Latvijai IIHF spēka rangā 11. vieta un piebilde: 'Par godu un prieku? Uff...'

Latvijas hokeja izlase šī gada pasaules čempionātu, kas norisinās Rīgā, noslēgusi IIHF veidotā spēka ranga 11. pozīcijā.

Jau ierasts, ka pasaules čempionāta laikā IIHF publicē spēka rangu ar ne pārāk nopietniem komentāriem par komandām. Šoreiz pie Latvijas izlases publicēta piebilde: ""For Glory And Joy"? Oof..." ("Par godu un prieku? Uff...")

Piebildē apspēlēta grupas "Astro'n'out" šogad radītā himna Pasaules hokeja čempionātam "For Glory and Joy" un Latvijas valstsvienības izstāšanās no turnīra jau pēc apakšgrupu spēlēm.

Spēka ranga pirmajā pozīcijā pēc apakšgrupu cīņām izvirzījās Krievijas Olimpiskās komitejas (KOK) komanda, bet ASV pēc sešu spēļu uzvaru sērijas pakās uz otro vietu. Somijas valstsvienība, kas ir 2019. gada čempione, ir trešā.

Spēka rangs:

1. KOK

2 ASV

3. Somija

4. Šveice

5. Čehija

6. Slovākija

7. Vācija

8. Kanāda

9. Zviedrija

10. Kazahstāna

11. Latvija

12. Dānija

13. Norvēģija

14. Lielbritānija

15. Baltkrievija

16. Itālija

Spēka rangs ar komentāriem oriģinālvalodā:

Team Russia defeated Belarus 6-0 in its last group game and tops our latest edition of the Power Rankings.💪

Read more at ⤵️https://t.co/W1FXGrbcQf pic.twitter.com/b5WZBzRvg0