus mačus ar Latvijas spēlētāju līdzdalību komentēs Antons Semeņaks un Emīls Blūms. Pašas spēles tiks aizvadītas ar "Playstation 4" spēļu konsolēm.

Turnīra formāts paredz, ka priekšsacīkstes 9. un 10. maijā notiks katras valsts spēlētāju miniturnīros, fināla posmam, kas plānots 12. un 13. maijā, kvalificējoties katras valsts četriem labākajiem spēlētājiem. Kopumā turnīrā piedalīsies 31 spēlētājs – pa desmit no Latvijas un Igaunijas klubiem, kā arī 11 no Lietuvas. Jāizceļ, ka Latvijas virslīgu šajā turnīrā pārstāvēs visu 10 klubu pārstāvji, savukārt no Lietuvas un Igaunijas startēs piecu dažādu klubu pārstāvji no katras valsts.

Zīmīgi, ka jau pirms nepilna mēneša risinājās līdzīga formāta turnīrs starp Latvijas virslīgas klubu spēlētājiem "Ghetto Football Virsliga Cup", kurā uzvaras laurus plūca FK "Metta" aizsargs Jegors Novikovs. Arī šajā turnīrā mettiešus pārstāvis tieši Novikovs, turklāt teju visu 10 klubu godu aizstāvēs tie paši spēlētāji, kas sacentās jau pirms mēneša aizvadītajā turnīrā, līdz ar to esot jau ar nelielu pieredzi šāda formātā sacensībās. Vienīgais debitants būs FK "Ventspils" uzbrucējs Jevgeņijs Kozlovs.

Maksims Krivuņecs, biedrības "Latvijas Futbola Virslīga" valdes priekšsēdētājs: "Manuprāt, šis turnīrs ir svarīgs solis visām Baltijas līgām un klubiem. Tas dod mums iespēju iet ārpus laukuma rāmjiem un savā starpā konkurēt jau citā līmenī. Zīmīgi, ka arī eSpots pēdējo gadu laikā kļuvis par lielu trendu, sniedzot emocijas līdzjutējiem visā Pasaulē. Pie visa tā mēs esam priecīgi par iespēju sastrādāties un apmainīties ar pieredzi ar mūsu Baltijas kolēģiem no Igaunijas un Lietuvas. Es ticu, ka šis ir pirmais solis, lai līgu savstarpējā sadarbība attīstītos."

Marko Lonts, Igaunijas eFutbola attīstības vadītājs: "Ir patiess prieks strādāt kopā ar tāda līmeņa profesionāļiem no visas Baltijas, lai realizētu tik unikālu projektu un atbalstītu futbolu, kas teju visā pasaulē ir apstājies. Ar šo turnīru vēlamies dot iespēju sporta draugiem atkal just adrenalīnu un atbalstīt savus favorītus. Pats turnīrs solās būt vienreizējs! Es personīgi ceru, ka šis būs liels starts eFutbola kā sporta veida triumfam!"

Jans Nevonija, Lietuvas A līgas prezidents: "Varu tikai piebilst, ka esmu drošs, ka šis turnīrs futbola faniem Baltijā sagādās prieku grūtajos apstākļos."

Latvijas virslīgas klubu spēlētāji "Baltic eCup" turnīrā:

Toluvalase Emanuels Arokodare ("Valmiera FC")

Roberts Savaļnieks (RFS)

Jegors Novikovs (FK "Metta")

Artūrs Karašausks (FK "Liepāja")

Kirilo Drišjuks (FK "Spartaks")

Ivans Lukjanovs ("Riga FC")

Ņikita Ivanovs (FK "Jelgava")

Staņislavs Nečiporenko ("BFC Daugavpils")

Romans Mickevičs (FK "Tukums 2000/TSS")

Jevgeņijs Kozlovs (FK "Ventspils")