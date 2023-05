Austrija pēcspēles metienos 'izmet' ungārus no PČ elites

Pasaules čempionāta elites divīzijā pirmdien Tamperē vietu nosargāja Austrijas hokeja izlase.

B grupas noslēdzošās - septītās - kārtas mačā Austrija ar 4:3 (1:2, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0) pēcspēles metienos uzvarēja Ungāriju, kam savukārt elite nu ir jāatstāj, jo ieņemta pēdējā vieta apakšgrupā.

Ungārija līdz ar to pievienojusies Slovēnijai, kas palikusi pēdējā vietā Rīgas jeb B grupā.

Austrijas labā pamatlaikā vārtus guva Marko Rosi, Stīvens Strongs, Lukass Haudums, bet "bullīšos" izšķirošais vārtu guvums piederēja Manuelam Ganahlam. Savukārt ungāriem divus vārtus iemeta Icvāns Sofrons, kamēr reizi izcēlās Milans Horvāts.

Abas komandas aizvadīja aizraujošu cīņu par vietas saglabāšanu pasaules čempionāta elites divīzijā. Dueli labāk iesāka Ungārija, kas rezultātu atklāja devītajā minūtē, kad nepieskatīts vārtu priekšā palika Sofrins. Tomēr neizšķirta panākšanai Austrijai bija nepieciešamas tikai četras minūtes – vairākumā no savas zonas līdz pat pretinieku vārtiem aizslidoja Rosi, kurš ar individuālu meistarību līdzsvaroja rezultātu uz tablo, gūdams vienus no skaistākajiem vārtiem turnīrā. Pašās pirmā perioda beigās ungāri gan atguva vadību, kad tā beidzot ar 12. piegājienu pirmo reizi šajā čempionātā izmantoja vairākumu. No vārtu priekšas ripas lidojuma virzienu pielaboja Sofrons, kuram šie bija otrie vārti mačā.

Savukārt 25. minūtē rezultāts kļuva 3:1 par labu Ungārijai – izcilu metienu no zilās līnijas realizēja Horvāts. Austrija tika nostādīta nepatīkamā situācijā, un tā metās uz vārtiem, īpaši pēc iemetiena pretinieku zonā 27. minūtē, kad pie vārtiem tika sarīkota burzma, vārtsargs nepiespieda ripu, un to vārtos trieca Strongs. Otrā perioda noslēgumā otro reizi noraidījās ungāru uzbrucējs Balāšs Seboks, un arī otro reizi Austrija to izmantoja... Pēc saspēles viens labās puses iemetiena aplī palika Haudums, kurš ar spēcīgu metienu panāca 3:3.

Noslēdzošās 20 minūtes tādējādi sākās ar intriģējošu neizšķirtu. Tomēr tikai trešā perioda ievads bija aktīvāks komandu izpildījumā, pēc tam hokejs kļuva piesardzīgāks, jo abas vienības apzinājās, kāda ir šī mača likme. Pamatlaikā un pagarinājumā vārti vairs netika gūti, bet pēcspēles metienu sērijā pārāka ar 2:0 bija Austrija.



Austrija – Ungārija 4:3 (1:2, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Vārtu guvēji: Marko Rosi (12:45 min., 1:1, vair.), Stīvens Strongs (26:43 min., 2:3), Lukass Haudums (37:09 min., 3:3, vair.) – Icvāns Sofrons (8:25 min., 0:1), Icvāns Sofrons (19:21 min., 1:2, vair.), Milans Horvāts (24:11 min., 1:3)

Soda minūtes: 4 – 6

Metieni pa vārtiem: 33 – 18