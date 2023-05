Foto: Ekstāze fanu zonā pēc Latvijas neticamās uzvaras

Latvijas hokeja izlase otrdien, 23. maijā, nervus kutinošā cīņā nodrošināja sev vietu pasaules čempionāta ceturtdaļfinālā, kas lika "uzsprāgt" pie "Arēnas Rīga" esošajai fanu zonai.

Atgādinām, ka Latvijas hokejisti otrdien pagarinājumā ar 4:3 pieveica Šveici, kas līdz tam sešus mačus bija uzvarējusi pamatlaikā. Latvijai iekļūšanai ceturtdaļfinālā vajadzēja vienu punktu, tāpēc līdz ar pamatlaika beigām fanu zona eksplodēja no priekiem un skaļiem kliedzieniem. Otro reizi ganu zona gavilēja pēc vairākām minūtēm, kad Rūdolfs Balcers pagarinājumā guva uzvaru nesošos vārtus.

Tagad līksme fanu zonā pie "Arēnas Rīga" turpināsies ceturtdien, kad Latvija aizvadīs ceturtdaļfināla spēli pret Zviedriju. Spēles sākums pulksten 20:20, bet pirms tam 16:20 "Arēnā Rīga" ceturtdaļfinālu aizvadīs Šveices un Vācijas komandas.

SARAUJ LATVIA!!!!! @lhf_lv takes the win in overtime over @SwissIceHockey #IIHFWorlds pic.twitter.com/j8tRmBBPwK