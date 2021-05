Ābols: no šīs spēles jāņem pārliecība, ka varam spēlēt ar ripu

Latvijas hokeja izlases uzbrucējs Rodrigo Ābols uzskata, ka saspringtā spēle ar Somijas valstsvienību palīdzēs Latvijas hokejistiem gūt pārliecību par savām spējām, kontrolējot ripu, sarunā ar žurnālistiem izteicās hokejists.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ziņots, ka Latvijas valstsvienība svētdien ar rezultātu 2:3 papildlaikā piekāpās Somijas hokeja izlasei, bet izcīnīja svarīgu punktu, kas Latvijas hokejistiem ļauj pašiem noteikt savu likteni par iekļūšanu ceturtdaļfinālā.

Izcīnītā punkta nozīmi uzsvēra Mārtiņš Dzierkals, kurš guva abus Latvijas izlases vārtus. Trešajā trešdaļā gūtie vārti palīdzēja izraut papildlaiku: "Redzēju, ka savā ziņā esam trijatā pret diviem. Mans darbs bija doties uz vārtiem. Redzēju, kā Lauris [Dārziņš] izpildīja metienu, es to pielaboju. Sākotnēji, jā, nespēju noticēt, ka ripa nokļuva vārtos. Šie vārti bija ļoti patīkami, it īpaši, jo tās bija trešā perioda beigas."

Vienība pirms spēles runājusi par Somijas hokejistu spēles manieri – nosegt neitrālo zonu, piespiest kļūdīties un doties pretuzbrukumā –, stāstīja Rodrigo Ābols. Latvijas izlase pretī likusi lielu ātrumu, kas ļāvis pārvarēt viduszonu.

"Šis mačs vai spēle pret Kanādu ir labākā turnīrā," atzina Ābols. "Domāju, ka šoreiz krietni vairāk noteicām spēles ritējumu. Pāris nomaiņās trešajā periodā viņi pārņēma spēli. Taču man šķita, ka mēs spēles otrajā pusē pret Kanādu daudz aizsargājāmies. Zinājām, ka Somija spēlē otro reizi divās dienās, tāpēc daudz presingojām."

Īpaši veiksmīgs spēles satura ziņā bija tieši otrais periods, kurā Latvijas izlase zaudēja ar 0:1, lielāko daļu trešdaļas gan izdarot spiedienu uz Somijas izlases vārtiem. Kas pietrūka periodā, kurā Latvijas hokejisti izpildīja 15 metienus?

"Gols pietrūka," nosmēja Ābols. "Viņi kaut cik līdzīgi itāļiem spēlēja. Noliek piecus cilvēkus priekšā, gaida kļūdas un tad skrien pretuzbrukumos. Re kā, pamatlaikā abām komandām divi mēsliņi iekrita, papildlaikā mums pietrūka meistarība. Otrajā periodā? Grūti pateikt, domāju, mēs visu darījām pareizi. Ja es zinātu atbildi, būtu iemetuši vairāk."

"Žēl, ka neuzvarējām, jo cik dzirdēts, tad tieši pēdējos gadus ir problēma mums uzvarēt gan bullīšus, gan papildlaikā," sprieda Dzierkals. "Bet, protams, ka Somija bija favorīti. Dabūt punktu no viņiem ir daudz, it īpaši mūsu situācijā."

Dzierkals arī atzina, ka komandu sagaida ļoti smaga spēle pret Vācijas izlasi. Tiesa, hokejisti jau pieraduši ceļazīmi uz ceturtdaļfinālu sadalīt pēdējā apakšgrupas mačā.

"Mums jau tas normāli ir (smejas). Ķelnē pret Vāciju, Dānijā pret Dāniju, tagad mājās pret Vāciju. Būs lieliski redzēt vismaz kaut kādu daļu līdzjutēju tribīnēs. Viņi noteikti dzīs mūs uz priekšu. No šīs spēles jāņem pārliecību, ka varam spēlēt ar ripu pret jebkuru izlasi, nevajag vienmēr no tās atmesties panikā. Ja mēs varam pieturēt ripu, tad varam kontrolēt spēles gaitu. Ja tā spēlēsim pret Vāciju, tad viss būs kārtībā," komandas sniegumu analizēja Ābols.

Jau šobrīd skaidri zināms, ka Latvijas izlasei otrdien būs nepieciešams kaut papildlaikā pieveikt Vācijas izlasi. Nepieciešamo punktu skaitu gan var ietekmēt pirmdien gaidāmās spēles starp Vācijas un ASV izlasēm, kā arī Kazahstānas un Norvēģijas vienībām, un otrdien no rīta paredzētā spēle starp Kanādas un Somijas vienībām. Portāls "Delfi" taujāja, vai abi hokejisti šīm spēlēm aktīvi sekos līdzi vai atpūtīsies no hokeja.

"Protams, grūti izbēgt no tā hokeja. It īpaši, kad esi burbulī, ieslēdz televizoru un pirmais kanāls rāda spēli no vienas vai otras arēnas" atbildēja Ābols. "Pat nemāku pateikt. Tikai zinu, kāda situācija Vācijai un ka mums abiem ir deviņi punkti. Godīgi saku, ka nezinu tabulu šobrīd. Viņiem tā spēle ir svarīga. Paskatīsimies rezultātu. Diez vai, ka sēdēšu un visu spēli skatīšos."

"Rodrigo pareizi pateica," piekrita Dzierkals. "Mēs ejam uz katru spēli un baigi neskatāmies, kas notiek citās komandās. Neiespringstam par to. Hokeja mums pietiek."