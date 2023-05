Latvija apņēmīgi pagarinājumā gūst vēsturisku uzvaru pār čehiem

Latvijas hokeja izlase pirmdien, 15. maijā, pasaules čempionāta trešajā spēlē "Arēnā Rīga" emocionālā cīņā un ar lielu apņēmību ar 4:3 pagarinājumā pieveica Čehijas valstvienību, gūstot pirmo uzvaru pasaules čempionātu vēsturē pār čehiem.

Latvijas hokeja izlase pēc atgriešanās pasaules čempionāta elitē ne reizi nebija uzvarējusi Čehiju, tikai vienu reizi cīnoties neizšķirti (kad vēl nebija spēlēs jānoskaidro uzvarētājs). Tagad Latvija pārtrauca šo neveiksmju joslu pret čehiem. Tādējādi Latvija arī tika pie pirmā panākuma un pirmajiem punktiem 2023. gada pasaules čempionātā, jo pirmajās divās spēlēs bija piedzīvoti zaudējumi pamatlaikā. Panākums pret čehiem palielina Latvijas izredzes cīņā par iekļūšanu ceturtdaļfinālā.

Latvijas hokejisti šo maču iesāka diezgan apņēmīgi un izspēlēja vairākus cerīgus uzbrukumus, tomēr šajā mačā viņi nonāca iedzinējos. Čehi pirmos vārtus guva devītajā minūtē, kad Davids Nemečeks izpildīja precīzu metienu brīdi, kad Latvijas izlases vārtsarga Artūra Šilova priekšā bija trīs hokejisti.

Pirmajā trešdaļā Latvijas izlase turpināja darboties labi, taču rezultāts nemainījās. Otrā trešdaļa iesākās ar Čehijas pārsvaru, bet 23. minūtē latvieši nopelnīja iemetienu pretinieku zonā. Tajā izdevās uzvarēt, bet turpinājumā Rihards Bukarts saņēma ripu no Oskara Cibuļska un raidīja to pa vārtiem. Ripa izlidoja cauri spēlētāju burzmai un atrada ceļu Simona Hrubeca sargātajos vārtos.

62 sekundes vēlāk Ralfs Freibergs iesāka Latvijas izlases pretuzbrukumu, un tajā Mārtiņš Dzierkals devās uzbrukumā pa labo malu, un viņš izdarīja perfektu metienu tuvējā vārtu augšējā stūrī. Mača vidū, 30. minūtē, čehi atjaunoja neizšķirtu rezultātu. Romāns Červenka ļoti precīzi piespēlēja gar vārtu priekšu, ripu raidot garām uz ledus guļošajam Jānim Jakam, un Dominiks Kubāliks ar precīzu metienu rezultātu izlīdzināja.

Trešajā trešdaļā čehi darbojās aktīvi, bet viņiem vārtus apdraudēt neizdevās. Tad 46. minūtē Denisa Smirnova uzvarēts iemetiens Čehijas izlases aizsardzības zonā Latvijai ļāva atgūt vadību. Toms Andresons atspēlēja ripu Oskaram Cibuļskism, kurš izdarīja precīzu metienu no zilās līnijas. Ripa vārtos lidoja pēc rikošeta pret čeha slidu.

Latvijas hokejisti ilgstoši atvairīja Čehijas uzbrukumus, bet 57. minūtē tā tomēr nostiprinājās uzbrukuma zonā. Latvieši kļūdījās pozicionāli, Romāns Červenka atkal precīzi piespēlēja Mihalam Kempnijam, kurš izmantoja teicamo metiena pozīciju.

Spēle turpinājās pagarinājumā, kurā Šilovs vairākas reizes glāba Latvijas izlasi no vārtu zaudējuma. 44 sekundes pirms pagarinājuma beigām Latvija izrāva uzvaru. Jānis Jaks iegāja uzbrukuma zonā un izdarīja metienu no kreisās laukuma puses. Ripu Simons Hrubecs atvairīja, bet Oskars Batņa pirmais tika pie ripas un iebakstīja to vārtos.

