Video: Rubīns pēc spēka paņēmiena attopas uz Čehijas izlases rezervistu soliņa

Latvijas hokeja izlases aizsargs Kristiāns Rubīns ceturtdien pasaules čempionāta B grupas mačā pret Čehiju pēc uzņemtā spēka paņēmiena ielidoja uz Čehijas rezervistu soliņa, un intervijā Latvijas Hokeja federācijas (LHF) partnerim "Bite" viņš pastāstīja par šo epizodi.

Čehijas izlases spēlētājs Matejs Stranskis pielietoja spēka paņēmienu pret Rubīnu, pēc kura viņš attapās uz Čehijas izlases soliņa. Tomašs Hertls un Jirži Černohs iesmēja par latvieša neveiksmi šajā epizodē.

#LeafsForever Kristians Rubins gets dumped into the bench

Look at the reactions from Jiri Cernoch and #SJSjarks Tomas Hertl 😂 pic.twitter.com/akasGBtwfD