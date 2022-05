Francijas hokejisti atspēlējas un līdzīgā cīņā pieveic Kazahstānu

Francijas izlase svētdien savā otrajā spēlē pasaules hokeja čempionātā A apakšgrupā Helsinkos ar rezultātu 2:1 (0:1, 2:0, 0:0) pārspēja Kazahstānas valstsvienību, kurai tas ir otrais zaudējums divās spēlēs.

Valērijs Orohovs jau sestajā minūtē pretuzbrukumā guva vārtus Kazahstānas labā, kad ripa no viņa slidas slīdēja vārtos pēc Ņikitas Mihaiļa piespēles. Francijas hokejisti abus savus vārtus guva ar rikošetu palīdzību otrajā trešdaļā. 33. minūtē Aleksandrs Teksjē ar spēcīgu plaukstas metienu ripu trāpīja pa Antona Sagadejeva slidu, no kuras ripas ielidoja Kazahstānas vārtos. Savukārt 25 sekundes pirms trešdaļas beigām Francijas izlase ātri realizēja vairākumu, kad Florians Šakašvili izdarīja metienu no distances, ripa trāpīja pa Kirilu Savicki un pārsteidza vārtsargu Andreju Šutovu.

Lielākā daļa trešās trešdaļas ritēja ļoti piesardzīgā cīņā, bet galotnē kazahi radīja saasinājumus pie Francijas vārtiem, tomēr izlīdzināt rezultātu viņi nespēja.

Francijas hokejistiem šī ir pirmā uzvara šajā čempionātā, bet Kazahstāna pēc piedzīvotās sagrāves pret Dāniju piedzīvoja otro zaudējumu.

Francija – Kazahstāna 2:1 0:1, 2:0, 0:0)

Vārtu guvēji: Aleksandrs Teksjē (32:31 min., 1:1), Florians Šakašvili (39:35, 2:1, vair.) – Valērijs Orohovs (05:08 min., 0:1)

Metieni pa vārtiem: 23 (9+7+7) – 27 (8+11+8)

Soda minūtes: 2 – 4