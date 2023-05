Video: Latvijas hokejisti laimē 'eksplodē' pēc Rubīna uzvaras vārtu guvuma

Latvijas hokeja izlase svētdien, 28. maijā, paveica neticamo un izcīnīja pasaules čempionāta bronzas medaļas.

Jau vēstīts, ka Kristiāna Rubīna vārtu guvums pasaules čempionāta bronzas spēles pagarinājumā sekmēja Latvijas izlases uzvaru pār ASV valstsvienību ar rezultātu 4:3.

Pēc mača Latvijas hokejisti gan uz laukuma, gan uz rezervistu soliņa nespēja slēpt savu sajūsmu par vēsturisko notikumu.

KRISTIANS RUBINS IN OT TO WIN BRONZE FOR LATVIA! pic.twitter.com/hdN3QomvvM

Latvia wins the first medal ever at #IIHFWorlds!🇱🇻🎉 @lhf_lv #USALAT #IIHFWorlds pic.twitter.com/SqnufKcooy