Hārtlijs: Balcers ir burvis ar nūju

Ar trim punktiem pasaules čempionāta ceturtdaļfināla sasniegšanai Latvijas hokeja izlasei nepietiks, taču uzvara pār Austriju ir labs veids, kā sākt turnīru, uzskata vienības galvenais treneris Bobs Hārtlijs.

Latvijas izlase savā pirmajā pasaules čempionāta mačā sestdien Slovākijā ar 5:2 (1:1, 0:0, 4:1) pieveica Austriju. Lielisku sniegumu uzvarētāju rindās demonstrēja Rūdolfs Balcers, kurš guva vienus vārtus un veica trīs rezultatīvas piespēles.

"Balcers ir burvis ar nūju - viņš atrod ripu un ripa atrod viņu. Viņam ir arī neticams metiens. Balcers kopā ar Ronaldu Ķēniņu un Rodrigo Ābolu šodien bija mūsu spēks," pēc mača žurnālistiem teica Hārtlijs, kura vadītajā komandā pēc traumas izārstēšanas sestdien atgriezās arī uzbrucējs Teodors Bļugers. "Bļugers bija ļoti svarīgs, viņš ir lielisks divvirzienu centrs. Kopā ar Pitsburgas "Penguins" viņš aug par lielisku profesionāli. Viņš saprot saprot aizsardzības spēli, bet uzbrukumā viņam ir krietni labākas prasmes, nekā citiem šķiet. Viņš ir labs iemetienos, turklāt var spēlēt gan vairākumā, gan mazākumā. Mums bija svarīgi, ka viņš atgriezās no savainojuma."

"Zinājām, ka spēles sākums būs grūts, jo puiši bija nervozi, turklāt mēs ielaidām vārtus mazākumā. Ja jūs man jautājat par šīs cīņas lūzuma punktu - tas bija tad, kad pēc viņu vārtu guvuma ātri vien spējām atbildēt ar to pašu. Ne tikai vienreiz, bet divreiz. Mūsu pirmajiem vārtiem bija ļoti būtiska nozīme," teica Hārtlijs. "Jutu, ka mūsu spēle paliek arvien labāka un labāka."

Tikmēr Latvijas izlases kapteinis Lauris Dārziņš šajā mačā guva valstsvienības 400.vārtus pasaules čempionātos.

Highlights: Latvia put away Austria 5-2 to open their tournament at #IIHFWorlds pic.twitter.com/RgrZ2GuNW2