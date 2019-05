Video: Somijas jauneklis ar burvīgu solo gājienu gūst PČ pirmos vārtus

Piektdien sācies 2019. gada pasaules čempionāts hokejā, kura pirmos vārtus guvis 18 gadus vecais Somijas izlases uzbrucējs Kāpo Kakko, tobrīd atklājot rezultātu spēlē pret Kanādas valstsvienību.

Kakko vārtus guva pēc nepilnām septiņām aizvadītām minūtēm, kad Turku TPS spēlējošais jauneklis izspraucās starp diviem Kanādas izlases aizsargiem, bet pēc tam "noguldīja" vārtsargu Metu Mureju.

Uzbrucējs šogad jau izcīnījis vienu zelta medaļu, ar Somijas izlasi triumfējot 2019. gada pasaules čempionātā hokejā U-19 vecuma grupā.

Somijas un Kanādas izlases spēlei, kā arī Krievijas un Norvēģijas cīņai var sekot līdzi portāla "Delfi.lv" teksta tiešraidē.

What a goal from Kaapo Kakko, and set up from Rajala and Ilomaki #FINCAN #IIHFWorlds pic.twitter.com/S9q83qlHY7