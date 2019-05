IIHF spēka rangs: Latvijai paredz vietu ārpus astoņnieka

Sākoties 2019. gada pasaules čempionātam, Starptautiskā hokeja federācija (IIHF) publicējusi ierasto neoficiālo jeb spēka rangu, kurā Latvijas izlasei atvēlēta vieta uzreiz aiz labāko astotnieka.

Pirms gada Boba Hārtlija vadītā Latvijas izlase iekļuva labāko astotniekā un šogad Latvijas faniem ir pamatotas cerības uz šī panākuma atkārtošanu, tomēr IIHF ranga veidotāji ir pretējās domās.

Latvijas aprakstā IIHF norāda uz 2021. gada pasaules čempionātu, ko Latvija rīkos kopā ar Baltkrieviju, kas bija izkritusi no elites, bet šogad izcīnīja tiesības atgriezties augstākajā divīzijā.

"Baltkrievija! Čaļi! Paldies, Dievam! Mēs jau sākām uztraukties," IIHF rangā rakstīts par Latviju.

IIHF spēka rangā pirmā vieta atvēlēta ASV izlasei, Krievija ir otrā, bet Kanāda – trešā.

IIHF spēka rangs:

1. ASV - "Puiši, ģērbtuvēs nekad nepieminiet 1933. gadu" (ASV izlases vienīgā uzvara pasaules čempionātā)

2. Krievija - "Kučerov, met! Ā, nē, Ovečkin – met tu!"

3. Kanāda - "Tagad atkal visa uzmanība Miča Mārnera līgumam"

4. Zviedrija - "Statistiku nodrošina "Elias Sports Bureu"

5. Čehija - "Lai uzvarētu, mums vajag vairāk plikpauraino un garmataino" (domāta Jaromīra Jāgra frizūra)

6. Somija - "Pārāk daudz zvaigžņotu ego"

7. Šveice - "Zinātnieki apgalvo, ka vēl viena sudraba medaļa varētu būt 2025. gadā"

8. Vācija - "Te ir Slovākija, ja? Tad kāpēc viņi Leonam jautā par Holandi?"

9. Latvija - " Baltkrievija! Čaļi! Paldies, Dievam! Mēs jau sākām uztraukties!"

10. Slovākija - "Atcerieties, ka vissvarīgākais ir piedalīties!"

11. Norvēģija - "Jā! Dalībnieku medaļas visiem!"

12. Dānija - "Daklijs (2018. gada pasaules čempionāta talismans) vēlējās vairāk laika pavadīt ar ģimeni"

13. Francija - "Jauns IIHF rekords – visvairāk Bozoni!"

14. Austrija - "Parasti mēs atpūšamies un izbaudām pirmo divīziju"

15. Itālija - "Ave Imperator, morituri te salutant" (Esi sveicināts, Imperator, nāvei nolemtie tevi sveicina!")

16. Lielbritānija - "Vai mēs varam palikt? "

