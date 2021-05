Latvija pēc zaudējuma samocītā cīņā attālinās no ceturtdaļfināla

Latvijas hokeja izlase svarīgā pasaules čempionāta B grupas mačā "Arēnā Rīga" samocītā cīņā pēcspēles metienos ar 3:4 zaudēja Norvēģijas valstsvienībai, tādējādi attālinoties no cerībām uz iekļūšanu ceturtdaļfinālā.

Latvijas hokejisti jau mača ceturtajā minūtē nonāca iedzinējos, un visas spēles garumā tieši trešdaļu sākums iegāza latviešus. Vispirms Sondre Oldens izslidoja no aizvārtes un izdarīja metienu, pēc kura ripa no Artūra Kuldas slidas ieripoja vārtos. Tomēr 12. minūtē Latvijas izlase rezultātu izlīdzināja. Ronalds Ķēniņš devās uzbrukuma zonā, tomēr viņu atbruņoja. Uz zilās līnijas Kristians Rubīns noturēja ripu uzbrukuma zonā, to ieguva Renārs Krastenbergs, kurš precīzi meta vārtu augšējā stūrī.

Savukārt 18. minūtē Kristaps Sotnieks iesāka uzbrukumu, metot ripu ārā no aizsardzības zonas pret apmali. To uzņēma Rodrigo Ābols, kurš neitrālajā zonā piespēlēja Ronaldam Ķēniņam. Viņš iegāja zonā, apspēlēja vārtsargu un ripu izslidināja starp Henrika Haukelanda kājsargiem. Otrās trešdaļas sākumā, kad bija nospēlētas 68 sekundes, Kens Andrē Olimbs pārtvēra ripu un mazākumā izgāja pret Matīsu Kivlenieku. Viņš raidīja ripu vārtu augšējā stūrī, izlīdzinot rezultātu.

Pēc mazākuma izturēšanas 42. minūtē Norvēģija devās uzbrukumā, kurā Emilio Petersens saņēma ripu un uzreiz izdarīja precīzu metienu pa vārtiem. Ar lielu veiksmes palīdzību Latvija rezultātu izlīdzināja, kad 10 minūtes pirms pamatlaika beigām Kristians Rubīns iemeta ripu vārtu apakšējā stūrī. Norvēģijas izlases vārtsargs Henriks Haukelands šajā epizodē nospēlēja neuzmanīgi.

Latvijas izlasei pamatlaika izskaņā bija jāsaskaras ar apšaubāmiem tiesnešu piešķirtajiem noraidījumiem, tomēr mazākumus izdevās izturēt. Pagarinājumā Latvijas izlasei bija vairākums, tika izdarīti metienu, taču bez rezultāta.

Pēcspēles metienu sērijā Oldens un Dārziņš apmainījās ar precīziem metieniem, taču sestajā metienu sērijā Mihaels Haga izrāva uzvaru Norvēģijai.

Trešajā periodā savainojuma dēļ vairs nespēlēja komandas kapteinis Kaspars Daugaviņš.

Portāls "Delfi" piedāvāja spēles teksta tiešraidi, kurā var lasīt detalizētu notikumu aprakstu.