Pasaules čempionāta turpinājumā pēc vienas brīvdienas Latvijas izlasei trešdien spēle pret Norvēģiju, bet tad turpinājumā jācīnās pret Slovēniju, Kazahstānu un Šveici.

Latvijas izlasē par labāko hokejistu nosauca Oskaru Cibuļski, kurš guva trešos vārtus. Jakubs Fleks atzīts par labāko spēlētāju Čehijas izlasē.

Latvijas izlase pirmo reizi pārspēj Čehiju! https://twitter.com/IIHFHockey/status/1658199798506475525

64:16 min. Latvija - Čehija 4:3Jānis Jaks iegāja uzbrukuma zonā un izdarīja metienu no kreisās laukuma puses. Ripu Simons Hrubecs atvairīja, bet Oskars Batņa pirmais tika pie ripas un iebakstīja to vārtos.

Sobotka tika līdz vārtu priekšai pēc ilgas ripas turēšanas, tad Tomašeks vēl uzmeta pa vārtiem, bet vēlreiz Šilovs glāba. Latvijai izdevās pretuzbrukums, kurā Indrašis meta pa vārtiem.

Somija - Zviedrija 1:2. Spēle noslēgusiesPēcspēles metienos zviedri pārāki ar 3:2.

Černohs izlauzās uz vārtu priekšu, bet Šilovs tika galā ar šo un atkārtoto metienu

Pagarinājuma sākumā Latvija vairāk spēlēja ar ripu, tad čehi nedaudz pakombinējas. Dzierkals pārtvēra ripu un steidza pretuzbrukumā, bet paklupa neitrālajā zonā.

Sācies pagarinājums

Latvija - Čehija 3:3. Noslēdzies pamatlaiks

Somija - Zviedrija 1:1. Noslēdzies pagarinājumsBūs pēcspēles metieni

Balinskim neizdevās ripu izmest ārā no savas zonas pret apmali. Drīz vien sekoja tāls metiens, ripa pēc rikošeta radīja grūtības Šilovam. Vienā mirklī ripa stāvēja vārtsarga laukumā neviena nepieskatīta, bet latvieši nepieļāva metienu.

Ar augstu trajektoriju čehs iemeta ripu uzbrukuma zonā virsū Šilovam. Vārtsargs nenospēlēja droši, un pretinieki uzreiz devās pēc ripas, lai izrautu uzvaru. Izdevās briesmas nodzēst.

62:42 min. Zviedrijai vairākumsHnerīks Tomernešs ar teicamu individuālo darbību panāk somu pārkāpumu.

56:58 min. Latvija - Čehija 3:3Čehija tomēr nostiprinājās uzbrukuma zonā. Vienā no uzbrukumiem latvieši sagāja vienā laukuma pusē, un Romāns Červenka atkal precīzi piespēlēja Mihalam Kempnijam, kurš izmantoja teicamo metiena pozīciju.

Latvijas hokejisti izteikti spēlē no aizsardzības, un to dara ļoti vienkārši. Vairākas reizes ripa tika izmesta no zonas, tai slīdot pāri visam laukumam.

Aizvadītā spēles minūte ritēja saraustīti. Bija vairāki pārmetieni un gari iemetieni.

Somija - Zviedrija 1:1. Sākas papildlaiks

Čehijas hokejistu uzbrukumi aizvadītajās epizodēs tika neitralizēti, bet Daugaviņam un Batņam neizdevās pretuzbrukumi. Līdz pamatlaika beigām vēl piecas minūtes un 30 sekundes.

Somija - Zviedrija 1:1. Noslēdzies pamatlaiks

Zīle no neitrālās zonas izdarīja metienu pa vārtiem. Hrubecs ripu tvēra, un tādējādi aizsargs panāca iemetienu uzbrukuma zonā.

