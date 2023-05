ASV pret zviedriem 'pasēj' divu vārtu pārsvaru, tomēr izrauj uzvaru pagarinājumā

ASV hokeja izlase otrdien Tamperē pasaules čempionāta A grupas noslēdzošās kārtas mačā ar 4:3 (1:1, 2:0, 0:2, 1:0) pagarinājumā uzvarēja Zviedriju.

Ar šo uzvaru ASV nodrošinājusi pirmo vietu A grupā. Amerikāņiem pamatlaikā vārtus guva Niks Bonino, Konors Garlands, Lens Hatsons, bet pagarinājumā uzvaru atnesa Dilans Sambergs.

Tikmēr zviedriem divus vārtus iemeta talantīgais Leo Kārlsons, bet reizi izcēlās Timotijs Liljegrens.

Jau spēles sestajā minūtē spēle bija beigusies amerikāņu uzbrucējam Maikam Eisimontam, kurš par sitienu pretinieku ceļgalā nopelnīja 5+20 minūšu sodu. Pirmajā trešdaļā tiesneši ļoti dāsni dalīja soda minūtes, pirmajās 20 minūtēs to bija 39. Rezultātu atklāja Zviedrijas hokejisti, kuri to paveica vairākumā – lielisku piespēli no Henrika Tomernesa saņēma viens no talantīgākajiem zviedru uzbrucējiem Kārlsons, kurš bija precīzs.

Savukārt mača 17. minūtē Zviedrija pirmo reizi šajā pasaules čempionātā zaudēja vārtus mazākumā. ASV izdarīja lielu spiedienu uz vārtiem, un precīzu metienu vārtsargam starp kājsargiem izpildīja Bonino. Otrajā periodā amerikāņi pārņēma vadību, gūstot divus vārtus pēc kārtas. Cīņas 34. minūtē viņi vairākumā sarīkoja burzmu zviedru vārtu priekšā, filigrānu metienu starp kājām izpildīja Kārters Mazurs, taču tas bija neveiksmīgs, bet pirmais pie atlēkušās ripas bija Garlands. Trešo ripu ASV iemeta vien 30 sekundes pirms otrās trešdaļas beigām, kad, tikko izcietis noraidījumu, Hatsons aizskrēja ātrā uzbrukumā un meistarīgi ar metienu devītniekā panāca amerikāņiem divu vārtu pārsvaru.

Pašā trešā perioda sākumā ASV jau ceturto reizi pārspēja zviedru vārtsargu Larsu Jūhansonu, tomēr vārtu guvums netika ieskaitīts aizmugures dēļ, ko tiesneši konstatēja, apskatoties video atkārtojumu. Amerikāņi šajā mačā gan izskatījās jūtami labāk, bija ātrāki un agresīvāki, bet 55. minūtē Zviedrijai uzsmaidīja veiksme. Pirmo vārtu autors Kārlsons izpildīja asu piespēli uz vārtu priekšu, bet ripa atsitās pret Aleksa Taka nūjas lāpstiņu un ar rikošeta palīdzību nonāca vārtos, rezultātam kļūstot 2:3.

Šāds pavērsiens Zviedrijai deva vajadzīgo dzinuli, un 58. minūtē zviedri izlīdzināja rezultātu, kad Desmitu no tuvas distances pārspēja Liljegrens. Zviedri bija izglābušies no zaudējuma pamatlaikā, duelis turpinājās pagarinājumā, kura otrajā minūtē amerikāņi izmantoja savu ātrumu un ar precīzu Samberga metienu nodrošināja uzvaru un pirmo vietu A grupā.