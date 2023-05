Foto: Latvijas hokejisti pēc vēsturiskas uzvaras piemēro uzvalkus un dodas uz Saeimu

Latvijas hokeja izlasei pēc izcīnītās vēsturiskās uzvaras pār Čehiju otrdien, 16. maijā, pasaules čempionātā ir brīvdiena, kuras laikā valstsvienība uzvilka uzvalkus un devās uz Saeimu.

Spēku un veiksmi Latvijas hokejistiem vēlēja Saeimas Prezidijs un Sporta apakškomisijas deputāti. Parlamentā līdz ar izlases spēlētājiem viesojās arī Latvijas Hokeja federācijas vadība, kā arī hokeja izlases treneri un komandas atbalsta personāls.

"Šobrīd mums tas, ko jūs darāt, ir vajadzīgs vairāk nekā jebkad, būsim laimīgi un patriotisma piepildīti, ja arī turpmāk uzvarēsiet un nesīsiet Latvijas karogu tālāk," sacīja Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns otrdien, 16.maijā, Saeimas namā tiekoties ar Latvijas nacionālo hokeja izlasi.

"Hokeja ietekme ir liela un nozīmīga, ne tikai tāpēc, ka čempionāts notiek šeit mājās, Rīgā, bet arī tāpēc, ka sabiedrības apvienošanās ap kopīgām vērtībām, sabiedrības vienotība ir ārkārtīgi svarīga mūsu spēkam un izturībai, tai skaitā valsts drošībai," uzsvēra Saeimas priekšsēdētājs. "Latvijas hokeja izlase mūs vieno kā vēl viens spēcīgs elements, kas vairo mūsu patriotismu, lepnumu par savu valsti, lepnumu par jums un jūsu veikumu laukumā. Lepnumu par rezultātu, ko jūs nesat, un par spēku un varēšanu, ko uz laukuma demonstrējat."

"Hokejs latviešu tautai ir īpašs, varētu pat teikt – daļa no latviskās dzīvesziņas, it īpaši pavasarī, kad katrs trešais latvietis kļūst par hokeja ekspertu, kuram ir viedoklis. Tas tikai iezīmē to, cik liela atbildība ir būt Latvijas izlases hokejistam, un kur to ir vēl fantastiskāk darīt nekā hokeja čempionātā Rīgā," akcentēja Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Sporta apakškomisijas priekšsēdētājs Dāvis Mārtiņš Daugavietis, vēlot hokeja izlases spēlētājiem vēl gaidāmajās čempionāta spēlēs dzirksteli, kas iznes cauri grūtajiem brīžiem.