54:49 min. Somijai vairākumsPiecas minūtes pirms pamatlaika beigām mājiniekiem laba iespēja. Zviedri ar noteikumu pārkāpumu aptur labu vārtu gūšanas momentu.

Dzierkals no kreisās malas izdarīja metienu pa vārtiem, bet mirkli pēc tam čehi divas reizes ripu draudīgi raidīja gar Latvijas vārtiem. Nevienam neizdevās uzņemt piespēli.

Latvijas hokejisti mazākumu izturēja, un pēc atgriešanās laukumā Ābols mēģināja iesākt Latvijas izlases uzbrukumu.

Šilovs ar atsitējcimdu atvairīja Červenkas bīstamu metienu pa vārtiem, bet pēc tam laukuma spēlētāji darbojās pietiekami precīzi, lai nepieļautu momentus.

47:24 min. Noraidījums Latvijas izlasē. Šķita, ka tiesneši nefiksēja noteikumu pārkāpumu pret Balceru, kurš neitrālajā zonā krita pēc kontakta ar pretinieka nūju. Brīdi vēlāk Ābols ātri tika sodīts par turēšanu. Cilvēki tribīnēs pauž savu sašutumu.

Čehijas izlase uzreiz palielināja apgriezienus, un Latvijas izlases aizsardzības zonā bija neliels haoss.

45:22 min. Latvija - Čehija 3:2Denisa Smirnova uzvarēts iemetiens Čehijas izlases aizsardzības zonā Latvijai ļāva atgūt vadību. Toms Andresons atspēlēja ripu Oskaram Cibuļskism, kurš izdarīja precīzu metienu no zilās līnijas. Ripa vārtos lidoja pēc rikošeta pret čeha slidu.https://twitter.com/IIHFHockey/status/1658189739835654144

Latvijas un Čehijas izlašu spēli "Arēnā Rīga" klātienē vēro 7780 skatītāji.

Latvijas izlase ilgāku laiku darbojās pretinieku uzbrukuma zonā, bet tad Mārtiņš Dzierkals izveidoja saasinājumu vārtu priekšā. Pēc šīs epizodes abu komandu hokejisti vārtu priekšā saķērās.

46:47 min. Somija - Zviedrija 1:1Somi gūst vārtus no aizvārtes. Juho Lammiko kritienā uzmet zviedru vārtsargam pa ekipējumu un ripa ielido vārtos.https://twitter.com/IIHFHockey/status/1658189582134054914

Tomašeks pieturēja ripu un sagaidīja, kad kāds nostājas priekšā Šilovam. Vārtsargs ar šo momentu tika galā.

Pie abiem vārtiem 30 sekunžu laikā bija cerīgi uzbrukumi. Vispirms Balinskis iesāka Latvijas uzbrukumu, piespēlēja Balceram, kurš nemeta pats, bet neprecīzi piespēlēja komandas biedram. Otrā laukuma pusē Sedlāks meta garām vārtiem.

Arēna Rīga tribīnēs blakus sēž tagadējais LHF prezidents Aigars Kalvītis un bijušais LHF prezidents Kirovs Lipmans.Foto: LETA

Sācies 3. periods.

Zviedrijas vārtu guvumshttps://twitter.com/IIHFHockey/status/1658181342587424769

Somija - Zviedrija 0:1. Sākas 3. periodsOtrajā periodā zviedri bijuši aktīvāki, metienos visā spēlē 20-13 zviedru labā. Somijas hokejisti otrajā periodā izdarīja tikai piecus metienus.

