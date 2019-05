Latvija mačā pret zvaigžņoto Krieviju otrajā periodā izlaiž minimālu pārsvaru

Latvijas hokeja valstsvienība 2019. gada pasaules čempionātā sestdien B grupas spēlē Bratislavā ar rezultātu 1:3 (1:0, 0:3, 0:0) piekāpās Krievijas izlasi, kurā šogad spēlē vairākas Nacionālās hokeja līgas (NHL) zvaigznes.

Jau no pirmajām spēles minūtēm Krievijas valstsvienība veidoja bīstamas vārtu gūšanas iespējas pie Elvja Merzļikina sargātajiem vārtiem. Turnīra rezultatīvākais spēlētājs Ņikita Kučerovs "baroja" komandas biedrus ar piespēlēm, ātrā tempā spēli sāka arī Aleksandrs Ovečkins.

Taču rezultātu atklāja tieši Latvijas izlase, kura izmantoja skaitlisko vairākumu, spēlējot četratā pret trim krievu hokejistiem. Oskars Cibuļskis no labā iemetienu apļa trāpīja vārtu tuvējā stūrī pēc precīzas Mika Indraša piespēles.

Spēle arīdzan turpinājās Latvijas izlasei parocīgā gultnē, tomēr drīz vien sekoja pamatīga ķibele. Ronaldam Ķēniņam, izpildot metienu no zilās līnijas, salūza nūja, kuras atlūza trāpīja pa seju Aleksandram Ovečkinam. Acīmredzot, tiesneši pārprata notikušo un Latvijas izlases uzbrucējam piesprieda 2+2 minūšu noraidījumu.

Šī mazākuma laikā Ņikita Gusevs un Ņikita Kučerovs katrs pēc otra piespēles norībināja Latvijas izlases vārtu stabus, bet latvieši izturēja kā mazākumu, tā pēdējas pirmā perioda minūtes, neielaižot vārtus.

Gluži kā spēlē pret Čehiju, liktenīgs izrādījās otrais periods. Tā pirmajā pusminūtē no zilās līnijas vārtus guva Dmitrijs Orlovs. Turklāt pēc nevajadzīga Artūra Kuldas noraidījuma, kurš tika nopelnīts, kamēr ripu kontrolēja Latvijas izlase, vadību pretiniekiem panāca Ņikita Gusevs.

Perioda 13. minūtē Krievijas izlase savu pārsvaru jau dubultoja. Zvaigžņotā valstsvienība izmantoja latviešu kļūdu viduszonā, un pret Merzļikinu gandrīz vienatnē izslidoja Ņikita Kučerovs, kura raidītais metiens gan skāra Kristapa Sotnieka nūju, taču ielidoja Latvijas vārtos – 3:1 Krievijas labā.

Otrās trešdaļas atlikušajā daļā nesodīts par sitienu ar elkoni pa Oskara Batņas galvu palika Orlovs, tomēr Latvija pašā tās izskaņā paguva nopelnīt lielo skaitlisko vairākumu, kurš gan palika neizmantots.

Pēdējā periodā iniciatīva piederēja tieši iedzinējiem. Latvijas valstsvienība izpildīja 16 metienus, bet Krievijas izlase vien desmit. Taču neizmantotas palika vairākas labas vārtu gūšanas iespējas, un rezultāts tā arī netika mainīts.

Par labāko izlases rindās tika atzīts Teodors Bļugers, bet Krievijas izlasē pie šī goda tika pirmo vārtu autors Dmitrijs Orlovs.

Krievijas izlase pēc šīs spēles ieņem pirmo vietu B grupā, pateicoties piecās spēlēs izcīnītām piecām uzvarām. Savukārt Latvijas valstsvienība ar sešiem punktiem piecās spēlēs joprojām ieņem piekto pozīciju.

Vienas uzvaras attālumā turnīra tabulā atrodas Zviedrijas valstsvienība, kura sestdien pulksten 21.15 spēkosies ar līdz šim nezaudējušo Šveices izlasi. Zviedri ir arī nākamie latviešu pretinieki. Abas komandas uz ledus tiksies pirmdien, 20. maijā, pulksten 17.15.

