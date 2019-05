Bļugers aizvada pilnvērtīgu treniņu pirms spēles ar Austriju

Latvijas hokeja izlases treniņā piektdien pilnvērtīgi darbojās uzbrucējs Teodors Bļugers, kura savainojums raisīja bažas, vēsta Latvijas Televīzija.

Bļugers pēc ierašanās pasaules čempionāta mājvietā Slovākijā pirmajā treniņā daudz neslidoja, kas lika raizēties Latvijas treneru korpusam. Tomēr piektdien Bļugers jau pilnvērtīgi darbojies uz ledus, un, iespējams, varēs piedalīties Latvijas izlases pirmajā cīņā pret Austriju.

Vēlāk Latvijas Hokeja federācija (LHF) Bļugeru arī oficiāli pieteica dalībai pasaules čempionātā.

Tādējādi Latvija aizpildījusi 22 no 25 hokejistu vietām. No valstsvienības kandidātu saraksta pieteikumā pagaidām nav atrodami vārtsargs Elvis Merzļikins, aizsargs Jānis Jaks un Edgars Siksna, uzbrucējs Toms Andersons, kā arī Māris Bičevskis.

Droši var apgalvot, ka viena no šīm vietām būs vārtsargam Elvim Merzļikinam, kurš piektdien aizvadīja pirmo treniņu ar valstsvienību Slovākijā. Merzļikins uz pasaules čempionātu devies no Ziemeļamerikas, kur no malas vēroja sava jaunā kluba Kolumbusas "Blue Jackets" spēles Stenlija kausā. Kā LTV sacīja pats vārtsargs, viņš Bratislavā ieradies pulksten 8 no rīta un vēlāk jau "uz pilnu klapi" darbojies treniņā.

Latvijas un Austrijas izlašu spēle sestdien, 11. maijā, Bratislavā sāksies pulksten 17:15. Portāls "Delfi" no pulksten 16:30 piedāvās teksta tiešraidi par šo spēli.

Pēc tam Latviju sagaida mači ar Šveices, Itālijas, Čehijas, Krievijas, Zviedrijas un Norvēģijas izlasēm. Lai kvalificētos ceturtdaļfinālam, grupu turnīrā jāizcīna vieta labāko četriniekā.

Latvijas izlases kandidātu saraksts pasaules čempionātam:

Vārtsargi: Elvis Merzļikins ("Lugano", Šveice/Kolumbusas "Blue Jackets", NHL), Kristers Gudļevskis(Rīgas "Dinamo"), Gustavs Dāvis Grigals (Aļaskas-Fērbenksas Universitāte, NCAA);

Aizsargi: Uvis Balinskis, Kristaps Zīle, Kristaps Sotnieks (visi - Rīgas "Dinamo"), Ralfs Freibergs(Zlīnas "PSG Berani", Čehija), Artūrs Kulda (Čerepovecas "Severstaļ", KHL), Oskars Cibuļskis(Hradeckrālovas "Mountfield", Čehija), Jānis Jaks (Amerikas Starptautiskās koledža, NCAA), Edgars Siksna (Karagandas "Sarjarka", VHL), Guntis Galviņš (Tršinecas "Ocelārži", Čehija);

Uzbrucēji: Teodors Bļugers (Pitsburgas "Penguins", NHL), Rūdolfs Balcers (Otavas "Senators", NHL), Miks Indrašis (Maskavas "Dinamo", KHL), Ronalds Ķēniņš("Lausanne", Šveice), Lauris Dārziņš, Gints Meija, Mārtiņš Dzierkals, Oskars Batņa, Emīls Ģēģeris, Rihards Marenis (visi - Rīgas "Dinamo"), Rodrigo Ābols ("Orebro", Zviedrija), Rihards Bukarts (Diseldorfas EG, Vācija), Roberts Bukarts(Prāgas "Sparta", Čehija), Toms Andersons ("Langenthal", Šveice), Māris Bičevskis (Hradeckrālovas "Mountfield", Čehija).