Rihards Bukarts (LTV tiešraidē pēc otrā perioda):Mēs abus periodus kvalitatīvu hokeju spēlējām. Otrais gols, ko ielaidām, kaut kur nepaveicās, bijām saguruši pēc vairākuma un haotiski aizsargājamies ar četriem uzbrucējiem. Vēl 20 minūtes priekšā. Labi spēlējam, metam ripas uz vārtiem, kas iepriekš pietrūka. Ripiņas ir, momentiņi ir. Aukstāku, mierīgāku galvu varbūt vajag.Baigais sagurums pēc divām spēlēm bija, lielu darbu padarījām atjaunojoties. Ledus mīksts, divreiz vairāk spēka slidojot prasa. Visi muskuļi sitas daudzreiz ātrāk “ciet”. Darām smagu darbu, lai atjaunotos, tāpēc spēlējam fantastisku spēli šobrīd.Mēs esam ātrāki, dinamiskāki, vairāk ejam uz vārtiem. Jāuzlabo (spēle) aizsardzības zonā. Nav tik haotiski jāspēlē, gudrāk vajag izmest ripiņu no zonas un kontrolēt vidus zonā.

Šilovs otrā perioda beigās glāba Latviju no droša vārtu zaudējuma.https://twitter.com/UlvisBrozhe/status/1658183253981900801

Latvija - Čehija 2:2. Noslēdzies 2. periods.

Mazākuma sākumā Šilovam vajadzēja tikt galā ar metienu tuvējā vārtu stūrī, bet nākamie čehu uzbrukumi tika neitralizēti. Tad Šilovs ļoti sarežģītā situācijā atvairīja Černoha mēģinājumu dabūt vārtos atvairīto ripu. Tad Bukarts meta ripu ārā no savas zonas, bet trāpīja Džeriņam pa seju. Viņš spēja atstāt laukumu paša spēkiem.

37:07 min. Noraidījums Latvijas izlasē. Šoreiz Rihards pārcentās, mēģinot pārtvert ripu, un viņš klupināja pretinieku.

Somija - Zviedrija 0:1. Noslēdzies 2. periods

Šilovs vispirms tika galā ar vēl vienu pretinieku metienu, bet otrā laukuma pusē Daugaviņš pēc pusapgrieziena izdarīja negaidītu metienu.

37:17 min. Somija - Zviedrija 0:1Somija kļūdījās vidējā zonā, zviedri pretuzbrukumā gūst vārtus. Pēc piespēles ar "one timer" metienu pustukšos vārtos iemet Oskars Lindbergs. Ripa izlido uzreiz laukumā, trāpot pa vārtu iekšējo konstrukciju un izlidojot ārā.

Latvijas izlases vairākums arī šoreiz nenesa augļus, un šajā pasaules čempionātā latvieši nav izmantojuši skaitlisko pārsvaru laukumā.

Rihards Bukarts no laukuma stūra devās uz vārtu priekšu un izdarīja bīstamu metienu. Viņš trāpīja pa vārtu stabu, no kura ripa atstāja uzbrukuma zonu. Pēc piespēles vārtus apdraudēja arī vecākais no Bukartiem.

33:34 min. Noraidījums Čehijas izlasē. Dzierkals ļoti aktīvi nospēlēja uz ripas pārtveršanu, un viņam izdevās izprovocēt Zboržilu uz noteikumu pārkāpumu.

Spēles nākamās epizodes turpinājās ar Čehijas izlases pārsvaru laukumā, un latviešiem ilgāku laiku neizdevās tikt pretinieku uzbrukuma zonā.

32:42 min. Zviedrijai vairākumsSomu veterāns, milzis Marko Antilla atstāj mājiniekus mazākumā

29:21 min. Latvija - Čehija 2:2Čehijas hokejisti radīja bīstamu epizodi Latvijas izlases vārtu priekšā, bet pirmo uzbrukumu latvieši atvairīja. Čehi nostājās savās pozīcijās, un Romāns Červenka ļoti precīzi piespēlēja gar vārtu priekšu, ripu raidot garām uz ledus guļošajam Jānim Jakam, un Dominiks Kubāliks ar precīzu metienu rezultātu izlīdzināja.https://twitter.com/IIHFHockey/status/1658177692842205184

Ābola mestā ripa uzreiz pēc piespēles atdūrās Hrubeca cimdā. Latvijas izlasei izdevās vēl divi uzbrukuma viļņi, un tajā vispirms pēc Indraša piespēles Džeriņš izdarīja metienu, bet brīdi vēlāk Jaks pēc Riharda Bukarta piespēles norībināja aizsargstiklu, kas atrodas aiz vārtiem.

