Latvija un Somija ir droša izvēle PČ uzņemšanai, uzskata Somijas Hokeja federācijas prezidents

Latvija un Somija ir drošs variants, kur aizvadīt nākamo pasaules čempionātu hokejā, šādu nostāju pauda Somijas Hokeja federācijas prezidents Harri Nummela.

Pašlaik notiekošais pasaules čempionāts Helsinkos un Tamperē sākās piektdien, un rit trešā turnīra diena. Nummela norādīja, ka sacensībām izdevies labs sākums gan Helsinkos, gan Tamperē un tāds bijis arī Somijas izlasei, kas pagaidām divās aizvadītajās spēlēs tikusi tikai pie panākumiem.

"Pirmkārt jau, esam ļoti priecīgi, ka nav nekādu ar Covid-19 saistītu ierobežojumu, kas attiektos uz spēļu apmeklētājiem, jo pēdējos divus, trīs gadus nebija skaidra situācija, organizējot pasaules čempionātu," viņš teica. "Un, protams, somiem kā nācijai hokejs ir nozīmīgs, un Tamperes pilsētā visapkārt ir redzams atbalsts Somijai."

Aprīlī Starptautiskās Ledus hokeja federācijas (IIHF) Padome atņēma Krievijai tiesības rīkot 2023.gada pasaules hokeja čempionātu. Pasaules čempionātu tika plānots aizvadīt Sanktpēterburgā no 5.maija līdz 21.maijam. Par nākamo meistarsacīkšu rīkošanu tiks lemts 26.maijā un 27.maijā gaidāmajā IIHF kongresā, un Latvija kopā ar Somiju ir iesniegusi savu kandidatūru šī turnīra uzņemšanai.

"Tas bija ātrs lēmums, jo šī jaunā situācija uzradās diezgan negaidīti. Organizēt pasaules čempionātu hokejā otro reizi 11 mēnešu laika periodā būtu sarežģīts uzdevums ikvienam," norādīja Nummela. "Domāju, ka to darot kopā Latvijai un Somijai priekšrocība ir tāda, ka Latvija nu pat to ir darījusi, bet mēs to pašu darām tagad, tāpēc abām federācijām ir daudz kas gatavs, kas padarītu vēl viena čempionāta uzņemšanu vieglāku."

Somijas Hokeja federācijas prezidents izcēla, ka iniciatīva uzņemt čempionātu kopā nākusi gan no Latvijas, gan Somijas puses, un starp abu valstu hokeja saimēm vienmēr ir bijušas labas attiecības.

Tāpat viņš izcēla, ka Latvija pagājušajā pavasarī paveikusi atzīstamu darbu, spējot noorganizēt tik augstas klases turnīru sarežģītos apstākļos, kas ietvēra daudzus ar Covid-19 saistītus ierobežojumus.

"Pagājušajā pavasarī Latvijai izdevās paveikt ļoti nozīmīgu un sarežģītu darbu, organizējot 2021.gada pasaules čempionātu, pat ja gandrīz nebija iespējas spēles klātienē apmeklēt skatītājiem. Tieši tāpēc es pieturos arī pie domas, ka Latvija ir pelnījusi otro iespēju vēlreiz aizvadīt čempionātu un šoreiz ļoti cerams to izdarīt ar pilnām tribīnēm. Domāju, tāpēc ir vienkārši godīgi, ka mēģināsim organizēt kopā," skaidroja Nummela.

Somijas Hokeja federācijas galva atklāja, ka jau kādu laiku notiek mēģinājumi iesaistīt kādu Latvijas komandu Somijas pēc spēka otrajā līgā "Mestis". Īpaši aktuāls šis jautājums ir pēc tam, kad Rīgas "Dinamo" vairs nespēlēs Kontinentālajā hokeja līgā (KHL), kas būtībā ir Krievijas atklātais čempionāts.

