Kanādas hokejisti Ziemeļamerikas derbijā kapitulē ASV un PČ turpina bez uzvarām

ASV hokeja izlase svētdien pasaules hokeja čempionāta B apakšgrupas spēlē ar rezultātu 5:1 (1:0, 3:1, 1:1) sagrāva Kanādas valstsvienību, kas turnīra divās spēlēs piedzīvojusi zaudējumus un guvusi tikai vienus vārtus.

Pirmos vārtus kanādieši zaudēja kuriozā veidā, kad vārtsargam Dārsijam Kemperam aiz vārtiem Konors Gārlands izsita ripu, to ieguva Džeisons Robertsons, kurš izslidoja vārtu priekšā un meta tukšos vārtos. Tad otrās trešdaļas sākumā ASV divu minūšu laikā guva vēl divus vārtus - Edams Klendenings izdarīja precīzu metienu pa vārtiem, kad Kempers neredzēja metiena brīdi, bet brīdi vēlāk Trevors Mūrs vairākumā noslēdza ātru uzbrukumu.



Arī ceturtie ielaistie vārti kanādiešiem bija pēc rupjas kļūdas savā aizsardzības zonā, un par to Mūrs vēlreiz sodīja pretiniekus. Uz trešo periodu Kanādas izlase iznāca apņēmīgi, un centās gūt savus pirmos vārtus Rīgā notiekošajā čempionātā. 52. minūtē to izdevās paveikt Maksīmam Komtuā, kurš precīzi meta no vārtu priekšas. Mača izskaņā Mets Tenisons atjaunoja četru vārtu pārsvaru ASV, trāpot no distances.

Pasaules čempionātos Kanādas izlase vārtus nebija guvusi vairāk nekā 150 minūtes. 2019. gada finālā pret Somiju tā vārtus neguva divas trešdaļas, bet Rīgā vārtus neizdevās gūt pretvairāk nekā 111 minūtes.

ASV izlase jau piektajā minūtē bija spiesta veikt vārtsarga maiņu, kad Entonijs Stolarzs guva savainojumu. Turpinājumā vārtus sargāja Džeiks Etingers.

Jau vēstīts, ka Kanādas izlase pirmajā mačā "sausā" zaudēja Latvijas valstsvienībai, bet ASV piekāpās ar 1:2 piekāpās Somijai.

Kanāda - ASV 1:5 (0:1, 0:3, 1:1)

Vārtu guvēji: Maksīms Komtuā (51:35 min., 1:4) - Džeisons Robertsons (7:42 min., 0:1), Edams Klendenigs (21:19 min., 0:2), Trevors Mūrs (23:27 min., 0:3, vair.), Trevors Mūrs (38:20 min., 0:4), Mets Tenisons (57:06 min., 1:5)

Metieni pa vārtiem: 29 - 24

Soda minūtes: 6 - 4