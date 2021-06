IIHF spēka rangs: 2036. gadā spēlējam 'Riga Superdome' arēnā

Pasaules hokeja čempionāta rīkotāji publiskojuši savu pēdējo 2021. gada turnīra spēka rangu, kurā izceļ Kanādas izlases veikumu, kā arī ironiski paskatās arī uz citu valstsvienību aktualitātēm.

Jau ierasts, ka pasaules čempionāta laikā IIHF publicē spēka rangu ar ne pārāk nopietniem komentāriem par komandām. Šoreiz komentārā par Latvijas izlasi teikts, ka nākamo pasaules čempionātu Rīga atkal uzņems pēc 15 gadiem, un tas notiks arēnā ar 2 miljonu cilvēku ietilpību. Spēka rangā Latvijai 11. pozīcija.

Jau vēstīts, ka Kanādas izlase svētdien izcīnīja savu 27. pasaules čempionu titulu, revanšējoties Somijai par zaudējumu finālā pirms diviem gadiem. Somija devīto reizi samierinājās ar sudraba godalgām.

IIHF spēka rangs ar komentāriem:

1. Kanāda – Otava ir pasaules galvaspilsēta.

2. Somija – Tampere jāpārsauc par Bratislavu.

3. ASV – Kad uzvari ar 6:1, pārskaitīšana nav nepieciešama.

4. Vācija – visi labākie turnīri notiek Āzijā.

5. KOK – viņš arī jāpārdēvē par Bebokovu.

6. Šveice – Protams, ka mēs neparādījām tādu sniegumu kā Selīna Diona 1988. gadā.

7. Čehija – 2001 > 2021.

8. Slovākija – Slovāku zinātnieki paziņo par plāniem klonēt Cehlariku.

9. Zviedrija – Nākamgad dubultais zelts vai izgāšanā (bez spiediena).

10. Kazahstāna – Labākā "Deep Purple" dziesma? "Highway Starchenko".

11. Latvija – 2036. gadā spēlējam "Riga Superdome" arēnā (ietilpība 2 miljoni).

12. Dānija – Šveice? Paldies, ka ierobežojāt mūs līdz četriem "šotiem" vodkas.

13. Norvēģija – kā mandarīnu valodā pateikt "desmitā vieta"?

14. Lielbritānija – patīkami nesaņem kritiku no Pīrsa Morgana.

15. Baltkrievija – mums ir 99 problēmas, bet pazemināšana nav viena no tām.

16. Itālija – nākamreiz, kad gūsim četrus vārtus, būsim cieti kā Torntons.

