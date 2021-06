Eksperte par hokeja biļetēm – cenas kā Šveicē

"Fantastiskas ziņas," – tā otrdien preses paziņojumā vēstuli sāka Latvijas Hokeja federācijas (LHF) pārstāvis Edgars Gaross, paziņojot, ka no šodienas sākusies biļešu tirdzniecība uz pasaules čempionāta atlikušajām spēlēm, tostarp Latvijas izlases maču, kas gaidāms otrdienas vakarā. Biļetes ir pieejamas vienā cenu kategorijā. Vienas biļetes cena uz atlikušajām regulārā čempionāta spēlēm maksās 110 eiro. Tikmēr ceturtdaļfināla biļetes būs pieejamas par 165 eiro, biļetes uz pusfināla mačiem maksās 220 eiro, uz spēli par bronzu - 280 eiro, bet uz zelta maču – 340 eiro.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Šo brīdi gaidīja ikviens līdzjutējs! Mēs esam ļoti gandarīti un pateicīgi Latvijas valdībai, kas šajos sarežģītajos apstākļos devusi iespēju mūsu kaislīgajiem līdzjutējiem apmeklēt atlikušās čempionāta spēles," norādījis orgkomitejas vadītājs Edgars Buncis. "Esmu pārliecināts, ka hokeja svētki uzņems vēl lielākus apgriezienus. Lai skaists un emocijām bagāts hokejs."

Citās domās par šīm fantastiskajām ziņām gan ir ilggadējā sporta braucienu organizatore Inese Krūmiņa, "Travel Art"" valdes priekšsēdētāja. Viņa uzsver, ka biļešu cenas pieņemtas, iztēlojoties, ka Latvijā ir Šveices maksātspējas līmenis.

"Manas pārdomas uzzinot hokeja čempionāta biļešu cenas un citu ar to saistīto informāciju: parastajam līdzjutējam biļetes ir par dārgu. Un nav patiesa informācija, ka tās vienmēr ir bijušas dārgas – gluži otrādi, biļešu cenas ir bijušas sākot no 19 eiro uz spēli. Nu labi, ar mājiniekiem spēlējot arī no lielākās summas ir bijis jāatvadās, bet šobrīd esam pielīdzināti Šveices maksātspējas līmenim," "Facebook" ierakstā skaidroja Krūmiņa.

Kā iepriekš vēstīja raidījums "Hatrrick.lv", LHF prezidents Aigars Kalvītis un Pasaules Čempionāta orgkomitejas vadītājs Edgars Buncis apgalvojuši, ka biļešu cenas esot tādā pat amplitūdā kā iepriekšējos čempionātos, bet "Tet+ Hokeja studija", izpētot pēdējo četru čempionātu biļešu cenu piedāvājumu, konstatēja, ka šajā gadījumā sabiedrība tiek maldināta. Pamatturnīra stadijas spēles līdz šim bijušas lētākas. Cita lieta, ka nekad līdz šim nav bijuši ierobežojumi, kas maksājošiem skatītājiem liegtu aizņemt visas sēdvietas, kā tas ir Rīgas čempionātā.

Sarunā ar portālu "Delfi" Krūmiņa uzsvēra, ka runa nav tikai par biļešu cenu dārdzību vietējiem iedzīvotājiem, bet arī to, ka ārzemju līdzjutēji atrodas neapskaužamā un nevienlīdzīgā situācijā, jo tiem liegta iespēja ierasties uz spēlēm.

"Vēlos uzsvērt, ka es visu saprotu! Tehniskās problēmas, laika trūkums un tamlīdzīgi. Tomēr ir jūtams, ka par citu valstu līdzjutējiem nevienā solī nav tā īsti piedomāts. Arī sākotnējā komunikācijā angļu valodā ir tikai prieks, ka skatītājus laidīs tribīnēs, nevis uzsvērts, ka tas paredzēts tikai Latvijas iedzīvotājiem," viņa sacīja.