Latvija - Krievija 1:3

Vārtu guvēji: Oskars Cibuļskis (10:28 min., vair., 1:0), Dmitrijs Orlovs (20:27 min., 1:1), Ņikita Gusevs (23:50 min., vair., 1:2), Ņikita Kučerovs (32:40 min., 1:3)

Soda minūtes: 12 - 18

Metieni pa vārtiem: 27 (5+6+16) - 33 (13+10+10)

PASAULES HOKEJA ČEMPIONĀTS, LATVIJA - KRIEVIJA

Teodors Bļugers atzīts par labāko spēlētāju Latvijas hokeja valstsvienībā, bet Krievijas izlasē pie šī goda tiek Dmitrijs Orlovs.

59:08 min. Krievijai vairākumsBalinskis krīt uz ledus, lai Gusevs neaizbēgtu uz tukšiem vārtiem. Pamatotas divas minūtes. Merzļikins atpakaļ vārtos.

Nomainām Merzļikinu pret sesto laukuma spēlētāju. Tieši kā tas notiek ripa tiek izlaista no Krievijas zonas. Krievi gan nespēj gūt vārtus. Nostājamies atpakaļ pretinieku zonā.

Sotnieks izpilda metienu no zilās līnijas, kuru Vasiļevskis nespēj tvert ar ķērājcimdu. Ripa nokrīt vārtu priekšā, kur gan neviena nav. Divas minūtes līdz pamatlaika beigām.

Dānija - ASV 1:7. Spēle noslēgusies.

Balcers apspēlē aizsargu viens pret vienu, tomēr, iespējams, distance līdz Vasiļevskim uzbrucējam ir par mazu, lai gūtu vārtus. Par vārtu gūšanas iespēju daudzumu Latvijas izlase nevar sūdzēties.

Meija ar Ķēniņu izslido divatā pret vienu aizsargu. Atpakaļ metas arī Ovečkins. Meijas piespēli diemžēl Ķēniņš neuztver.

Jaudīgi ieslidojam zonā, četri hokejisti pie krievu vārtiem, taču nav, no kurienes izpildīt metienu. Bļugers apslido vārtus, atmet piespēli Jakam, kuram nav parocīgs satvēriens metienam. Arī Jaks pieslido vēl tuvāk. Situācija beidzas, Vasiļevskim piespiežot ripu. Vēl astoņas minūtes pamatlaikā.

51:19 min. Dānija – ASV 1:7Trešajā trešdaļā abas komandas apmainījās ar vairākiem noraidījumiem, un 52. minūtē Džeks Eikels realizēja vairākumu.

Ripa atlec pie Orlova, kurš stāv blakus vārtiem. Šķiet, ka Krievijas hokejists trāpa pa stabu. Otrā laukuma pusē Meija izvairās no aizsarga ar māņkustību un izveido divi pret viens situāciju. Leņķis gan nav tas pateicīgākais, Meija met tuvajā stūrī, Vasiļevskis metienu atvaira.

Metienu skaits pa vārtiem šajā periodā - Latvijai septiņi, Krievijai seši.

Bičevskis apslido vārtus un cenšas aizstiepties līdz otram stabam no aizvārtes. Turpinām veidot ļoti daudz momentus!

Roberts Bukarts apspēlē Ņikitu Gusevu, tomēr vēl vienam pretiniekam garām netiek - metiens no vārtu priekšas bloķēts. Vārti briest abās laukuma pusēs.

Dārziņš labā slidojumā ieraujas zonā pa labo pusi. Kapteinis tēmē tālajā vārtu stūrī, taču ripa aizspurdz tieši garām vārtiem. Vēl trīspadsmit minūtes pamatlaikā.

Izpildām bīstamu metienu no zilās līnijas. Spēle diezgan vienlīdzīga, varbūt pat pārsvars pieder Latvijai. Rihards Bukarts pēc epizodes saķer Ņesterovu aiz krāgas, soģi gan viņus izšķir.

Cibuļskis kļūdās uz zilās līnijas, bet labi uzslido atpakaļ, lai Grigorenko gluži neaizbēgtu viens pret Merzļikinu. Krievu hokejistam nesanāk tas labākais metiens. Piespiests mest no neērtas puses.

Latvija - Krievija 1:3. Sācies 3. periods!Soda minūtes: 10 - 18Metieni pa vārtiem: 11 (5+16) - 23 (13+10)

Vēl 1:20 apmēram skaitliskajā vairākumā. Balcers izraujas uz bīstamu metienu pret Vasiļevski.

