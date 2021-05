Piektdien Rīgā sākās 2021. gada pasaules čempionāts hokejā, kurā 16 valstsvienības uzsāka cīņu par zelta, sudraba un bronzas medaļām. Katrai no trīs labākajām komandām tiks pasniegtas 40 medaļas, bet pirmo reizi vēsturē pasaules līmeņa sporta notikumam medaļas izgatavo Latvijas uzņēmums – "Latvijas Monētu nams", kas ir oficiālais IIHF PČ partneris.

Šī gada PČ medaļas izcelsies ar vairākām lietām. Medaļas svars ir ievērojams – no 416 līdz 418 gramiem, bet ar lentu un tās stiprinājumiem kopējais svars ir tuvu puskilogramam. Līdz šim medaļu svars ir bijis ap 350 gramiem. Arī medaļas diametrs ir ļoti ievērojams – veseli 100 mm, kas saskaņā ar medaļu izgatavošanas noteikumiem ir lielākais iespējamais diametrs. Medaļas ir izgatavotas no vara sakausējuma un pārklātas ar augstākās proves dārgmetāliem – zeltu un sudrabu. Pretēji plaši izplatītam maldīgam viedoklim, pat visaugstākā līmeņa sacensību medaļas netiek izgatavotas no tīra zelta vai sudraba.

"Monētu un medaļu izdošana ir "Latvijas Monētu nama" specialitāte, taču gatavotPČ hokejā medaļas ir ļoti īpašs un atbildīgs notikums un mums ir patiess prieks, ka šis gods tika uzticēts vietējam Latvijas uzņēmumam," saka "Latvijas Monētu nams" pārstāvis Gints Rijnieks. "Medaļu tapšanā mums vajadzēja ievērot vairākus noteikumus. Piemēram, medaļām ir stingri noteikts minimālais pieļaujamais svars, diametra amplitūda, kā arī tas, ka medaļām jābūt apaļām. Lielākais izaicinājums bija īsais darbu izpildes termiņš. Lai arī vienas medaļas izgatavošana kaltuves iekārtā aizņem tikai dažas minūtes, papildus tam vēl ir materiālu sagāde, manuāla medaļu apstrāde, apzeltīšana, lentas stiprinājuma pievienošana un pašas lentas piestiprināšana. Tas viss lielā mērā ir roku darbs. Kopējais medaļu izgatavošanas process aizņēma vairākas nedēļas – un tas ir, iespējams, rekordīss termiņš, kādā jebkad tapušas PČ hokejā medaļas, kas parasti aizņem vairākus mēnešus. Kaltuvē tika atlikti vairāku citu pasūtījumu izpilde, lai nodrošinātu hokeja čempionāta apbalvojuma medaļu savlaicīgu piegādi."

Tā kā Latvijā nav monētu kaltuves un tik specifisku darbu nav iespējams veikt, "Latvijas Monētu nams" medaļu izkalšanu uzticēja Norvēģijas monētu kaltuvei, kurā tiek kalta arī Nobela Miera prēmijas zelta medaļa. PČ medaļu kalšana notika ar ļoti lielu spiedienu radot metālā speciāli izveidotas veidnes nospiedumu. Ar 10 000 kiloņūtoni (kN) lielu spēku divas reizes tika izdarīts spiediens uz medaļas sagatavi, līdz tika panākts nevainojams medaļas reljefs.

"Lai arī medaļu tapšanā ieguldīts daudz līdzekļu un cilvēku darba stundas, to patiesā vērtība radīsies turnīra beigās, kad tās tiks kārtas kaklā uzvarētājiem. Medaļu vērtība un nozīme ir simboliska gan tās saņēmējiem, gan hokeja līdzjutējiem – tās apliecina panākumus, azartu un mērķtiecību pasaules mērogā," stāsta Rijnieks.

Medaļu dizaina izstrāde notika ciešā IIHF pasaules čempionāta rīcības komitejas un "Latvijas Monētu nama" speciālistu sadarbībā. Medaļas aversā ir attēlots hokeja spēlētājs uz stilizēta hokeja laukuma fona, kas ir "IIHF pasaules čempionāta hokejā 2021" oficiālais logotips. Gar medaļas ārmalu ir turnīra nosaukums "IIHF ICE HOCKEY WORLD CHAMPIONSHIP" un čempionāta norises vieta "RIGA LATVIA". Medaļas lenta ir Latvijas karoga krāsās par godu čempionāta norises vietai – Latvijai.