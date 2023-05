Latvija atkal ielaiž pirmajā minūtē un svarīgā duelī piekāpjas Slovākijai

Latvijas hokeja izlase savās mājās notiekošajā pasaules čempionātā sestdien, 13 maijā, piedzīvoja otro zaudējumu pamatlaikā divās spēlēs, azartiskā un asumiem bagātā spēlē svarīgā duelī cīņā par ceturtdaļfinālu ar 1:2 (0:1, 1:0, 0:1) piekāpās Slovākijas valstsvienībai.

Latvijai tagad cīņā par ceturtdaļfinālu nāksies gūt punktus pret kādu no favorītēm Čehiju vai Šveici, kā arī nepaklupt spēlēs pret Norvēģiju, Slovēniju un Kazahstānu.

Latvijas hokejisti arī šajā mačā pirmos vārtus ielaida jau pirmajā minūtē, un slovākiem vajadzēja tikai 44 sekundes, lai izvirzītos vadībā. Aiz saviem vārtiem Jānim Jakam neizdevās ripu aizmest prom no pretiniekiem. Peters Cehlāriks to ieguva un skaisti piespēlēja uz vārtu priekšu Matušam Sukeļam, kurš bija nekļūdīgs. Spēles turpinājumā galvenais varonis Latvijas izlasē bija Artūrs Šilovs, kurš nepārtraukti atvairīja pretinieku metienus.

Latvijas hokejistiem spēles gaitu izlīdzināt izdevās otrās trešdaļas otrajā pusē. Tad arī tika nopelnīts vairākums, kurā bija vairāki bīstami metieni pa Staņislava Skrovaneka sargātajiem vārtiem. 37. minūtē Slovākijas izlases spēlētājs riskanti spēlēja pie zilās līnijas uzbrukuma zonā, un Rodrigo Ābols viņam atņēma ripu. Viņš devās izgājienā pret vārtsargu un skaisti apspēlēja viņu, gūstot Latvijas izlases pirmos vārtus šajā pasaules čempionātā.

Trešās trešdaļas iesākumā slovāki atkal spēlēja agresīvāk un ieguva iniciatīvu. 51. minūtē Rihards Panīks iegāja uzbrukuma zonā pa kreiso malu un atspēlēja ripu aizsargam Patrika Koham, kurš izdarīja spēcīgu metienu pa vārtiem. Šilovs ripu atsita, bet nepieskatīts palika Mareks Hrivīks, kurš šo iespēju nelaida garām.

Latvijas hokejisti centās atspēlēties, un vairākumā Andris Džeriņš trāpīja pa vārtu stabu. Galotnē mājiniekiem uzbrukumi bija pietiekami daudz, tostarp vairāk nekā minūti ilgs divu vīru vairākums, bet izlīdzināt rezultātu neizdevās.

Pasaules hokeja čempionāts: Latvija – Slovākija

Spēles statistika

Artūrs Šilovs atzīts par labāko spēlētāju Latvijas izlasē. Viņš atvairīja 27 metienus pa vārtiem. Arī slovākiem labākais bija vārtsargs - Staņislavs Skorvaneks. Viņam tikpat daudz atvairītu metienu.

Latvija - Slovākija 1:2. Spēle noslēgusies

Rihards Bukarts vēl meta garām vārtiem

Dzierkals izdarīja metienu pēc ilgas pauzes, brīdi vēlāk viņš jau nolēma mest uzreiz pēc piespēles. Abi metieni nebija pietiekami precīzi.

Vītoliņš 58 sekundes pirms pamatlaika beigām sasauc spēlētājus uz apspriedi.

Šilovs nepilnas divas minūtes pirms pamatlaika beigām nomainīts pret sesto laukuma spēlētāju.

57:19 min. Abpusējais noraidījumsHudāčeks un Batņa noraidīti par kaušanos.

Pie Slovākijas izlases vārtiem izcēlās asumi, kad pēc spēles apturēšanas Daugaviņš saķērās ar Kohu.

Daugaviņam ripa Slovākijas izlases vārtu priekšā trāpīja pa seju, un viņam vajadzēja brīdi, lai pamestu laukumu paša spēkiem.