Oskars Batņa intervijā starp periodiem LTV: "Nu, pa nopietno viss iet. Ejam līdz galam. Mums jāiet līdz uzvarai. Vēl 20 minūtes, kur kapāties. [Orlova gadījums] varbūt bija arī neveiksmīgs, stiepos pēc ripas, viņš bišķin vairāk pielika augumu priekšā, dabūju pa galvu. Tas ir hokejs. Bišķiņ atsitu sānus, bet nav tik traki. Pēdējās divdesmit minūtes būs vēl agresīvākas. Jāmaina spēles gaita un jāmeklē divīši, lai būtu vairākumā."

Latvija - Krievija 1:3. Noslēdzies 2. periodsIzspēlējam līdz labam metienam, taču Gavrikovs kritienā bloķē metienu.

Dārziņš izpilda metienu garām vārtiem. Iemetiens būs Krievijas zonā. Vēl divdesmit sekundes periodā.

Gudļevskis šķiet uz perioda beigām nomaina Merzļikinu, lai paralēli Hārtlijs varētu uzzīmēt izspēli vairākumam.

Pirmo minūti esam noturējuši ripu Krievijas zonā, bet labi momenti nav bijuši.

39:24 min. Latvijai lielais vairākumsIndrašis izpilda ļoti bīstamu piespēli tieši gar vārtiem. Tā no Balcera slidas aizlido tieši garām vārtiem. Pēc tam Ņesterovs sodīts par ripas mešanu ar cimdu. Spēlēsim piecatā pret trijiem.

37:55 min. Latvijai vairākumsRihards Bukarts turpina ciest šajā čempionātā. Atkal nepieciešama izlases medpersonāla palīdzība. Ņikita Zadorovs no muguras iegrūž Bukartu jaunāko apmalē aiz Krievijas vārtiem.

Indrašis, Jaks un Dārziņš ar kopīgiem spēkiem izkaro Latvijai nostāšanos Krievijas zonā. Uzbrukumu jau pabeidz cits virknējums, Batņam apdraudot Krievijas vārtu priekšu. Vēl divarpus minūtes periodā.

Batņa jau atgriezies laukumā. Spēle uzņēmusi haotiskāku ritējumu. Var just, ka krievi mazliet atslābuši un spēlē brīvāk, bet arī paviršāk.

33:17 min. Dānija – ASV 1:6.Pusotras minūtes laikā ASV hokejisti gūst divus vārtus. Vispirms Alekss Debrinkats 32. minūtē guva savus otros vārtus, bet mirkli vēlāk Dilans Larkins jau panāca piecu golu pārsvaru.

Orlovs paliek nesodīts. Neizprotami... Batņa devies uz ģērbtuvēm.

Oskars Batņa saļimis uz ledus. Orlovs ar elkoni ietriecas Batņam aptuveni deniņos. Abi hokejisti sniedzās pēc vienas ripas, taču krievu hokejists epizodi noslēdz ļoti nekorekti.

32:40 min. Latvija - Krievija 1:3Kļūdāmies viduszonā, divi hokejisti aiziet uz ripu, bet to nesavāc. Krievi izslido divatā pret vienu Sotnieku. Kučerovs trāpa metienu, taču tas skar Sotnieka nūju.

Indrašis mēģina izpildīt savu "firmas gājienu" - pacelt ripu uz lāpstiņas un ieraidīt no aizvārtes to devītniekā. Vasiļevskis mēģinājumu atvaira. Balcers izpilda atkārtotu metienu. Pēc tā sākas grūstīšanās.

Pārliecinošākais mazākums šajā spēlē. Krievija diži nespēj nostāties mūsu zonā līdz pēdējām tā sekundēm. Kučerovs gan izpilda bīstamu metienu. Pēc mazākuma izciešanas izveidojam ātro uzbrukumu trijatā pret diviem. Cibuļskis pieslēdzas no sodīto soliņa. Balcers iedod ideālu piespēli šķērsām laukumam, Cibuļskis ripu notver, apstrādā, bet nespēj to raidīt vārtos.

Ģēģeris pret Ovečkinu! Kurš pirmais? Latvietis gandrīz noskrien superzvaigzni un izraujas vienatnē pret Vasiļevski. Pietrūka mazliet. Nepilna minūte mazākumā.

Varonīgi pretinieku zonā ieiet Marenis, Ģēģeris, Batņa.

27:20 min. Krievijai vairākumsBīstama uzbrukuma laikā nūja izkrīt Merzļikinam. Cibuļskis to neatļauti grib vārtsargam paslidināt pa ledu. Noteikumi to neļauj darīt. Pareiza rīcība būtu bijusi to pacelt un iedot no rokas rokā.