26:26 min. Noraidījums Čehijas izlasē. Kundrāteks sodīts par turēšanu ar nūju.

Balcers redzēja, ka Čukste dodas uz vārtu priekšu, un viņš meta pa vārtiem.

Aiz Čehijas izlases vārtiem Indrašis cīnījās par ripu, sēžot uz ledus. Cīņa ieilga, bet tad ripa nonāca pie Ābols, kura metienu no asa leņķa Hrubecs pamanīja.

25:20 min. Somijai vairākumsAndrē Petersons kavē pretinieku, nogāžot ar rokām viņu gar zemi

Šilovs tika galā ar Fleka izdarīto metienu pa vārtiem, ripu atvairot ar plecu.

23:18 min. Latvija - Čehija 2:1Pretuzbrukumā, kuru iesāka Ralfs Freibers, pa labo malu izcili precīzu metienu tuvējā vārtu stūrī izdarīja Mārtiņš Dzierkals, izvirzot Latviju vadībā.https://twitter.com/IIHFHockey/status/1658175049881485313

Somija - Zviedrija 0:0. Sākas 2. periods

22:16 min. Latvija - Čehija 1:1Latvijas hokejisti uzvarēja iemetienā pretinieku aizsardzības zonā. Rihards Bukarts saņēma ripu no Oskara Cibuļska un raidīja to pa vārtiem. Ripa izlidoja cauri spēlētāju burzmai un atrada ceļu Simona Hrubeca sargātajos vārtos. https://twitter.com/IIHFHockey/status/1658174551363297280

Latvijas izlases pretuzbrukumā Toms Andresons ripu atstāja Ralfam Freibergam, kura metienu Hrubecs atvairīja ar plecu.

Trešdaļas pirmās divas minūtes ritēja jau ar Čehijas izlases pārsvaru, un Zboržils izdarīja neprecīzu metienu no distances.

Sācies 2. periods

Tamperē pirmajā periodā līdzīga cīņa un 0:0 ir likumsakarīgs rezultāts. Metienos neliels pārsvars zviedriem (9-8).

Mārtiņš Dzierkals (LTV tiešraidē pēc pirmā perioda):Labi iesākām spēli, bez liekas panikas, kas ir labi. Rezultāts nelabvēlīgs gan. Jāiet un jāiemet, jo citādāk nevar uzvarēt.Līdz galam izgājiens nesanāca (pēc noraidījuma), ripa pa tālu bija. Esam uzlabojuši spēli uzbrukumā un beidzot jāiedzen ripa aiz tās līnijas. Jāspēlē vienkāršāk, smuku golu nebūs. Jācenšas stāvēt priekšā vārtsargam, lai viņš neredz, un jāmet no visurienes pa vārtiem.

Somija - Zviedrija 0:0. Noslēfdzies 1. periods

Latvija - Čehija 0:1. Noslēdzies 1. periods.

Balinskis riskanti ripu meta ārā no zonas pa diagonāli, to čehi pārtvēra. Kauts pie tālā vārtu staba gaidīja piespēli, taču ar nūju to neaizsniedza, tomēr pamatīgs trauksmes zvans Latvijas zonā.

Pēc Batņas uzvarētā iemetiena Roberts Bukarts izdarīja metienu, savukārt mirkli pēc tam bija moments arī pie Šilova vārtiem. Latvijas hokejisti turpina spēlēt diezgan labi, taču pie šādas spēles gaitas pēc mača Vītoņš medijiem atkal varēs izcelt neveiksmes realizācijā.