Tik svarīgais vairākums palika neizmantots. Pat neviena ripa nelidoja pa vārtiem.

Andersonam metiena mēģinājums bija neveiksmīgs, Ābols ripu meta garām. Turpinājumā saspēle nebija pietiekami precīza, lai kaut ko izveidotu. Slovāki jau spēlē četru spēlētāju sastāvā.

54:49 min. Noraidījums Slovākijas izlasē. Cehlāriks mazākumā aiz Latvijas izlases vārtiem klupināja Balinski. Latvijai vairāk nekā minūti būs lielais vairākums.

Vācija - Somija 3:4. Spēle noslēgusieshttps://twitter.com/IIHFHockey/status/1657471257095405568

Vairākumā pēc izspēles Roberts Bukarts izdarīja metienu, ripa atlēca pie Andra Džeriņa, kura steidzīgi mestā ripa trāpīja pa vārtu stabu. Viņš vārtu konstrukciju norībināja otro reizi šajā čempionātā.

Vācija noņem vārtsargu. Pēc tam vēlāk arī paņem 30 sekunžu pārtraukumu

53:57 min. Noraidījums Slovākijas izlasē. Divcīņā ar Batņu sodu par bloķēšanu nopelnīja Grmans.

Pēc Balinska piespēles Jaks izdarīja spēcīgu metienu. Slovāks pārkāpa noteikumus, bet latvieši vēl pieturēja ripu aizturētā soda laikā, taču uzbrukumu neizveidoja.

Klātienē "Arēnā Rīga" šo spēli vēro 8930 skatītāji.

Tamperē pamatlaikā atlikušas četras minūtes

Latvijas hokejisti ieķērās uzbrukuma zonā, un Balcers centās izlauzties uz vārtu priekšu, bet tas neizdevās. Tad Mamčičs meta garām no distances.

52:45 min. Vācija - Somija 3:4Tamperes arēna "eksplodē"! Somija savērpa uzbrukumu, atvairīto ripu no kreisās malas iemetiena punkta vārtos raida Miko Lehtonenshttps://twitter.com/IIHFHockey/status/1657467434948005888

50:04 min. Latvija - Slovākija 1:2Rihards Panīks iegāja uzbrukuma zonā pa kreiso malu un atspēlēja ripu aizsargam Patrika Koham, kurš izdarīja spēcīgu metienu pa vārtiem. Šilovs ripu atsita, bet nepieskatīts palika Mareks Hrivīks, kurš šo iespēju nelaida garām. https://twitter.com/IIHFHockey/status/1657466872533745665

Pēc uzvarēta iemetiena vēl viens metiens pa vārtiem Rihardam Bukartam, arī tam mērķi sasniegt neizdevās.

Balinskis vēlreiz uzņēmās iniciatīvu uzbrukuma sākšanā, šoreiz ripa tika nogādāta Rihardam Bukartam, kura metienu apturēja vārtsargs.

Balinskis pieslēdzās uzbrukumam un devās uz vārtiem, bet slovākiem izdevās izmantot, ka viens aizsargs nebija savā pozīcijā, bet Jaks nesavaldīja ripu, kas lidoja viņam virsū. Hudāčeks to ieguva un devās uz Šilova vārtiem, bet izgājiens palika neizmantots.

47:30 min. Vācijai vairākumsMājinieki perioda vidū paliek mazākumā.

Cerīgs ātrais uzbrukums veidojās Latvijai, Indrašis iegāja zonā un piespēlēja Robertam Bukartam, kurš pie ripas netika, jo aizsargs stājās ceļā. Šilovs ne tik droši nospēlēja ārpus vārtiem, viņam neizdevās izmest ripu ārā no zonas, bet aizsargs bloķēja metienu.

Latvijas hokejistiem divas reizes vajadzēja taisīt pārmetienu, jo neizdevās tikt galā ar slovāku pretspēli. Tad Šilovs droši cimdā tvēra metienu, tomēr Slovākijai atkal izdevās uzspiest savu agresīvo spēles stilu.

