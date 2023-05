Bronzas medaļnieki Ločmelis un Šilovs starp skatītākajiem hokejistiem statistikas portālā

Aizvadītā nedēļa Latvijas hokejam bijusi iespaidīga, un izcīnītās 2023. gada pasaules čempionāta bronzas medaļas valstsvienības hokejistiem devusi popularitātes lēcienu. Hokeja statistikas portālā "Elite Prospects" Dans Ločmelis un Artūrs Šilovs bijuši vieni no populārākajiem hokejistiem.

Ločmeļa profils portālā "eliteprospects.com" aizvadītajā nedēļā skatīts 17 712 reizes. Savā aprakstā portāla uzturētāji ziņo, ka 19 gadus vecais latvietis bijis viens no tiem hokejistiem, kurš sev pievērsa pamatīgu uzmanību, gūstot divus vārtus un izdarot rezultatīvu piespēli, turklāt visus rezultativitātes punktus viņš guva izslēgšanas mačos. Tiek atgādināts, ka viņu 2022. gada NHL draftā izvēlējās Bostonas "Bruins".

Populārāks par Ločmeli aizvadītajā nedēļā bija tikai Kanādas izlases hokejists Adams Fantili (18 349), kurš ar vieniem vārtiem un divām piespēlēm palīdzēja kanādiešiem izcīnīt zelta godalgas. Fantili gaidāmajā NHL draftā varētu tikt izvēlēts ar otro numuru.

Savukārt Šilova profils hokeja statistikas portālā skatīts 16 450 reižu, kas ir nedēļas ceturtais lielākais rādītājs. 22 gadus vecais Šilovs kļuva par pasaules čempionāta vērtīgāko spēlētāju, vidēji mačā ielaižot 2,20 vārtus un atvairot 9,21 % metienu.

Starp meklētākajiem hokejistiem bija arī Roko Grimaldi (ASV) Džons Peterka (Vācija), kā arī Floridas "Panthers" hokejists Metjū Tkačuks.

