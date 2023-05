Čempione Somija izvairās no sensācijas pret nekaunīgo Franciju

Sarežģītu uzvaru Tamperē trešdien pasaules čempionāta A grupas mačā guva Somijas hokeja izlase, kas ar 5:3 (1:1, 2:1, 2:1) uzvarēja Francijas valstsvienību.

Somijas izlases labā vārtus guva Harri Personens, Ahti Oksanens, Marko Antila, Tēmu Hartikainens un Sakari Manninens, kamēr Francijai ar precīziem metieniem atzīmējās Floriāns Šakiašvili, Žustins Adamo un Šarls Bertrāns

Šī mača rezultātu daudziem par pārsteigumu atklāja Francija - no kreisās puses, turklāt asa leņķa Šakiašvili izpildīja vienkāršu metienu pa vārtiem, taču kļūdījās somu vārtsargs Emils Larmi, kurš kapitulēja jau pēc 64 nospēlētām sekundēm. Francūži cīņu bija sākuši nekaunīgi – nerespektējot titulēto Somijas izlasi. Mājinieki gan ātri panāca neizšķirtu, jo piektajā minūtē viņi radīja spiedienu uz pretinieku vārtiem un tas vainagojas panākumiem - no tuvas distances rezultātu uz tablo līdzsvaroja Pesonens.

Pirmais periods arī noslēdzās ar 1:1, bet jau otrās trešdaļas ceturtajā minūtē Oksanens veica strauju metienu no kreisās malas, pārsteidzot ar raidījumu tuvējā augšējā stūrī, izvirzot Somiju vadībā ar 2:1. Šķita, ka somi varētu beidzot iegūt kontroli pār spēli, taču tā nebija, jo Francija spēlēja pašaizliedzīgi un nekautrējās uzbrukt. Viens no uzbrukumiem vainagojās panākumiem - somi tika iespiesti savā zonā, no labās malas izcilu piespēli uz vārtu priekšu izpildīja Igo Galē - tā, ka Adamo tikai atlika pielikt nūju, un ripa nonāca vārtos.

Mača 32. minūtē lielisku individuālo meistarību nodemonstrēja Somijas izlases kapteinis Antila, kurš vienatnē ielauzās Francijas aizsardzības zonā un ar spēcīgu metienu starp aizsargiem no jauna izvirzīja laukuma saimniekus vadībā. Savukārt 46. minūtē Hartikainens izmantoja vairākumu, somiem bija jau divu vārtu pārsvars (4:2).

Arī šoreiz šķita, ka Somija tuvojas uzvarai, tomēr Francija turpināja spēlēt agresīvu un nerespektēja pretinieku. Aktīvā spēle deva augļus. Vairākumā somi tika iespiesti savā zonā, bet viena hokejista pārsvars netika izmantots, taču francūžu uzbrukumi turpinājās, un Bertrāns no vārtu priekšas samazināja rezultāta starpību līdz minimumam.

Francijai pamatlaika izskaņā bija iespējas panākt neizšķirtu, taču ripa vārtos nelidoja. Pašās beigās somi nokārtoja uzvaru, raidot ripu tukšos vārtos.

Ar septiņiem punktiem četrās spēlēs Somija grupā ir ceturtā, bet uzreiz aiz tās ar četriem punktiem ir Francija.

Somija – Francija 5:3 (1:1, 2:1, 2:1)

Vārtu guvēji: Harri Personens (4:37 min., 1:1), Ahti Oksanens (23:35 min., 2:1), Marko Antila (31:36 min., 3:2), Tēmu Hartikainens (45:22 min., 4:2, vair.), Sakari Manninens (58:58, 5:3, tukšos vārtos) - Floriāns Šakiašvili (1:04 min., 0:1), Žustins Adamo (28:31 min., 2:2), Šarls Bertrāns (49:08 min., 4:3)

Soda minūtes: 4 - 6

Metieni pa vārtiem: 32 - 22