Daugaviņš izpildīja metienu no aizsarga aizsega, bet Skorvaneks ar kājsargu atsita. Pēc tam slovāki devās uzbrukumā gan no kreisās, gan no labās malas, taču Šilovs arī ar pirmajiem metieniem tika galā.

Latvijas hokejistus uzbrukumā veda Ābols, kurš skaisti pārvarēja neitrālo zonu, bet turpinājumā ripa nonāca pie Jaka, kurš izdarīja metienu no distances.

Vācija - Somija 3:3. Sākas 3. periods

Sācies 3. periods.

Rodrigo Ābols, LTV tiešraidē pēc otrā perioda:Vārtu guvums brieda. Otrajā periodā sākām spēlēt daudz labāk. Cerams, ka vārtu guvums atraus vaļā to mezglu, kas bija priekšā pretinieku vārtiem.(par izmaiņām virknējumos – Ābols sāka spēlēt kopā ar Ķēniņu un Balceru) Mēs labi iesākām, otrā perioda sākumā bija momentiņš, komanda pavilkās līdzi. Tas jāturpina. Mēs sākām mierīgāk spēlēt, vairs nemetām rupji pieklājīgi “kakiņas” viens otram, sākām spēlēt kvalitatīvāk. Šādā atmosfērā, pilnas tribīnes… Vairāk karjeras laikā varbūt nebūs tādas iespējas, tā kā esmu gatavas atdot sirdi un dvēseli, lai gūtu uzvaru

Vācija - Somija 3:3. Noslēdzies 2. periods

Latvija - Slovākija 1:1. Noslēdzies 2. periods.

39:41 min. Vācija - Somija 3:3Jautrība un amerikāņu kalniņi Tamperē turpinās. Vācija izmanto vairākumu un atkal uz tablo neizšķirts. 19 sekundes pirms pārtraukuma precīzs ir Jans Peterka.

38:23 min. Vācijai vairākumsSomija perioda izskaņā paliek mazākumā

https://twitter.com/apoikans/status/1657455544053948416

Cibuļskis ieslidoja uzbrukuma zonā un izdarīja metienu pa vārtiem.

35:56 min. Vācija - Somija 2:3Soi izmanto vairākumu. Pirmais pie atsistās ripas ir Manninens, kurš gūst savus otros vārtus spēlēhttps://twitter.com/IIHFHockey/status/1657456198478868481

36:51 min. Latvija - Slovākija 1:1Slovākijas izlases spēlētājs riskanti spēlēja pie zilās līnijas uzbrukuma zonā, un Rodrigo Ābols viņam atņēma ripu. Viņš devās izgājienā pret vārtsargu un skaisti apspēlēja viņu, gūstot Latvijas izlases pirmos vārtus šajā pasaules čempionātā. https://twitter.com/IIHFHockey/status/1657456592046944256

Slovākijas izlases vārtsargs Skorvaneks "aplaupīja" Ķēniņu, kuram no tuvas distances bija izcila iespēja gūt vārtus. Pēc šīs epizodes abas komandas vēl saķērās nelielā konfliktā.

Latvija noturēja uzbrukuma zonā ripu, Daugaviņš raidīja to pa diagonāli Ābolam, kurš ar vienu pieskārienu meta garām vārtiem. Brīdi vēlāk bīstamu metienu izpildīja Roberts Bukarts un Mārtinš Dzierkals.

35:14 min. Somijai vairākumsVācu kapteinis Millers saņem sodu par vārtu autora Manninena turēšanu

34:16 min. Noraidījums Slovākijas izlasē. Okuljaram divcīņā salūza nūja. Viņš nokrita uz ledus, bet turpināja ar to spēlēt. Viņš noraidīts par nepiemērota ekipējuma izmantošanu.

34:09 min. Vācija - Somija 2:2Somi ātri atjauno līdzsvaru spēlē - spēcīgs šķēliens padodas Sakari Manninenam

Kārtējā iespēja gūt vārtus bija slovākiem, bet pēc tam neliela ofensīva izdevās latviešiem. Dzierkals vispirms apdraudēja vārtus, metot ar nūjas neērto pusi, tad Zīle meta no distances, bet tam sekoja vēl viens Dzierkala metiens, pēc kura ripa trāpīja vārtsargam pa aizsargmasku. Turpinājumā izdevās radīt saasinājumu vārtu priekšā.

