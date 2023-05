Kanādas hokejisti 28. reizi triumfē pasaules čempionātā

Par 2023. gada pasaules čempioniem hokejā svētdien, 28. maijā, Tamperē kļuva Kanādas valstsvienība, kas tādējādi 28. reizi izcīnīja zelta medaļas.

Finālā Kanādas hokejisti ar rezultātu 5:2 (1:1, 1:1, 3:0) pārspēja Vācijas izlasi. Iepriekšējo reizi Kanāda par čempioni kļuva 2021. gadā Rīgā. Savukārt vācieši ieguva pirmās godalgas kopš 1953. gada, kad izcīnīja sudrabu.

Kanādas labā divus vārtus finālā iemeta Samuels Bleiss, bet pa reizei izcēlās Losons Krūss, Tailers Tofoli un Skots Lotons. Savukārt vāciešiem vārtus guva Džons Peterka un Daniels Fišbuhs.

Finālā komandas demonstrēja ierasto sniegumu tik atbildīgos mačos – spēlēja piesardzīgi un lieki neriskēja. Rezultātu atklāja Vācijas hokejisti – astotajā minūtē lielisku piespēli no savas zonas izpildīja Morics Zaiders, kurš atrada uz pretinieku zilās līnijas dežūrējošo Peterku, viņam izpildot precīzu metienu. Neizšķirta panākšanai kanādiešiem gan bija vajadzīgas tikai pāris minūtes – ārā pretuzbrukumā pa labo pusi aizskrēja Peitons Krebss, viņš acīgi piespēlēja otrā pusē esošajam Bleisam, kurš līdzsvaroja rezultātu uz tablo. Šajā cīņā nebija daudz vārtu gūšanas momentu, komandas neizrāvās ar atklāto hokeju. Spēle bija kļuvusi nedaudz miegaina, bet 34. minūtē Vācija vēlreiz pārņēma vadību, gūstot vārtus teju no nekā. Morics Zaiders meta ripu zonā, tā atsitās pret vairākiem spēlētājiem un nokrita pie Fišbuha, kurš izpildīja trāpīgu metienu no vārtu priekšas.

Otrā perioda beigās Kanāda lieliski izspēlēja vairākumu – cīņas 38. minūtē Krebss ar ļoti asu un precīzu piespēli vārtu priekšā atrada Krūsu, kuram tikai bija jāpieliek nūja, lai ripa atrastu ceļu vārtos. Noslēdzošās 20 minūtes tātad sākās ar neizšķirtu 2:2, un jau trešā perioda piektajā minūtē pirmo reizi vadībā šajā finālā izvirzījās Kanāda – vācieši pieļāva rupju kļūdu un pie saviem vārtiem zaudēja ripu, Koudijs Glāss izslidoja no aizvārtes un meta pa vārtiem, bet pēc tam atlēkušo ripu vārtos ieraidīja Bleiss, gūstot savus otros vārtus mačā.

Savukārt 52. minūtē rezultāts kļuva 4:2 par labu Kanādai. Pēc draudīga vāciešu uzbrukuma kanādieši metās atbildes gājienā, un Tofoli ar ļoti asu metienu panāca divu vārtu pārsvaru. Vācijai nekādi neizdevās mainīt cīņas gaitu, turklāt Lotons divas minūtes līdz pamatlaika beigām iemeta piekto ripu jau tukšos vāciešu vārtos.

Portāls "Delfi" piedāvāja pasaules čempionāta fināla teksta tiešraidi.