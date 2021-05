KOK hokejisti 19 sekundes pirms pamatlaika beigām izrauj uzvaru pār Čehiju

Krievijas Olimpiskās komitejas (KOK) komanda piektdien ar uzvaru sāka Rīgā notiekošā pasaules hokeja čempionāta A apakšgrupas cīņas, ar rezultātu 4:3 (1:1, 2:2, 2:1) pārspējot Čehijas valstsvienību.

Jau trešajā minūtē krievu hokejisti ieguva iespēju spēlēt vairākumā, un tā izskaņā izspēlēja labu kombināciju, kuru ar precīzu metienu vārtu augšējā stūrī noslēdza Antons Burdasovs, gūstot pirmos vārtus šajā turnīrā. Savukārt piecas minūtes vēlāk ātrā pretuzbrukumā pasaules čempionāta debitants Jakubs Fleks "cauršāva" KOK izlases vārtsargu Aleksandru Samonovu.

Spēles 36. minūtē KOK hokejisti palika mazākumā, tomēr tas netraucēja gūt vārtus. Krievi laukuma viduszonā pārtvēra ripu un devās uzbrukumā. Vladislavs Kameņevs piespēlēja Artjomam Švecam-Rogovojam, kurš nonāca viens pats pret vārtsargu un raidīja ripu vārtos. Tomēr divas minūtes pēc tam Jakubs Vrana pēc tālas Dominika Kubalīka piespēles izgāja viens pret KOK vārtsargu un pārliecinoši raidīja ripu vārtos.

Spēles 46. minūtē Čehijas hokejists Lukašs Radils aiz saviem vārtiem nospēlēja pavirši un pazaudēja ripu. Aleksandrs Barabanovs to savāca un ātri izdarīja precīzu metienu, trešo reizi vadībā izvirzot KOK komandu. Tomēr arī trešo reizi čehi rezultātu izlīdzināja, kad vairākumā Filips Hroneks piespēlēja Dominikam Kubalīkam, kurš, neapturot ripu, izdarīja metienu. Ripa lidoja garām vārtiem, taču tad trāpīja Artjomam Zubam pa slidu, mainīja lidojuma virzienu un ielidoja vārtos.

Taču 19 sekundes pirms pamatlaika beigām Mihails Grigorenko izmantoja Čehijas izlases apjukumu, izgāja pret vārtsargu un izdarīja metienu vārtu augšējā stūrī.

Russia takes the lead again with 19 seconds left.😲 4-3 for @russiahockey .🇷🇺 #RUSCZE #IIHFHockey pic.twitter.com/Z9Sphiy0Rl

That didn't take long. @russiahockey scores the first goal of the #IIHFWorlds 2021!🚨#RUSCZE #Hockey #IceHockey #Goal pic.twitter.com/y3MapvQERh