Pēc saņemtas diagonāles piespēles Hudāčeks apdraudēja vārtus, bet brīdi pēc tam Robertam Bukartam pretspēlētāju ielenkumā neizdevās metiena pa vārtiem pretuzbrukumā.

32:26 min. Vācija - Somija 2:1Vācija neizmantoja savu otro vairākumu pēc kārtas, bet tad izvirzās vadībā no zilās līnijas precīzs Kai Vismanshttps://twitter.com/IIHFHockey/status/1657454327131418624

Latvieši nespēja iesākt savus uzbrukumus aizvadītajās minūtēs, un slovākiem izdevās doties prettriecienos.

Latvijas izlases vārtos turpināja teicami spēlēt Šilovs, viņš ar savu sniegumu saglabāja rezultātu nemainīgu. Tad arī latvieši iekrita pretuzbrukumā divi pret vienu, kurā Cibuļskis teicami izvēlējās pozīciju, lai neļautu izdarīt metienu.

Vācijai vairākumsSomus mazākumā glābj vārtu pārliktnis. Drīz pēc viena mazākuma nosargāšanas mājiniece vēltreiz paliek mazākumā

Virknējums Balcers - Ābols - Ķēniņš kopā darbojās diezgan enerģiski. Pēc uzmetiena no labās malas Ābols vārtu priekšā lūkoja mainīt ripas lidojuma virzienu, tomēr joprojām tas neizdevās. Otrā laukuma galā Grmans meta pa vārtiem uzreiz pēc piespēles.

Bukarts uzmeta no aizvārtes, lūkojot ripu dabūt vārtos no vārtsarga muguras. Batņa, Indrašis un Bukarts padzīvojās uzbrukuma zonā, bet izspēle tā arī neizdevās.

27:37 min. Vācijai vairākumsSoms Lammiko turēja pretinieku vārtu priekšā, neļaujot izdarīt bīstamā situācijā metienu

Latvijas hokejisti vairākumā ne tikai nespēja ieiet uzbrukuma zonā, bet zaudēja daudz laika arī savā zonā. Vairākuma izskaņā Dzierkalam izdevās metiens no kreisās vārtu puses.

21:50 min. Noraidījums Slovākijas izlasē. Čukste divcīņā spēkojās ar Hudāčeku, kurš nesavaldīja nūju un trāpīja ar to latvietim.

Sācies 2. periodsTreneri trešdaļas sākumā nolēma veikt izmaiņas virknējumos, un kopā atkal spēlēja Balcers, Ābols, Ķēniņš.

Vācija - Somija 1:1. Sākas 2. periodsSomijai pirmajā periodā septiņi metieni, Vācijai - pieci.https://twitter.com/IIHFHockey/status/1657447547567476736

Vācijas kuriozi gūtie vārtihttps://twitter.com/IIHFHockey/status/1657444396529500164

Ronalds Ķēniņš, LTV tiešraidē pēc pirmā perioda: Varbūt emocijas sākumā… Pieļāvām kļūdu, nebijām uzmanīgi vidū un ielaidām. Spēle turpinās, pirmo periodu noslēdzām labi, bija arī momenti. Vēl divi periodi priekšā.Jāieskrienas kopā ar viņiem, mazāk jāatkāpjas. Vairāk pasīvi esam. Vajag visiem aizsardzības vidus zonā labāk spēlē, pieskatīt vienam otru un izpalīdzēt, ja pieļaujam kļūdas.Kā jāsāk otrais periods? Ne tā kā pirmais periods. Esam izkustējušies un redzēs, kā būs.

Latvija - Slovākija 0:1. Noslēdzies 1. periods.