24:50 min. Dānija – ASV 1:4. Niks Olesens spēja noslēgt Dānijas izlases uzbrukumu ar precīzu metienu un vienu vārtu guvumu atspēlēja. https://twitter.com/IIHFHockey/status/1129711362295287808

23:50 min. Latvija - Krievija 1:2Kučerovam nolūzt metiens, taču tas tikai Krievijai izpalīdz. Ripa nonāk vārtu priekšā pie Dadonova, kurš jau uzreiz to padod tālāk Gusevam. Hokejists netraucēts raida ripu tuvajā stūrī.

22:54 min. Krievijai vairākumsAņisimovs seko Cibuļskim Latvijas aizvārtē. Kulda iestājas Aņisimova ceļā, lai izpalīdzētu komandas biedram, taču efekts pārvēršas defektā. Divas minūtes par bloķēšanu. Nevajadzīgi...

Latvija - Krievija 1:0. Sācies 2. periods!

20:27 min. Latvija - Krievija 1:1Merzļikins atvaira pirmo bīstamo Kovaļčuka metienu. Ripa nokļūst pie zilās līnijas, no kurienes Dmitrijs Orlovs vēlreiz izmēģina veiksmi. Gandrīz vai netverams metiens.

Emīls Ģēģeris intervijā LTV starp periodiem. "Ļoti laba, fiziska spēle abām komandām. Cīnāmies, rezultāts mums arī par labu. Protams, ka patīk spēlēt pret Krieviju. Forši salīdzināt spēkus un meistarību. Visur mēģinu iekost viņiem, nepiekāpjos. Vairākums nostrādāja, paldies džekiem, kuri vairākumā iemeta. Bija četras minūtes mazākums, izturējām, tas dod komandai papildu motivāciju."

18:49 min. Dānija – ASV 0:4.Kriss Kreiders pirmās trešdaļas izskaņā guva arī ceturtos vārtus, samazinot līdz minumam Dānijas izredzes ieķerties šajā mačā.

Latvija - Krievija 1:0. Noslēdzies 1. periodsPirmais periods noslēdzies. Tas aizvadīts ļoti labā līmenī. Nebūtu izlase tikusi iegāzta ar nepamatotu četru minūšu mazākumu, par 20 minūtēs redzēto vispār nevarētu sūdzēties.

14:24 min. Dānija – ASV 0:3.ASV hokejistu turpināja atrauties no dāņiem, un Džeimss van Rīmsdaiks vārtu priekšā nospēlēja acīgi un ar nūjas pieskārienu mainīja ripas lidojuma virzienu un iedabūja ripu vārtos. https://twitter.com/IIHFHockey/status/1129699648946331648

Dārziņš izpilda metienu no ļoti asa leņķa, taču Vasiļevskis atsit ripu tieši virsū Artūram Kuldam, kurš neizmanto izcilo izdevību.

Labs pārejas uzbrucējs, kuru Latvija izkombinē ar trim piespēlēm. Balcers veic bīstamu metienu no iemetiena apļa.

Dadonovs atrodas Merzļikina vārtsarga laukumā. Tiesneši pārceļ spēli uz iemetienu laukuma viduszonā. Laba iespēja atpūtai tehniskā pārtraukuma laikā.

Skaitliskais vairākums izturēts, ripa joprojām mūsu zonā.

Šoreiz apmainītas lomas krievu hokejistiem. Gusevs pēc Kučerova piespēles netrāpa tukšos vārtos.

11:03 min. Dānija – ASV 0:2.Alekss Debrinkats ātri dubultoja ASV izlases pārsvaru.

Divas minūtes izciestas, vēl divas jāspēlē mazākumā. Ķēniņam 2+2 noraidījums. Krievija mūsu zonā.

Kučerovs pēc Guseva piespēles trāpa pa vārtu stabu, cenšoties trāpīt pustukšos vārtos.

10:34 min. Dānija – ASV 0:1. ASV izgāja divatā pret vārtsargu, un Frenks Vatrano saņēma piespēli no Dereka Raiena un izdarīja precīzu metienu. https://twitter.com/IIHFHockey/status/1129696694872883200

12:50 min. Krievijai vairākumsOvečkinam pārsista lūpa. Ķēniņš izpilda metienu no zilās līnijas, viņam salūzt nūja, kuras atlūza trāpa hokejistam pa seju. Rupja tiesnešu kļūda.

