Latvijas hokeja izlasei uzvara pirmajā pasaules čempionāta spēlē ir viens no soļiem izstrādātajā plānā, lai sasniegtu ceturtdaļfinālu, pēc panākuma pirmajā spēlē intervijā "Latvijas Televīzijai" (LTV) sacīja komandas kapteinis Lauris Dārziņš.

Jau vēstīts, ka Latvijas izlase turnīru sāka ar uzvaru ar rezultātu 5:2 pār Austrijas valstsvienību. Dārziņš šajā mačā guva komandas otros vārtus, kā arī izcēlās ar rezultatīvu piespēli pirmajā golā.

"Pirmajā spēlē lielas emocijas bija gan mums, gan viņiem. Austrija ir kvalitatīva komanda, kas spēlē kvalitatīvu hokeju," sarunā ar LTV teica Dārziņš. "Mums ir biznesa plāns, kā tikt ceturtdaļfinālā, un viens no soļiem ir sākt turnīru ar uzvaru."

"Spēlēju no maiņas uz maiņu, no epizodes uz epizodi, un ir prieks, ka trāpīju," par savu precīzo metienu teica izlases kapteinis. "Skaidrs, ka vārtus vajag gūt, bet arī pie rezultāta 1:1 zinājām, kas ir jādara. 39 izdarītie metieni ir atzīstams rādītājs."

Lauris Dārziņš! Goal 400th for Team Latvia at World Championship level and it's 2:1. pic.twitter.com/5IZk93OxkZ — Aivis Kalniņš🇱🇻 (@A_Kalnins) May 11, 2019



Dārziņš uzsvēra, ka pasaules čempionāts ir divu nedēļu maratons, tāpēc nevar krist eiforijā pēc uzvarām un šaustīt sevi pēc zaudējumiem.

Kritisks par Latvijas izlases sniegumu bija Rūdolfs Balcers, kurš guva vārtus un trīsreiz rezultatīvi piespēlēja. Viņš uzskata, ka Latvija var spēlēt vēl labāk.

"Pirmie periodi bija līdzīgi, jo ne viņiem, ne mums nekas nesanāca. Trešajā periodā cīnījāmies līdz galam, un tam, kam vajadzēja iekrist, iekrita. Viņi visu enerģiju patērēja pirmajos periodos, tāpēc trešajā periodā viņi nosēdās. Mēs šodien nespēlējām tādā līmenī, kā varam. Mēs varam daudz labāk nospēlēt," sarunā ar LTV žurnālistu sacīja Balcers.





Highlights: Latvia put away Austria 5-2 to open their tournament at #IIHFWorlds pic.twitter.com/RgrZ2GuNW2 — IIHF (@IIHFHockey) May 11, 2019