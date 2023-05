Dānijas hokejisti pēc pārsvara izlaišanas Franciju pieveic pagarinājumā

Savu otro uzvaru pasaules hokeja čempionātā svētdien izcīnīja Dānijas valstsvienība, kas ar rezultātu 4:3 pagarinājumā pārspēja Francijas valstsvienību.

Dāņi devītajā minūtē sodīja pretiniekus par noteikumu pārkāpumu, un Dānijas hokeja zvaigzne Nikolajs Ēlerss izpildīja precīzu metienu tieši tajā brīdī, kad komandas biedrs patraucēja vārtsargam redzēt ripu. Trešdaļas otrajā pusē Valentīns Klero nopelnīja noraidījumu līdz spēles beigām par grūšanu apmalē, un piecu minūšu vairākumā Mikels Bedekers ar otro metiena mēģinājumu panāca divu vārtu pārsvaru.

Otro trešdaļu Francija iesāka aktīvi, un 26. minūtē Luī Budons izdarīja tālu piespēli Antonī Rešam, kurš pēc tam precīzi gar vārtiem atrada Giljermi Leklēru, un viņš vārtu gūšanas iespēju nelaida garām. Trīs minūtes pēc tam Antonī Rešs pārtvēra ripu un izgāja pret vārtsargu Frederiku Dikovu. Viņš apspēlēja vārtsargu un izlīdzināja rezultātu.

31. minūtē Francijas hokejists riskanti raidīja ripu ārā no savas zonas pa diagonāli, un Niks Olesens to pārtvēra. Viņš izdarīja spēcīgu metienu no distances un atjaunoja Dānijas izlases vadību. Tomēr francūži rezultātu vēlreiz izlīdzināja, gūstot vārtus 29 sekundes pirms trešdaļas beigām. Žils Bosks izdarīja metienu no distances, ripa pēc rikošeta nonāca vārtu priekšā pie Žustīna Adamo, kurš to ievirzīja vārtos.

Trešajā trešdaļā abas komandas spēlēja ļoti piesardzīgi, tāpēc pamatlaikā uzvarētāju noskaidrot neizdevās. Cīņa turpinājās pagarinājumā, kurā Patriks Rasels vairākumā izpildīja precīzu metienu vārtu tālajā stūrī.

Dānijas hokejistiem šī bija otrā uzvara turnīrā, un ar pieciem punktiem tā šobrīd ir otrajā vietā A grupā. Francija abās aizvadītajās spēlēs izcīnīja punktus, uzvarot un zaudējot pagarinājumā.

Francija - Dānija 3:4 (0:2, 3:1, 0:0, 0:1)

Vārtu guvēji: Giljerme Leklērs (25:48 min., 1:2), Antonī Rešs (28:29 min., 2:2), Žustīns Adamo (39:31 min., 3:3) - Nikolajs Ēlerss (8:27 min., 0:1, vair.), Mikels Bedekers (18:03 min., 0:2, vair.), Niks Olesens (30:34 min., 2:3), Patriks Rasels (61:43 min., 3:4)

Noraidījumi: 33 - 6

Metieni pa vārtiem: 26 (6+12+7+1) - 21 (9+8+3+1)