Balcers piesaista pretinieka uzmanību pie zilās līnijas. Balinskis, lēnām slidojot uz vārtu pusi laukuma vidū, atstāts trīs pret diviem. Metiens tiek bloķēts.

10:28 min. Latvija - Krievija 1:0. Vārti!!!Oskars Cibuļskis no labā iemetienu apļa trāpa tuvējā stūrī pēc labas Mika Indraša piespēles.

9:35 min. Latvijai vairākums!Indrašis izmēģina savu laimi vienatā pret četriem un tas attaisnojas. Apspēlēts viens aizsargs, bet Gavrikovs jau izlemj situāciju risināt, viņu gāžot.

8:39 min. Abpusējs noraidījums. Spēle četri pret četriKuzņecovs ar Bļugeru saķeras pie Merzļikina vārtiem pēc bīstama Ovečkina izveidota uzbrukuma. Ovečkins, ieskrējies kā bullis, pamanās arī pamatīgi no slidām nonest Cibuļski.

Tūlīt būs pagājušas deviņas minūtes, taču pa vārtiem veikto attiecība pagaidām viens pret četri. Krievi radījuši iespējas, taču pagaidām ripas lido garām vārtiem.

Merzļikins ar kājsargu pārtver piespēli, kuru Kučerovs adresēja Gusevam. Ja tā nebūtu noticis, Gusevs būtu, visticamāk, raidījis ripu tukšos vartos.

Ovečkins nonāk izcilā pozīcijā, no kuras veikt metienu pa Merzļikina sargātajiem vārtiem. "Capitals" vienības kapteinis met garām.

Kučerovs no aizvārtes atrod Aņisimovu. Pēdējā brīdī Ķēniņš atbruņo vārtu priekšā esošo Krievijas hokejistu. No Kučerova piespēlēm jāuzmanās. Viņš šajā čempionātā izdarījis jau septiņas rezultatīvas piespēles.

Krievi spēles sākumā iespiež Latviju savā zonā. Cibuļskis pazaudē nūju, kas apgrūtina šo procesu. Spējam izraidīt ripu no zonas.

Latvija - Krievija. Spēle sākusies!

Paralēli šim mačam risināsies Dānijas un ASV mačs A grupā Košicē.

Artis Ābols pirms spēles ekspresintervijā LTV. "Nedaudz neierasti, bet viņiem arī tāpat kā mums jāspēlē no rīta. Federācija arī dara visu lietas labā, lai uzturētu mundrumu, vakar bijām komandas vakariņās ārpus viesnīcas. Vakar no rīta bija neliela sapulce, kur skatījāmies, kā spēlējam mazākumā un vairākumā. Pētījām arī Krievijas izlasi. Viņos redzu NHL komandu pretī. Ļoti laba līmeņa komanda. Labi, ka viņi mūs respektē, piektdien speciāli aizvadot rīta treniņu."

Latvijas izlases savstarpējās spēles pret Krievija:1998. gada 4. maijs, Bāzele - 5:7 (1:4, 1:2, 3:1)2000. gada 5. maijs, Sanktpēterburga - 3:2 (0:0, 3:2, 0:0)2003. gada 4. maijs, Turku - 2:1 (0:0, 0:0, 2:1)2009. gada 3. maijs, Berne - 1:6 (0:1, 1:3, 0:2)2012. gada 5. maijs, Stokholma - 2:5 (1:0, 0:2, 1:3)2013. gada 4. maijs, Helsinki - 0:6 (0:1, 9:3, 0:2)2014. gada 17. maijs, Minska - 1:4 (1:3, 0:1, 0:0)2016. gada 9. maijs, Maskava - 0:4 (0:0; 0:2; 0:2)2017.gada 15. maijs, Ķelne – 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)

Rihards Bukarts no rīta ekspresintervijā LTV. "Ļoti labi gulēju pa nakti, visam jābūt labi. Ritms nav pierasts. Šādas spēles ļoti reti notiek sezonas laikā. Esmu vakara cilvēks, kurš pamostas pēc diviem, trijiem. Tumši sarkanā mašīna šodien būs stiprāka nekā sarkanā mašīna. Galvenais uzdevums turpināt spēlēt savu hokeju, iet uz vārtu priekšu un spēlēt savā stilā. Varam spēlēt pret jebkuru pretinieku."

