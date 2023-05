Foto: Latvijas hokejisti ekstāzē saņem bronzas medaļas

Latvijas hokeja izlases spēlētāji un treneri pēc fantastiskās uzvaras pasaules čempionāta spēlē par bronzas medaļām neslēpa savu sajūsmu, gavilējot par bronzas medaļām.

Kā ziņots, Latvijas izlase pirmo reizi pasaules čempionātu vēsturē izcīnīja medaļas, cīņā par trešo vietu nervus stindzinošā duelī pagarinājumā ar 4:3 pievieca ASV valstvienību.

KRISTIANS RUBINS IN OT TO WIN BRONZE FOR LATVIA! pic.twitter.com/hdN3QomvvM

Latvia wins the first medal ever at #IIHFWorlds!🇱🇻🎉 @lhf_lv #USALAT #IIHFWorlds pic.twitter.com/SqnufKcooy