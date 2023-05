Daugaviņš: nedaudz jāpapriecājas, bet katra nākamā spēle būs 'kā uz nažiem'

Latvijas hokeja izlases kapteinis Kaspars Daugaviņš pēc vēsturiskās uzvaras pasaules čempionātā pār Čehiju atzina, ka komanda pelnījusi tagad nedaudz papriecāties, tomēr daudz atslābt nav laika, jo katra nākamā spēles būs vēl spraigāka un svarīgāka ceļā uz ceturtdaļfinālu.

Latvijas hokeja izlase pēc atgriešanās elitē ne reizi nebija uzvarējusi Čehiju, tikai vienu reizi cīnoties neizšķirti (kad vēl nebija spēlēs jānoskaidro uzvarētājs). Arī pirms čempionāta preses konferencē Daugaviņš izcēla neveiksmju joslu pret čehiem, ko tagad izdevies pārtraukt, pieveicot Čehiju pagarinājumā ar 4:3. Tādējādi Latvija arī tika pie pirmā panākuma un pirmajiem punktiem 2023. gada pasaules čempionātā, jo pirmajās divās spēlēs bija piedzīvoti zaudējumi pamatlaikā. Panākums pret čehiem ļauj Latvijai palielināt izredzes cīņā par iekļūšanu ceturtdaļfinālā.

"Perfekti. Vienmēr kaut kas notiek pirmo reizi. Čehi vienmēr bijuši cietais rieksts, kuriem pamanāmies kaut kā zaudēt. Žēl, ka izlaidām to punktu, bet uzvara vienmēr ir patīkama un šie ir svarīgi punkti turnīra tabulā," LTV tiešraidē pēc spēles teica Daugaviņš. "Visi cīnījās kā zvēri. Uzspiedām ātru, agresīvu hokeju. Izmantojām to, ka čehi vakar spēlēja vēlo spēli un jutām, ka viņi varbūt ir "nosēdušies". Taktiskā ziņā izpildījām gandrīz visu, kā gribējām, tikai žēl par to trešo ielaisto golu."

Daugaviņš uzsvēra, ka visi punkti ir svarīgi un beigās katram punktam var būt liela nozīme. "Ejam tālāk. Nedaudz jāpapriecājas par sasniegto, bet paši labi zinām, ka katra spēle būs "uz nažiem"."

"Svarīgākais bija tā darba jauda, kas bija jūtama no katra spēlētāja. Nebija tā, ka baigi saspēlējāmies un izspēlējāmies, vienkārši sākām "šancēt" un tie goli iekrita. Kaut kur metiens, kaut kur vārtu priekšā nostrādājām. Tas ir tas, ar ko varam paņemt. Ja mēs sāksim baigi kombinēt, tad neko nesasniegsim," piebilda Daugaviņš, īpaši pateicoties līdzjutējiem, kas burtiski dzina hokejistus uz priekšu.

Pasaules čempionāta turpinājumā pēc vienas brīvdienas Latvijas izlasei trešdien spēle pret Norvēģiju, bet tad turpinājumā jācīnās pret Slovēniju, Kazahstānu un Šveici.