Sociālā medija ierakstā viņa skaidroja: "Šobrīd izskatās, ka politiķi ir izkārtojuši sev un vipiem iespēju mierīgi klusumā apmeklēt spēles. Ārzemju līdzjutēji nevarēs apmeklēt šo pasākumu, jo neviens nav padomājis kā, piemēram, Šveices vakcinēto sertifikātu pārbaudīt, un līdz sestajam jūnijam vēl neviens ārvalstnieks nebūtisku iemeslu dēļ Latvijā iebraukt nevar. Par abiem jautājumiem bija iespējams padomāt laicīgi un visu sakārtot. Kādēļ par to bēdājos? Divi iemesli. Mums tiešām bija interese no ārvalstu faniem tomēr atlidot uz Rīgu. Piemēram, Šveices izlase ļoti priecē savus līdzjutējus un viņi bija gatavi iepriecināt savu valstsvienibu. Un viņi te atstātu labu žūksni naudas, kas mūsu ekonomikai būtu noderīga."

"Ja biļetes ir ekskluzīvi pieejamas Latvijas iedzīvotājiem, kā uz to norāda arī IIHF mājaslapa, tad veidojas precedents un varam nākamgad sagaidīt īpaši Somijas pilsoņu automašīnām domātas stāvvietas pie arēnas vai mājinieku fanu sektoru, bez iespējas tādu veidot pretinieku komandai. Kādēļ vakcinēts latvietis var apmeklēt Latvijas izlases spēli, bet vakcinēts šveicietis nedrīkst? Viss šis bardaks un attieksme pret ārvalstu līdzjutējiem noteikti iegriež mūsu iespējai vēl kaut kad drīzumā gūt iespēju rīkot kādu Pasaules Čempionātu Rīgā. Jābūt vienādiem noteikumiem visiem," viņa pauda.

Kā iepriekš pēc sarunas ar Bunci vēstīja ziņu aģentūra LETA, tad, visdrīzāk, klātienē būs tikai Latvijas līdzjutēji, jo citu valstu pārstāvji pagaidām nespēj izpildīt prasības spēļu vērošanai klātienē. Līdzjutējiem ir divas prasības biļešu iegādē. Pirmā ir pašizolācijas nepieciešamība pēc ierašanās Latvijā, otrā - sadarbspējīgs Covid-19 sertifikāts.

Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) sniegtā informācija liecina, ka no pasaules čempionāta dalībvalstīm "drošo valstu" sarakstā iekļauta Lielbritānija un Somija, kurām pašizolācija nav vajadzīga. Pārējo valstu līdzjutējiem pašizolācija beigtos jau pēc pasaules meistarsacīkšu beigām.

Skatītājiem biļešu kontrolierim būs jāuzrāda personalizēta ieejas biļete, kurā norādīts biļetes lietotāja vārds un uzvārds, kopā ar derīgu personu apliecinošu dokumentu un sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

Personalizēta ieejas biļete būtu derīga tikai kopā ar minēto sertifikātu un personu apliecinošu dokumentu. Tiesa, kā portālam "Delfi" skaidroja Nacionālais veselības dienestā, šobrīd digitālo Covid-19 sertifikātu ārzemnieki varētu iegūt tikai tad, ja viņiem būtu pieejama kāda no Latvijā pieejamājām autentifikācijas sistēmām, piemēram, kāda banka vai e-paraksts, tādējādi ārzemniekiem šobrīd ērtas iespējas šo sertifikātu iegūt nav. Citvalstu pilsoņiem pieejama autentifikācijas sistēma varētu būt atvērta jūlijā.

IIHF Pasaules Čempionāta Hokejā 2021 spēles klātienē varēs apmeklēt Latvijas iedzīvotāji, kuru vakcinācijas sertifikāts apliecina, ka persona ir Latvijā vakcinēta pret Covid-19 un ir pagājušas 14 dienas pēc pilna vakcinācijas kursa pabeigšanas, vai arī no 22 līdz 90 dienām pēc "AstraZeneca" vakcīnas pirmās devas saņemšanas un uzreiz pēc "AstraZeneca" vakcīnas otrās devas saņemšanas.

Tāpat čempionāta spēles atļauts skatīties personām, kuras ir pārslimojušas Covid-19infekciju. Ierodoties hokeja arēnās, līdzjutējiem būs jāuzrāda ar vārdu un uzvārdu personalizēta ieejas biļete kopā ar derīgu personu apliecinošu dokumentu, sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. IIHF un IIHF Pasaules Čempionāta Hokejā 2021 organizatori lūdz iepazīties ar biļešu iegādes un spēļu apmeklēšanas noteikumiem, kas jāievēro hokeja līdzjutējiem.