Trešdaļas pēdējās minūtes iesākumā Ābols vārtu priekšā cīnījās, bet drīz pēc tam pretuzbrukumā Šilovs atsita ripu vārtu priekšā. Slovāks Sukeļs bija pirmais pie tās un raidīja to pret vārtu pārliktni. https://twitter.com/IIHFHockey/status/1657444689392410624

Slovākijas hokejisti Kņazko un Hrivīks izdarīja metienus uzreiz pēc piespēlēm - viena ripa lidoja vārtu tīklā no otras puses, bet otra - atdūrās pret Šilova atsitējcimdu.

Vācija - Somija 1:1. Noslēdzies 1. periods

Latvijas izlases spēles plāns paredzēja ātrus un efektīvus uzbrukumus pa flangiem, un viens tāds izdevās trīs minūtes pirms trešdaļas beigām. Balcers saņēma piespēli no kreisās malas un izdarīja bīstamu metienu pa vārtiem, taču tas mērķi nesasniedza. Pirms tam savas komandas deficītam pieaugt neļāva Šilovs, turpinot atvairīt vienu metienu pēc otra. https://twitter.com/IIHFHockey/status/1657443843556483072

17:45 min. Vācija - Somija 1:1Vācija kuriozi atgūst vārtus. Pēc rikošeta pret somu aizsarga nūju ripa lēkāja pa ledu, atsitās pret somu vārtsargs Olkinuoras nūju un ielidoja vārtos.

Slovāki ļoti mērķtiecīgi devās uz vārtu priekšu, un viņi šajā spēles komponentā bija ļoti veiksmīgi. Šilovam izdevās apturēt vēl vienu ripu no ieslīdēšanas vārtos.

Latvijas hokejisti pa kreiso malu iegāja uzbrukuma zonā un izkārtoja Robertam Bukartam labu metiena pozīciju, tomēr metiens nebija tik labs, lai pārspētu Slovākijas līgas vārtsargu Skorvaneku.

Latvijas aizsargi atkal izlaida ripu vārtu priekšā, un Kelemans izdarīja metienu kritienā. Tad Hudāčeks pie tālā vārtu staba dežūrēja, lai ievirzītu ripu pēc komandas biedra uzmetiena. Šoreiz līdz ripai viņš neaizsniedzās

Latvijas hokejisti saprata, ka jāmēģina spēlēt ātrāk, bet pagaidām taustāmus rezultātus tas nedeva. Vienā no uzbrukumiem Ķēniņš uzmeta pa vārtiem uzreiz pēc Balcera piespēles, taču ripa bija vārtsargam viegli tverama.

9:30 min. Vācija - Somija 0:1Džoels Armija ar "one timer" metienu izvirza vadībā mājiniecihttps://twitter.com/IIHFHockey/status/1657440694116683776

https://twitter.com/UStrautmanis/status/1657438534876160003

Rihards Bukarts radīja saasinājumu uzbrukuma zonā, uzmetot vārtu virzienā. Slovāki ar savu agresīvo spēles stilu ripu ātri spēja atgūt, lai dotos savā kārtējā uzbrukumā.

Slovāki izdarīja jau sesto metienu pa vārtiem, kamēr Staņislavs Skorvaneks traucēts tikai vienu reizi.

4:43 min. Somijai vairākumsPiektajā minūtē par klupināšanu noraidījumu saņem vācu hokejists Marsels Nēbelss.

Slovākija turpināja vairāk darboties ar ripu, uzspiežot savu spēles stilu. Šilovam darba pirmajās minūtēs netrūka, jo vēlreiz slovāki ļoti brīvi nonāca vārtu priekšā. Pirmajās piecās minūtēs latvieši uzbrukuma zonā paviesojās ļoti epizodiski.

Brīdi vēlāk Slovākija atkal darbojās uzbrukuma zonā un centās ļoti līdzīgā veidā iespēlēt ripu vārtu priekšā. Šoreiz izdevās to neitralizēt.

Arēnā ir ļoti kupls Slovākijas līdzjutēju skaits. Divcīņa būs ne tikai laukumā, bet arī tribīnēs. Šobrīd slovāki pārāki abās frontēs!

