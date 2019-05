Itālijas hokejisti piektajā mačā pēc kārtas negūst vārtus; čehi iemet arī no centra

Pasaules hokeja čempionāta B grupas piektās kārtas spēlē Košicē Čehijas izlase ar rezultātu 8:0 (1:0, 4:0, 3:0) sagrāva Itālijas izlasi, kas šajā čempionātā tā arī vārtus vēl nav guvusi.

Čehijas izlases labā ar diviem vārtu guvumiem izcēlās Dmitrijs Jaškins un Mihaels Frolīks, bet reizi precīzi meta Milans Gulašs, Radko Gudašs, Jans Kovāržs un Dominiks Simonss. Savukārt vārtsargs Pāvels Francuzs atvairīja visus 15 Itālijas izlases metienus.

Gudašs otrajā periodā savus vārtus guva no laukuma centra, kad Itālijas izlases vārtsargs Marko de Filipo Roja nospēlēja neveiksmīgi.

🚨🇨🇿 Forget the blue line. Radko Gudas takes it all the way back from the red line and nets this beauty to put @narodnitym up 2-0 over @fisg_it #IIHFWorlds

