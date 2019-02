'Zurich' ar Vaņinu rezervē UEFA Eiropas līgas 'play-off' pirmajā spēlē zaudē 'Napoli'

Latvijas futbola izlases pamatvārtsarga Andra Vaņina pārstāvētā Šveices komanda "Zurich" ceturtdien cieta zaudējumu UEFA Eiropas līgas izslēgšanas turnīra pirmās kārtas pirmajā spēlē, kamēr citā mačā izslēgšanas turnīrā debiju piedzīvoja Latvijas vadošā futbola tiesneša Andra Treimaņa brigāde.

"Zurich" savā laukumā ar 1:3 (0:2) piekāpās Itālijas klubam "Napoli".

Vaņins šajā mačā palika rezervē, bet Cīrihes vienības vārtus sargāja Janniks Brehers.

Mača rezultāts tika atklāts 12.minūtē, kad pēc Brehera muļķīgas kļūdas bumbu savā rīcībā ieguva polis Arkadjušs Miliks, kurš tālāk to pāradresēja Lorenso Insinjem, itālim no tuvas distances panākot 1:0. Otro reizi viesi izcēlās deviņas minūtes vēlāk, kad aptuveni no tā paša punkta precīzi sita spānis Hosē Kaljehons.

Tuvojoties otrā puslaika beigām, 13 minūtes pirms pamatlaika beigām polis Pjotrs Zeliņskis ar raidījumu no vārtsarga laukuma stūra panāca jau 3:0 viesu labā. Sešas minūtes vēlāk "Zurich" ieguva tiesības izpildīt 11 metru soda sitienu, ko realizēja kosovietis Bendžamims Kololi, vienus vārtus atgūdams.

Nākamnedēļ Neapolē tiks aizvadīta atbildes cīņa, uzvarētājai divu spēļu summā sasniedzot astotdaļfinālu.

"Napoli" komanda pirms dueļa ar "Zurich" vienību palika bez sava kapteiņa Mareka Hamšīka, jo slovāks pārcēlies uz Ķīnas čempionāta komandu Daliaņas "Yifang", kurai pievienosies piektdien.

"Napoli" jau vairākus gadus ir viena no spēcīgākajām Itālijas komandām - pēdējās sešās sezonās tā piecas reizes bijusi labāko trijniekā, tomēr pie čempiontitula tā nav tikusi. A sērijas uzvarētājas trofeju vienība ieguvusi divas reizes - 1987. un 1990.gadā.

Šo Eirokausu sezonu pazīstamā Karlo Ančeloti vadītā komanda sāka UEFA Čempionu līgā, tomēr saspringtā cīņā savā grupā palika aiz spēcīgajām Parīzes "Saint-Germain" un "Liverpool".

Tikmēr Treimaņa brigādes tiesātajā mačā Čehijas klubs Prāgas "Slavia" savā laukumā nospēlēja bezvārtu neizšķirti 0:0 (0:0) ar Beļģijas vienību "Genk".

Treimanis šajā mačā katrai komandai parādīja pa trim dzeltenajām kartītēm.

Treimanis šajā mačā strādāja kopā ar saviem palīgiem Haraldu Gudermani un Alekseju Spasjonnikovu, kā arī papildus palīgiem Aleksandru Golubovu, Edgaru Maļcevu un ceturto tiesnesi Raimondu Tatriku.

Latvijas arbitri ikdienā tiesā Latvijas futbola virslīgā, bet iepriekš ir tiesājuši arī UEFA Čempionu līgas grupu turnīra un UEFA Eiropas līgas apakšgrupu mačus, kā arī Pasaules kausa izcīņas kvalifikācijas spēles.

Latvijas tiesneši ar Treimani priekšgalā debiju UEFA Čempionu līgas grupu turnīrā piedzīvoja tieši šajā sezonā.

Kā zināms, pirms tam UEFA Eiropas līgas grupu turnīra kārtu nepārvarēja Latvijas uzbrucēja Dāvja Ikaunieka pārstāvētā Čehijas vienība "Jablonec".

UEFA Eiropas līgas fināls notiks 29.maijā Azerbaidžānas galvaspilsētā Baku.

Iepriekšējā sezonā par UEFA Eiropas līgas uzvarētājiem kļuva Spānijas klubs Madrides "Atletico", kas finālā ar 3:0 pārspēja Marseļas "Olympique" no Francijas.