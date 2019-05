Dārziņš: prieks dzirdēt Latvijas himnu pēdējā spēlē

Latvijas hokeja izlases kapteinis Lauris Dārziņš pēc komandas pēdējās spēles 2019. gada pasaules čempionātā intervijā Latvijas Televīzijai neslēpa gandarījumu, ka turnīrs noslēgts ar patīkamām emocijām un uzvaru, pēc kuras Bratislavas arēnā skanēja Latvijas valsts himna.

Latvijas hokeja izlase pasaules čempionāta pēdējā spēlē Bratislavas grupā ar 4:1 pieveica Norvēģiju, lai gan norvēģi pirmie guva vārtus šajā mačā. Latvijas izlase tādējādi kopvērtējumā ieņēma 10. vietu, kas par divām pozīcijām zemāk nekā pērn iespētais.

"Spēle kā spēle, pretinieks solīds. Priecīgi dzirdēt himnu pēdējā spēlē un pabeigt (pasaules čempionātu) uz pozitīvas nots. (Norvēģija ir) normāls pretinieks, viņi ir meistarīgi, viņiem divas maiņas ir ļoti meistarīgas. Nebūsim alkatīgi galu galā, jo arī pret šādu pretinieku jāspēlē maksimāli. Pirmajā periodā bikiņ iešūpojāmies, tad aizvadījām solīdas trešdaļas, un priecīgi dabūt uzvaru," LTV tiešraidē sacīja Latvijas izlases kapteinis.

34 gadus vecais hokejists norādīja, ka plāno turpināt karjeru valstsvienībā un spēlēt vēl vairākos "hokeja pavasaros". "Kamēr "motors" neklapēs, tikmēr spēlēšu. Lielisks kolektīvs, fani atbraukuši. Gribējās izbaudīt ceturtdaļfinālu, ko neesmu izbaudījis gadus 10 (Dārziņš nespēlēja 2018. gada pasaules čempionātā, kad Latvija iekļuva ceturtdaļfinālā). Viss vēl priekšā, bet te bija kvalitatīvas septiņas spēles, un esmu lepns par čaļiem."

To, ka turnīrs bija labi aizvadīts, norādīja arī NHL kluba Pitsburgas "Penguins" uzbrucējs Teodors Bļugers, kuru atzina par vienu no trim labākajiem Latvijas hokejistiem visā turnīrā. "Domāju, ka turnīrs nebija slikts, bet neizdarījām to, ko gribējām (iekļūt cetrtdaļfinālā). Nākamgad būs laba komanda un cīnīsimies par ceturtdaļfinālu," sarunā ar LTV sacīja 24 gadus vecais uzbrucējs.

Līdzīgi kā komandas kapteinis, par turnīru izteicās otrs NHL spēlējošais Latvijas izlases hokejists Rūdolfs Balcers (Otavas "Senators"). "Uzvarējām. Šodien vajadzēja uzvarēt un pabeigt turnīru uz pozitīvas nots. Nebija tā labākā spēle, bet atradām ceļu, kā iemest golus un vinnēt spēli," LTV tiešraidē sacīja 22 gadus vecais uzbrucējs.

Runājot par turnīru kopumā, Balcers neslēpj nelielu rūgtumu par neiekļūšanu ceturtdaļfinālā. "Bišķi pietrūka. Kaut kur "neieķērāmies", bet nocīnījāmies un atdevām visu, ko varam, spēlēs pret stiprajām komandām, kur vajadzēja dabūt punktus. Pret Šveici vajadzēja (tikt pie punktiem), tur kaut kas nesanāca, bet ko nu tagad vairs izdarīsi."

"Atpūtīsimies, tad jauna sezona. Man patīk spēlēt izlasē. Man ir otrais čempionāts, lieliska atmosfēra," gandarījumu par kolektīvu Latvijas izlasē pauda Balcers.