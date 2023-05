Irbe analizē Kazahstānu: neatceros, kad pēdējo reizi redzēju tik brīvu vārtsargu

Latvijas hokeja izlases mačs pret Kazahstānu būs sīvs un parādīs abu komandu raksturus, sarunā ar žurnālistiem teica Latvijas valstsvienības vārtsargu treneris Artūrs Irbe.

Latvijas hokeja izlase sestdien "Arēnā Rīga" pasaules čempionāta B grupas sestajā spēlē tiksies ar Kazahstānu, uzvaras gadījumā pietuvojoties ceļazīmei uz ceturtdaļfinālu. Spēle sāksies plkst.20.20, tiešraidē to pārraidot kanālam LTV7.

"Abas komandas ir vienādā situācijā, tā būs rakstura spēle. Otrajā dienā, protams, kaut kas ir mazliet sarežģītāk, jāspēj gana labi sagatavoties spēlei. Katram spēlētājam ir jāpazīst savu ķermeni un jāsaprot, kā iziet uz laukuma un būt vistuvāk 100% gatavam," norādīja Irbe.

Latvijas vārtus šajā mačā sargās Artūrs Šilovs, kurš dosies laukumā jau sestajā spēlē pēc kārtas.

"Šobrīd katra spēle ir svarīga, tāpēc vārtos ir jāliek tas, kuram ir vislielākās iespējas uzvarēt. Tā hokejā vienkārši ir. Vārtos var būt tikai viens spēlētājs," skaidroja treneris. "Mums šajā situācijā ir vienkārši, jo ir vēl divi vārtsargi, kuri pilnībā ir komandas spēlētāji, uztur labu atmosfēru, atbalsta un saprot situāciju."

Runājot par nākamo pretinieci, Irbe izcēla, ka šogad Kazahstāna spēlē bez leģionāriem jeb spēlētājiem, kuriem iepriekš bija dubultpilsonība, tāpēc komandas kopējais tēls laukumā ir nedaudz mainījies.

"Citādāki nekā iepriekš, līdz ar to viņiem ir stiprāks kolektīvs. To var just gan no spēlētājiem, gan viņu līdzjutēju pulciņa. Komanda ir pārliecināta, viņiem nav ko zaudēt, bet iegūt var tikai lielāku respektu. Viņu vairākums un pretuzbrukumi ir bīstami, viņi spēlē pietiekoši organizēti," viņš secināja.

Tāpat Irbe paslavēja Kazahstānas vārtsargu Andreju Šutovu, kurš vārtus sargājot neordināri. Dienu iepriekš tieši Šutovs, atvairot 48 no 51 metiena, palīdzēja Kazahstānai pēcspēles metienu sērijā pārspēt Slovākiju.

"Viņš pārāk neskatās apkārt, bet muzikālajās pauzēs uzdejo, spēlējas ar ripu, kad to vajag piespiest. No viņa visu var sagaidīt. Ļoti talantīgs, bet viņam ir jāsavācas, jo, ja viņš to izdara, tad var rādīt brīnumus," teica treneris.

"Ārkārtīgi neparasts vārtsargs, neatceros īsti pat pēdējo reizi, kad būtu redzējis tik brīvu vārtsargu. Varbūt 1983. vai 1984.gadā bija viens poļu vārtsargs, kurš vairāk skatījās tribīnēs nevis sekoja spēlei," stāstīja Irbe

Ar 12 punktiem četrās spēlēs pirmo vietu grupā ieņem Šveice, 11 punktus guvusi Kanāda, desmit punkti ir Čehijai, bet ceturtā ar astoņiem punktiem piecās cīņās ir Latvija. Aiz mājiniekiem ar pieciem punktiem piecās spēlēs ir Slovākija, četrus punktus iekrājusi Kazahstāna piecos mačos un Norvēģija četrās spēlēs, bet bez punktiem piecās cīņās ir Slovēnija.