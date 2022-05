Džeriņš septītais labākais iemetienos; Merzļikins sestais starp vārtsargiem

Latvijas hokeja izlases uzbrucējs Andris Džeriņš pēc divām pasaules čempionāta spēlēm dala septīto vietu uzvarētajos iemetienos.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pasaules čempionātā nedēļas nogalē tika aizvadītas pirmās divas spēles. Latvija vispirms ar 1:4 atzina ASV pārākumu, bet pēc tam ar 1:2 piekāpās Somijai.

Džeriņš pirmajos divos mačos uzvarējis 18 no 26 iemetieniem, ar 69,23% dalot septīto vietu ar čehu Davidu Krejči, bet Oskars Batņa bijis pārāks deviņos no 14 metieniem (64,29%), dalot 12.pozīciju. Vislabākais uzvarēto iemetienu procents - 90% - ir Austrijas izlases spēlētājam Ali Vukovicam.

Turnīra rezultatīvāko spēlētāju galvgalī ir čehs Romans Červenka, kurš pats vēl vārtus nav guvis, toties asistējis sešos komandas biedru precīzajos metienos. Viņam arī visvairāk piespēļu, bet Červenkas komandas biedrs Matejs Blūmels ar trīs gūtiem vārtiem šajā statistikas rādītājā dala pirmo vietu ar dāni Joahimu Blihfeldu.

Savukārt Blūmels un šveicietis Jonass Zīgentālers iekrājuši labāko lietderības koeficientu +5. Norvēģis Mangnuss Breke Henriksens un soms Saku Mēnalanens ar 27 un 25 soda minūtēm ir nedisciplinētākie spēlētāji, abi šos sodus saņemot par dūru izvicināšanu savstarpējā mačā.

Vārtsargs Elvis Merzļikins neitralizējis 44 no 50 metieniem un starp ripu ķērājiem, kas aizvadījuši divas spēles, ar 88% ieņem sesto vietu.

Latvijas izlases hokejisti izdarījuši 42 metienus pa vārtiem un guvuši divus vārtus, ar 4,76% realizāciju no turnīra 16 komandām apsteidzot vienīgi Kazahstānu. Vislabākais sniegums ir kanādiešiem, kuriem gandrīz katra piektā ripa sasniegusi savu mērķi - 19,30%.

Kanāda, tāpat kā Somija un Šveice, realizējusi pusi no saviem vairākumiem, kamēr Latvija vienu no pieciem, kas dod dalītu 11.pozīciju. Somija, Itālija un Slovākija līdz šim mazākumā nav ielaidušas vārtus, bet Latvija no septiņiem mazākumiem vārtus zaudējusi trijos un ir dalītā 12.vietā. Ar 14 soda minūtēm Latvija ir piektā disciplinētākā komanda turnīrā.

Ar vidēji 9710 skatītājiem spēlē mači ar Latvijas izlases dalību bijuši otri apmeklētākie. Tiesa, savu lomu spēle tas, ka turnīra otrais duelis bija pret mājinieci Somiju, kuras divas cīņas caurmērā apmeklējuši 11 448 skatītāji.