"Jau vairākus gadus mēģinām iesaistīt Somijas otrajā pēc spēka līgā. Tajā līmenī varētu būt kāda no Latvijas komandām, vai arī varētu izveidot kopēju līgu Baltijas jūras reģionam kopumā. Protams, arī izmaiņas KHL ir liels faktors šīm diskusijām virzīties uz priekšu ātrāk," viņš stāstīja. "Nekādi lēmumi gan vēl nav pieņemti, taču esam atvērti pārrunām par šāda veida sadarbību tuvākā nākotnē, bet jāņem arī vērā, ka šādas lietas nenotiek tik ātri. Nākamā sezona jau tuvojas lieliem soļiem, taču redzēsim, kas no tā iznāks."

Tā kā iespēja organizēt vēl vienu pasaules čempionātu Tamperē nākusi negaidīti, Nummela teica, ka pagaidām detalizēts budžets turnīra rīkošanai nav izstrādāts, taču finansiālo atbalstu sniegtu ne tikai Somijas valdība, bet arī Tamperes pilsētas pašvaldība un citi turnīra sponsori.

"Galvenokārt pasaules čempionāta rīkošana balstās uz valsts finansējuma pleciem, bet mums ir daudz čempionāta apmeklētāju, no kā gūstam finansiālu labumu," stāstīja federācijas prezidents. "Tāpat ir arī daudzi privātie klienti, investori un sponsori, tāpēc ir daudz veidu, kā saņemt finansējumu no citiem avotiem. Ar Tamperes pilsētu mums ir rīkotājpilsētas līgums, tāpēc arī pilsētai ir jāveic ieguldījums turnīra organizēšanā."

Salīdzinot ar Slovēniju un Ungāriju, kas arī izteikušas vēlmi uzņemt 2023.gada pasaules čempionātu, Nummela vērsa uzmanību, ka Latvijai un Somijai ir pavisam nesen gūta pieredze, kā organizēt augsta līmeņa turnīru dažādu faktoru ietekmē.

"Man nav pašlaik detalizētas informācijas par Slovēnijas un Ungārijas plāniem, bet, pirmkārt, vairs nav palicis daudz laika čempionāta organizēšanai, un šī iepriekšējā pieredze un fakts, ka daudzas lietas jaut ir gatavas noteikti nāk par labu Latvijai un Somijai," viņš minēja. "Tāpat arī izskatās, ka Somijas un Latvijas izvēlēšanās šajā gadījumā būtu droša izvēle. Tik tikko abas valstis parādījām, ka spējam atzīstamā līmenī organizēt pasaules čempionātu. Salīdzinot ar pārējām divām valstīm, esam drošākā izvēle."

Somijas Hokeja federācijas prezidents arī izcēla, ka tik apjomīga turnīra rīkošana ir ļoti laikietilpīgs process, tāpēc tas būtu visnotaļ grūti paveicams uzdevums Slovēnijai un Ungārijai, kurām pasaules čempionāta organizēšanai no nulles ir atlikuši tikai 11 mēneši.

"11 mēneši skan kā pietiekoši ilgs laiks, tomēr, jāatceras, ka šis čempionāts tika piešķirts Somijai pirms pieciem gadiem. Jā, viens gads, kas tika izlaists Covid-19 dēļ nāca klāt, taču organizēšana un plānošana ir ritējusi jau gandrīz trīs gadus. Pēdējā gada laikā 20 cilvēki strādāja pilnas slodzes darbu turnīra organizatoriskajā komandā, pievēršoties tikai pasaules čempionātam. Tieši tāpēc, ja jāsāk no nulles, 11 mēneši ir ļoti īss laika periods. Nesaku, ka tas nav iespējams, taču tas ir ļoti sarežģīti"

Jauna rīkotājvalsts tiks apstiprināta ikgadējā IIHF kongresā, kas notiks Tamperē šī gada pasaules čempionāta noslēdzošās nedēļas laikā. Jaunas rīkotājvalsts nozīmēšana būs kongresa prioritārais uzdevums.

2022.gada pasaules čempionāts Somijā norisināsies no 13.maija līdz 29.maijam.