Latvijas hokejisti mazākumu izturēja, bet tad Daugaviņš ļoti laicīgi izmeta ripu ārā no zonas. Dzierkals izkāpa no noraidīto soliņa, bet viņš nespēja aizsniegt ripu un iziet pret vārtsargu.

Vairākumā četri pret trīs divus metienus bloķēja Čukste, bet vienu Džeriņš. Izcila pašatdeve viņu izpildījumā.

13:28 min. Noraidījums Latvijas izlasē.Ķēniņš izdarīja metienu no zilās līnijas, Jaks vārtu priekšā centās ripas virzienu mainīt. Brīdi vēlāk Dzierkals devās uz vārtu priekšu, bet uztriecās virsū Hrubecam. Viņš šajā epizodē nopelnīja sodu par traucēšanu vārtsargam

12:38 min. Noraidījums abās komandās. Freibergs nospēlēja ar augsti paceltu nūju, un tiesneši to fiksēja. Aizturētā soda laikā čehi izdarīja spiedienu uz Latvijas izlases mazākuma brigādi, bet tad Kempnijs izsita Ābolam nūju. Tāpēc čehiem vairākums nebūs.

Latvijas izlasei jābūt ļoti uzmanīgai, jo Čehijas izlase šobrīd spēlē kā otrais numurs, un tās pretuzbrukumi ir ļoti bīstami.

Dzierkals laukuma kreisajā pusē izkārtoja sev metiena iespēju, tomēr Hrubecu ar to pārspēt viņš nespēja.

Andresons uzņēmās iniciatīvu, iegāja uzbrukuma zonā un meta ripu pa Hrubeca vārtiem.

8:25 min. Latvija - Čehija 0:1Čehijas hokejisti vienā no saviem retajiem uzbrukumiem "atslēdza" Latvijas vārtus. Davids Nemečeks izpildīja precīzu metienu brīdi, kad Artūra Šilova priekšā bija trīs hokejisti. https://twitter.com/IIHFHockey/status/1658164584124153856

Rihards Bukarts pēc labas sadarbības izspēles tika pie laba metiena, mirkli vēlāk Daugaviņš apdraudēja vārtus, kad vārtsargam ripu redzēt traucēja Ābols.

5:04 min. Somijai vairākumsZviedru hokejists Pērs Lindholms kavēja somu hokejisti, lai nesanāktu ātrias pretuzbrukums

Čehijas izlase ieguva iemetienu Latvijas zonā. Tajā viņi uzvarēja un uzreiz izdarīja metienu, kuru Šilovs tvēra.

Latvijas izlasei spēlēs pirmās minūtes bijušas veiksmīgas. Balinskis uzmeta pa vārtiem, mēģinot trāpīt pa komandas biedra nūju, lai ievirzītu ripu vārtos. Pēc tam Daugaviņš tika pie ripas no aizvārtes un apdraudēja vārtus, bet pēc tam ripa tika raidīta gar vārtu priekšu.

Šajā spēlē tribīnēs ir redzamas diezgan daudz brīvu vietu. Ļoti ticams, ka tribīnēs ir mazāk par 8 tūkstošiem skatītāju.

Spēles pirmajā minūtē abas komandas ar ripu daudz darbojās neitrālajā zonā, bet otrās minūtes sākumā latviešiem izdevās tikt līdz Hrubeca sargātajiem vārtiem.

Tampērē sākas mūzšenais duelis - Somija pret Zviedriju

Spēle sākusies!

Pirms hokejisti devušies laukumā "Arēnas Rīga" tribīnēs apņēmīgi ir Čehijas izlases līdzjutēji. Visticamāk, spēles laikā situācija mainīsies, tomēr tas apliecina, ka čehiem ir pietiekami liels atbalsts uz šo maču.

