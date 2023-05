Latvijai pašai 'jākaļ sava laime': Norvēģija neatņem punktus Slovākijai

Slovākijas hokeja izlase otrdien, 23. maijā, pasaules hokeja čempionāta B grupas noslēdzošajā mačā Rīgā ar rezultātu 3:1 (3:0, 0:1, 0:0) pārspēja Norvēģiju un kopvērtējumā pakāpās uz ceturto pozīciju, apsteidzot Latvijas izlasi. Līdz ar to Latvijai ceturtdaļfināla sasniegšanai šovakar mačā pret Šveici jāizcīna vismaz viens punkts.

Jau spēles ceturtajā minūtē Slovākija izvirzījās vadībā, kad Rihards Panīks no aizvārtes pagriezienā negaidīti piespēlēja uz tuvo stabu Marekam Hrivikam, kurš uzreiz pārspēja norvēģu vārtsargu Henriku Haukelandu. Nepilnas četras minūtes vēlāk Mislavs Rosandičs izdarīja metienu, ripa no vārtsarga atlēca pie Petera Cehlārika, un viņš no tuvas distances dubultoja komandas pārsvaru.

Slovākijas hokejisti negrasījās samazināt savu spēles tempu, zinot šī mača nozīmīgumu. 16. minūtē Robertam Lantoši izdevās teicams solo gājiens pa labo malu, viņš apsteidza aizsargu un izdarīja precīzu metienu ar nūjas neērto pusi pāri Haukelanda kājsargam.

Mača 24. minūtē Norvēģijas izlase vienus vārtus atspēlēja. Fantastisku piespēli gar vārtiem izdarīja Tomass Bergs-Paulens, un to saņēma Markuss Vikingstads, kurš ar ātru metienu raidīja ripu tukšajā vārtu stūrī. Perioda turpinājumā slovāki vairāk spēlēja ar ripu, taču rezultāts nemainījās.

Trešajā trešdaļā norvēģi izturēja pretinieku uzbrukumu, bet vēlāk jau vairāk darbojās ar ripu, taču nespēja izspēlēt pietiekami labu vārtu gūšanas iespēju. Trīs minūtes pirms pamatlaika beigām norvēģi mainīja vārtsargu pret sesto laukuma spēlētāju, tomēr arī tas nelīdzēja. Panīks ripu meta tukšos vārtos un garantēja savai komandai uzvaru.

Pēc šīs uzvaras Slovākijas izlase B grupas kopvērtējumā ar 11 punktiem septiņās spēlēs pakāpās uz ceturto vietu. Tikpat punkti sešās spēlēs ir Latvijas izlasei, kas otrdien vēl spēkosies ar Šveici.