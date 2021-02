Zināmi Latvijas telpu futbola izlases kandidāti spēlēm martā

Latvijas telpu futbola izlase nākamnedēļ uzsāks gatavošanos Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīra spēlēm Šveicē un savā laukumā pret pasaules ranga vadošo komandu Spāniju. Izlases galvenais treneris Arturs Šketovs trešdien paziņojis marta nometnes kandidātu sarakstu.

Komanda pulcēsies uz treniņnometni pirmdien, 1. martā, Rīgā, bet trenēsies un mitināsies, kā ierasts, Jelgavā. Trešdien mūsu valstsvienība izlidos uz Šveici, kur piektdien, 5. martā, paredzēta spēle pret mājinieku izlasi "GoEasy" arēnā.

Pēc atgriešanās Latvijā komanda gatavosies 9. marta spēlei Zemgales Olimpiskajā centrā pret Spāniju. Mačs, kas sāksies plkst. 18:00, norisināsies bez līdzjutēju klātbūtnes.

Kā zināms, kvalifikācijas turnīra otrajā kārtā Latvija sacenšas grupā ar Spāniju, Slovēniju un Šveici. Finālturnīrā iekļūs divas labākās komandas. Pirmajā spēlē Spānijā mūsu izlase, spēlējot bez vairākiem regulārajiem valstsvienības pārstāvjiem, kapitulēja Eiropas vicečempionu priekšā, bet otrajā mačā februārī Jelgavā ar vienu vārtu starpību piekāpās slovēņiem.

Šajā treniņnometnē piedalīsies četrpadsmit kandidātu. Vislielākā pārstāvniecība ir no FC "Petrow" (četri spēlētāji), trīs telpu futbolisti ir no FK RABA, bet pa diviem pārstāvjiem ir no TFK "Rēzekne" un FK "Nikars" klubiem. Tāpat izlases kandidātu pulkā ir arī divi leģionāri: Jānis Pastars un Andrejs Baklanovs ikdienā spēlē Polijā. Valstsvienībai šoreiz nāksies iztikt bez ierastā komandas kapteiņa Maksima Seņa palīdzības.