Piektdien sniegtās intervijās LTV izsakās trīs izlases hokejisti. Rūdolfs Balcers: "Man nepatīk vakara spēlēs. Domāju, ka no rīta būs forši. Paēdīs brokastis, dosies uzreiz uz halli. Varēs labi pret Krieviju paskriet, izsvīst. NHL sanācis pret dažiem uzspēlēt. Nekas tāds baigais galvā nekrīt par viniem. Tehnika viņiem ir, māk ar ripu spēlēt."Artūrs Kulda: "Interesanti spēlēt pret Krieviju. Daudz draugi, daudz bijušie komandas biedri, tas ir principiāli. Vajag spēlēt aktīvi, jo Krievija ir ļoti talantīga komanda, kurai nepatīk spēlēt aizsardzībā."Gints Meija: "Mums jāspēlē vienkārši. Zinām, ka krievi turēs ripu, mēģinās izspēlēt līdz tukšiem vārtiem. Mums pēc iespējas vairāk jādabū ripa ārā, jāpārvada spēle uz viņu zonu."

Paralēli Latvijas spēlei Košices grupā norisināsies ASV un Dānijas valstsvienību mačs.

Krievijas izlases hokejisti izceļas teju katrā čempionāta statistikas kategorijā. Ņikita Kučerovs guvis visvairāk rezultativitātes punktus (desmit punkti), kā arī ar septiņām rezultatīvām piespēlēm ir bijis otrais labākais šajā ailītē. Jevgeņijs Dadonovs bijis labākais čempionāta "snaiperis" (seši vārti), savukārt Andreja Vasiļevska cietoksnis bijis otrais drošākais turnīrā (0,67 vārti ielaisti vidēji spēlē).

Abas vienības pasaules čempionātos pēdējo reizi tikās 2017. gada 15. maijā, kad Latvija hokeja lielvalstij piekāpās 0:5. Latvija pret Krieviju pasaules čempionātos kopumā spēlējusi deviņas reizes, latviešiem spējot izcīnīt divas uzvaras (2000. un 2003. gadā).

Situācija B apakšgrupas kopvērtējumā:

Krievijas izlases sastāvs:Vārtos: Andrejs Vasiļevskis, rezervē: Aleksandrs Georgijevs; 1.maiņa: Mihails Grigorenko – Jevgeņijs Malkins – Jevgeņijs Dadonovs; Mihails Sergačovs – Ņikita Ņesterovs; 2.maiņa: Aleksandrs Ovečkins – Jevgeņijs Kuzņecovs – Aleksandrs Barabanovs; Dmitrijs Orlovs – Ņikita Zaicevs; 3.maiņa: Ņikita Gusevs – Artjoms Aņisimovs – Ņikita Kučerovs, Dinārs Hafizuļins – Vladislavs Gavrikovs; 4. maiņa: Iļja Kovaļčuks – Sergejs Andronovs – Sergejs Plotņikovs, Ivans Teļegins, Ņikita Zadorovs.

Latvijas izlases sastāvs:Vārtos: Elvis Merzļikins, rezervē: Kristers Gudļevskis; 1.maiņa: Rūdolfs Balcers – Teodors Bļugers – Ronalds Ķēniņš; Artūrs Kulda – Oskars Cibuļskis; 2.maiņa: Lauris Dārziņš – Gints Meija – Miks Indrašis; Kristaps Zīle – Kristaps Sotnieks; 3.maiņa: Rihards Bukarts – Māris Bičevskis – Roberts Bukarts, Uvis Balinskis – Jānis Jaks; 4. maiņa: Emīls Ģēģeris – Oskars Batņa – Rihards Marenis, Mārtiņš Dzierkals.

Izlasei šodien jāiztiek bez savainotā Gunta Galviņa, kā arī diskvalificētā Ralfa Freiberga. Tāpēc turnīram pieteikts aizsargs Jānis Jaks, kurš pārstāv Amerikas Starptautiskās koledžas (AIC) vienību "Yellow Jacket".https://www.delfi.lv/sports/news/hokeja-chempionats/zinas/freibergam-piespriez-vienas-speles-diskvalifikaciju-turniram-piesaka-jaku.d?id=51101093

Sveicināti! Latvijas hokeja izlasei uzdevums šodien pietiekami smags. Jācīnās pret līdz šim perfekti spēlējušo Krievijas izlasi, kas četrās spēlēs ielaidusi vien divus vārtus. Spēles sākums pulksten 13.15.https://www.delfi.lv/sports/news/hokeja-chempionats/zinas/latvijas-izlasei-pecpusdienas-cina-pret-gandriz-perfekto-krieviju.d?id=51102405