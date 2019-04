Dzierkals: šogad uz izlasi esmu atbraucis ar citādākām emocijām

Latvijas hokeja izlases kandidāts Mārtiņš Dzierkals šogad uz valstsvienības treniņnometni atbraucis ar nedaudz citādākām emocijām, jo viņš visu sezonu pavadījis savās mājās, taču apņēmība izcīnīt vietu sastāvā viņam nav mazinājusies, uzbrucējs pastāstīja sarunā ar portālu "Delfi".

Dzierkals Latviju pārstāvējis U-18 un U-20 izlašu pasaules čempionātos, bet pieaugušo valstsvienības sastāvā viņš spēlējis Phjončhanas olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīrā. Šogad viņš centīsies izcīnīt vietu izlasē uz pasaules čempionātu, kas norisināsies Slovākijā.

"Šogad uz treniņnometni esmu atbraucis ar citādākām emocijām, jo visu sezonu esmu nospēlējis Latvijā. Pēc atbraukšanas no ārzemēm biju vairāk uzlādēts, bet tagad visu sezonu esmu bijis mājās, esmu bijis kopā ar savu ģimeni. Citādāk nekas īpaši nav mainījies, jo gribu izcīnīt vietu sastāvā. Uzvilkt kreklu ar Latvijas izlases ģerboni vienmēr ir ļoti īpašas sajūtas," stāstīja Dzierkals.

Viņš uzsvēra, ka izlases treniņos domā tikai par to, lai varētu sevi parādīt no labākās puses. "Galējais lēmums nav atkarīgs no manis," piebilda hokejists, kurš apzinājās, ka treneris var pieņemt arī viņam nepatīkamu lēmumu. "Atskaitīšanā no izlases nesaskatu neko patīkamu. Kāds to uztver kā motivāciju iet un cīnīties nākamgad, citam varbūt nolaižas rokas. Ar to vienkārši ir jārēķinās, ka var netikt uz pasaules čempionātu. Tāds ir hokejs."

2015. gadā Dzierkalu draftēja Nacionālās hokeja līgas (NHL) klubs Toronto "Maple Leafs", taču 2017./2018. gada sezonā viņam neizdevās nostiprināties šīs komandas fārmklubā Amerikas hokeja līgā (AHL). Aizvadītajā sezonā viņš spēlēja Kontinentālās hokeja līgas (KHL) vienībā Rīgas "Dinamo". Lai arī sākotnēji viņam neklājās viegli atkal spēlēt uz Eiropas hokeja laukumiem, debiju KHL viņš noslēdza pieciem vārtiem un astoņām piespēlēm 42 spēlēs. Dzierkals divreiz tika nosaukts par KHL nedēļas labāko jauno spēlētāju, kā arī izpelnījās janvāra labākā jaunā spēlētāja titulu.

"Hokejs Ziemeļamerikā, Eiropā un KHL ir citādāks. Katrai līgai ir jāpielāgojas. Es trenējos, spēlēju un mēģināju saglabāt savu spēles stilu. Svarīgākais man kā spēlētājam bija nekļūt negatīvam un nolaisties. Tieši otrādi – bija jāstrādā vēl vairāk un jākļūst par labāku hokeja spēlētāju," viņš turpināja.

Latvijas hokeja izlase trešdien aizvadīs savu trešo pārbaudes spēli pirms pasaules čempionāta, "Arēnā Rīga" tiekoties ar Krievijas valstsvienību.