Latvija hokeja čempionātā Rīgā uzņems Ziemeļamerikas izlases un Šveici

2023. gadā gaidāmajā pasaules čempionātā hokejā B apakšgrupā starp favorītiem būs Kanādas un ASV hokeja izlases, kā arī Šveices valstsvienība.

Noslēdzoties 2022. gada pasaules čempionātam, tapis zināms jaunais IIHF rangs. Ranga augšdaļā notikusi tikai viena izmaiņa, Čehijas hokejistiem pakāpjoties no septītās uz sesto vietu, bet aiz sevis atstājot Šveices izlasi.

Latvijas izlase savu pozīciju nav mainījusi, joprojām atrodoties 11. vietā. Savukārt ranga pirmo trijnieku veido čempioni Somijas valstsvienība, Kanāda un Krievija. Šogad pasaules čempionātos debitējot Irānas izlasei, rangā iekļautas jau 56 valstsvienības.

Kā ierasts, atjaunotais IIHF rangs ļauj IIHF provizoriski veidot grupu sadalījumu nākamā gada meistarsacīkstēm, kas norisināsies Rīgā un Tamperē. Latvijas izlase savā B apakšgrupā tiksies ar Kanādas, ASV, Šveices, Slovākijas, Norvēģijas, Kazahstānas un Slovēnijas hokejistiem.

A grupa: Somija, Zviedrija, Čehija, Vācija, Dānija, Francija, Austrija, Ungārija.

B grupa: Kanāda, ASV, Šveice, Slovākija, Latvija, Norvēģija, Kazahstāna, Slovēnija.

