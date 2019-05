Video: Dejas uz ledus - Rihards Bukarts izklaidējas Latvijas izlases fotosesijā

Latvijas hokeja izlasei pirmdien, 13. maijā, kad nebija jāaizvada spēle 2019. gada pasaules čempionātā, bija oficiālā fotosesija.

Fotoseija parasti izvēršas ļoti jautra, hokejisti mēdz viens otru un oficiālās personas izjokot. Šoreiz IIHF sociālo tīklu cilvēkiem izdevās "pieķert" Rihardu Bukartu, kurš uz ledus izvēlējās pārvietoties nevis uz slidām, bet uz krēsla.

Latvijas hokeja izlasei pirmdien ir brīvdiena, bet nākamo maču Bratislavas grupā Boba Hārtlija vadītā vienība aizvadīs otrdien, 14. maijā, tiekoties ar Itāliju. Atgādinām, ka turnīra pirmajā mačā Latvija ar 5:2 uzvarēja Austriju, bet svētdien ar 1:3 zaudēja Šveicei, sarežģījot sev cīņu par iekļūšanu ceturtdaļfinālā.

🇱🇻R. Bukarts getting in a new style of practice in #Bratislava. @lhf_lv #IIHFWorlds pic.twitter.com/nTc76S90Fq