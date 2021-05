Ilvess aicina izmest Baltkrieviju no Rīgā notiekošā pasaules hokeja čempionāta

Bijušais Igaunijas prezidents Tomass Hendriks Ilvess sociālajā tīklā "Twitter" izteicies, ka Starptautiskajai hokeja federācijai vajadzētu izmest Baltkrieviju no Rīgā notiekošā pasaules čempionāta.

"Starptautiskā hokeja federācija var un tai vajadzētu nekavējoties izmest Baltkrieviju no Rīgā notiekošā pasaules čempionāta," raksta Ilvess.

Kā norāda bijušais Igaunijas prezidents, "tas vairāk nekā jebkas cits kaitētu hokeju mīlošajam diktatoram Lukašenko, parādot tūlītēju efektu valsts organizētajam terorismam".

The @IIHFHockey or International Ice Hockey Federation can and should immediately kick out Belarus from the ongoing World Championship in Riga.