Čehijas izlases sastāvā no NHL klubiem ierindā ir Detroitas "Red Wings" uzbrucējs Dominiks Kubalīks (81 spēlē 20+25) un aizsargs Jakubs Zboržils (Bostonas "Bruins", 22 spēlēs 1+3). Vēl vienu veiksmīgu sezonu Šveicē aizvadījis Romāns Červenka, 43 spēlēs gūstot 16 vārtus un izdarot 59 piespēles, bet Mihals Spačeks 50 spēlēs Šveicē iekrāja 14 vārtus un 36 piespēles.Savukārt Lukašs Sedlāks ar trīs vārtiem un divām piespēlēm ir otrais rezultatīvākais spēlētājs pasaules čempionātā.

Latvijas hokejisti ar Čehiju pasaules čempionātu spēkojusies ļoti bieži, bet apbēdināt ikgadējos favorītus uz medaļām nav izdevies. 1932. gada 15. marts, Berlīne (Eiropas čempionāts) – 0:7 (0:3, 0:2, 0:2) 1939. gada 4. februāris, Cīrihe – 0:9 (0:3, 0:3, 0:3) 2000. gada 11. maijs, Sanktpēterburga – 1:3 (0:0, 1:3, 0:0) 2002. gada 2. maijs, Jenčēpinga – 1:3 (0:2, 0:0, 1:1) 2004. gada 24. aprīlis, Prāga – 1:3 (0:3, 0:0, 1:0) 2006. gada 5. maijs, Rīga – 1:1 (1:1, 0:0, 0:0) 2010. gada 17. maijs, Manheima – 1:3 (0:0, 0:2, 1:1) 2011. gada 30. aprīlis, Bratislava – 2:4 (1:1, 1:1, 0:2) 2012. gada 10. maijs, Stokholma – 1:3 (0:0, 1:1, 0:2) 2015. gada 2. maijs, Prāga – 2:4 (1:0, 1:3, 0:1) 2016. gada 7. maijs, Maskava – 3:4 (0:2, 1:0, 2:1, 0:0, 0:1) – pēcspēles metienos 2019. gada 16. maijs, Bratislava – 3:6 (2:0, 0:4, 1:2) 2022. gada 19. maijs, Tampere – 1:5 (0:5, 0:0, 1:0)

Latvijas izlases treneris Harijs Vītoliņš: "Ja gribam vairāk vārtus, tad mums ir arī jābūt aizsargiem, kuri spēj palīdzēt uzbrukumā. Visam pieciniekam ir jāspēlē vienoti, tikai tā radīsim vairāk iespējas." https://www.delfi.lv/sports/news/hokeja-chempionats/zinas/darzins-jasaglaba-disciplina-cehu-vairakums-ir-jaudigs.d?id=55522834

Roberts Bukarts ļoti labi pazīst Čehijas hokeju, tomēr, runājot par uzvaras recepti, viņš detaļās nevēlējās ieslīgt. "Čehijas izlase ir tehniska un ātra komanda, kuru Latvijas hokejistiem vēl nav izdevies uzvarēt. Mums jāspēj gūt par vieniem vārtiem vairāk nekā ielaist," teica Bukarts.

Čehijas valstsvienības sastāvs mačam pret pasaules čempionāta mājinieci Latviju. Šoreiz malā atstāts viens no vadošajiem uzbrucējiem Filips Hitils.

Pēc zaudējumiem pirmajās divās spēlēs Harijs Vītoliņš ar saviem asistentiem nolēmuši veikt vairākas izmaiņas spēlētāju virknējumos. Vārtus atkal sargās Artūrs Šilovs, bet rezervē šoreiz būs Ivars Punnenovs

Latvijas hokeja izlase pasaules čempionātu pirmdien turpina ar maču pret Čehijas izlasi. Tā ir komanda, kuru Latvija joprojām nav spējusi pārspēt. Šī spēle ir svarīga, lai saglabātu ceturtdaļfināla cerības. https://www.delfi.lv/sports/news/hokeja-chempionats/zinas/latvijas-hokejistu-nakamais-pretinieks-lidz-sim-neuzvareta-cehija.d?id=55520822