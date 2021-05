Indrašis tēlaini atzīst, ka Latvijas izlase par daudz kļūdījusies savā zonā

Latvijas hokeja izlases uzbrucējs Miks Indrašis pēc zaudējuma ASV valstsvienībai neslēpa, ka paši Latvijas hokejisti bijuši vainīgi pie neveiksmīgā spēles iznākuma.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ziņots, ka Latvijas hokeja izlase ar rezultātu 2:4 piekāpās ASV valstsvienībai, kura uzvaru panāca ar vienu pēc otra gūtiem diviem vārtiem otrajā trešdaļā. Viens no Latvijas izlases līderiem Miks Indrašis iemeslus zaudējumam meklēja pašas izlases darbībās.

"Neko īpašu viņi neparādīja. Tā ir laba komanda ar ātriem slidotājiem un labiem metējiem. Taču mēs, kā lai pasaka, kļūdījāmies ["fucked it up" – rupja frāze angļu valodā] savā zonā. Viņi to izmantoja un guva dažus vārtus. Tas arī viss," skaidro Indrašis.

Indrašis un Kristiāns Rubīns pretiniekus pielīdzināja jau pieveiktajai Kanādas hokeja izlasei, kura arī mačā pret Latviju piekopusi Ziemeļamerikai tipisku hokeju. Indrašim bija grūti sniegt savu perspektīvu par žurnālista novēroto, ka ASV izlase pirmajos divos periodos bijusi ātrāka, bet trešajā trešdaļā labākā tempā spēlējusi Latvijas izlase.

"Mēs zinājām, ka viņi ir ātra komanda. Nedomāju, ka viņi atšķiras ātrumā no kanādiešiem, un arī spēles stils nemainās. Lielākā daļa tāpat spēlē NHL. Es neizjutu, ka viņi būtu galvas tiesu ātrāki. Varbūt jums no malas labāk bija redzams. Domāju, ka spēlējām diezgan līdzīgi, un trešajā periodā, kā pats minēji, mēs bišķin vairāk kontrolējam ripu," spriež Indrašis.

"Ļoti labi zinām, kāds ir hokejs Ziemeļamerikā, pret kanādiešiem arī spēlējām," atzina Rubīns. "Amerikāņi ļoti ātri no zilās līnijas meta daudz metienu un gāja uz vārtu priekšu. Protams, ka bija salīdzinoši grūti, bet domāju, ka mēs nebijām sliktāki un nebija arī viņi daudz pārāki par mums. Domāju, cīņa jau bija laba, cīnījāmies, cik varējām. Atdevām tikai tādus nesmukos golus epizodēs, kurās varējām nospēlēt labāk."

Lielu uzmanību mediji pievērsa valdības lēmumam, ka no 1. jūnija vakcinētas un Covid-19 pārslimojušas personas varētu apmeklēt hokeja spēles klātienē. Šajā dienā Latvijas izlase aizvadīs pēdējo apakšgrupas spēli, spēkojoties ar Vācijas hokeja izlasi.

"Nezināju šīs ziņas," teica Rubīns. "Tas ir labi, ka līdzjutēji varēs nākt. Ārpus hallēm jūtam, ka spēlējam mājās. Dabūt arēnā troksni būs liels enerģijas lādiņš. Domāju, ka tā būs privilēģija mums."

"Jebkāds skatītāju daudzums būtu labi mums. Kā Kristiāns teica, tas mums tiešām papildu enerģiju dos. Kā nekā mēs esam mājās un gribas izbaudīt kārtīgu čempionātu atmosfēru, ka tribīnēs ir mūsējie, kuri stāv mums aiz muguras," atzīst Indrašis.

Savukārt pirms piektdien gaidāmās cīņas ar Norvēģijas hokejistiem labi jāpaēd, jāizguļas un jāaizmirst par pagātni, izteicās Rubīns.

"Domāju, mums jāsaprot, ka varam cīnīties ar jebkuru komandu. Mēs to līdz šim esam salīdzinoši pierādījuši, lai arī kas nāktu pretī. Mums arī ir divas rokas un divas kājas. Mums jābūt mazliet pārliecinātākiem par sevi un par to, ko esam spējīgi izdarīt," stāsta Rubīns.