Vācija - Somija. Spēle sākusies

0:44 min. Latvija - Slovākija 0:1Arī šajā spēlē Latvijas izlase ielaida vārtus jau pirmajā minūtē. Aiz saviem vārtiem Jānim Jakam neizdevās ripu aizmest prom no pretiniekiem. Peters Cehlāriks to ieguva un skaisti piespēlēja uz vārtu priekšu Matušam Sukeļam, kurš no vārtu priekšas bija nekļūdīgs. Šajā epizodē Denisam Smirnovam vajadzēja nospēlēt precīzāk. https://twitter.com/IIHFHockey/status/1657436909776543746

Spēle sākusies!

Latvijas un Slovākijas līdzjutēji ar ovācijām sagaida hokejistus uz ledus. Slovāku tribīnēs ir pietiekami daudz, bet viņi ir izkaisīti pa arēnas sēdvietām, nevis ir visi kopā. Varētu būt, ka arī šajā spēlē būs vairāk nekā deviņi tūkstoši skatītāju.

https://twitter.com/apoikans/status/1657434627399663617

Paralēli Latvijas spēlei Tamperē šovakar mājiniecei Somijai cīņa pret Vāciju, kas vakar tikai ar 0:1 zaudēja Zviedrijai. Somijai pirmajā spēlē zaudējums 1:4 ASV, tādējādi savās mājās atklāšanas spēlē saņemta "pļauka".

Pēc zaudējuma pirmajā spēlē Slovākijas izlases viens no līderiem Peters Cehlāriks sacīja, ka visi vēlas turnīru sākt ar panākumu, tomēr priekšā vēl būs spēles. "Spēlē pret Latviju mums būs jauna iespēja tikt pie uzvaras."

Latvijas hokejistu spēles pasaules čempionātos pret Slovākijas valstsvienību:1995. gada 16. aprīlis, Bratislava (PČ B divīzijā) - 3:4 (1:0, 1:2, 1:2)1997. gada 10. maijs, Tampere – 5:4 (2:2, 2:1, 1:1)2013. gada 9. maijs Helsinki – 5:3 (3:1; 1:1; 1:1)2017. gada 7. maijs, Ķelne – 3:1 (1:0. 1:0, 1:1)

Pirms spēles sarunā ar žurnālistiem Latvijas izlases treneris Raimonds Vilkoits stāstīja, ka šajā mačā latviešiem ātri un efektīvi jāuzbrūk pa flangiem, jo slovāki laukuma vidusdaļu "taisa ciet". Viņš arī sagaidīja, ka Slovākija pret Latviju spēlēs agresīvāk, bet pirmajā spēlē pret čehiem viņi bija piesardzīgi. Viņiem esot izteikti skrienošs spēles stils. Svarīgi arī būtu nepārturēt ripu, jo Slovākija agresīvi ies virsū. Tāpēc arī svarīgi lēmumus pieņemt ātri, norādīja Vilkoits.

Slovākijas izlases sastāvs spēlei:

Latvijas hokeja izlases virknējumos arī notikušas izmaiņas, un virknējumā ar Balceru un Ķēniņu ielikts Smirnovs, bet Ločmelis pieteikts kā 13. uzbrucējs. Oskars Cibuļskis šajā spēlē darbosies kā septītais aizsargs, jo viņš var spēlēt ar jebkuru no pāriniekiem, kas dod daudzpusību šajā pozīcijā.

Jau iepriekš bija ieplānots, ka pret Slovākiju vārtus sargās Artūrs Šilovs, bet rezervē būs Kristers Gudļevskis. Arī nākamajām spēlēm treneriem ir plāns jau sagatavots. https://www.delfi.lv/sports/news/hokeja-chempionats/zinas/latvijas-hokeja-izlases-vartus-maca-ar-slovakiju-sargas-silovs.d?id=55517756

Latvijas hokejistiem pasaules čempionāts turpinās ar spēli pret Slovākijas valstsvienību. Abas izlases pirmajā mačā piekāpās medaļu pretendentēm - Latvija zaudēja Kanādai, bet Slovākija - Čehijai. https://www.delfi.lv/sports/news/hokeja-chempionats/zinas/janem-vera-gutas-macibas-latvijas-izlase-otraja-pc-maca-tiekas-ar-slovakiju.d?id=55517590