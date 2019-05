Kanāda PČ ceturtdaļfinālā pēdējā sekundē izglābjas no zaudējuma un pagarinājumā atriebjas Šveicei

Kanādas hokeja izlase ceturtdien pasaules hokeja čempionāta ceturtdaļfināla spēlē Košicē pamatlaika pēdējā sekundē izglābās no zaudējuma un ar rezultātu 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0) pagarinājumā pārspēja Šveices valstsvienību.

Tādējādi Kanādas hokejisti revanšējās Šveicei par zaudējumu pagājušā gada čempionāta ceturtdaļfinālā.

Kevins Fiala divas minūtes pirms pirmās trešdaļas beigām vairākumā iesāka Šveices izlases pozicionālu uzbrukumu, piespēlējot Rafaelam Diazam. Diazs uzreiz gar zilo līniju ripu deva tālāk Svenam Andrigeto, kurš izdarīja tālu metienu. Vārtu priekšā Simons Mozers nosedza vārtsarga skatu, un ripa ielidoja vārtos.

26. minūtē Dante Fabro izdarīja tālu metienu pa vārtiem, bet vārtu priekšā Marks Stouns mainīja ripas lidojuma virzienu un iedabūja to starp Leonardo Dženoni kājsargiem. Taču šveicieši atkal perioda beigās realizēja vairākumu. Trīs sekundes pirms trešdaļas beigām Lino Marčini izdarīja metienu no labās malas, vārtsargs Mets Marejs ripu atsita uz kreiso malu, taču tur bija Niko Hišīrs, un viņa metiens bija precīzs.

Trešajā periodā Kanādas izlase ar katru nākamo minūti palielināja savu pārsvaru laukumā, un tikai 0,4 sekundes pirms pamatlaika beigām Deimons Seversons ar izmisuma pilnu metienu izglāba Kanādu no zaudējuma pamatlaikā.

Pagarinājumā abas komandas spēlēja piesardzīgi, taču sestajā minūtē Pjērs Luks Dubuā pārtvēra ripu un iesāka uzbrukumu, kurā piespēlēja Markam Stounam, kurš ar vienu pieskārienu ripai izrāva savas komandas uzvaru.

