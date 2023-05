Latvijas hokeja izlasei pasaules čempionātā joprojām sliktākais vairākums

Latvijas hokeja izlase pašmāju pasaules čempionātā pēc trešās kārtas spēlēm joprojām ir sliktākā skaitliskajā vairākumā, liecina turnīra organizatoru apkopotā statistika.

Latvijas izlase ir viena no divām komandām, kas 2023.gada čempionātā trīs mačos nav realizējusi nevienu skaitlisko vairākumu un šajā rādītājā ieņem pēdējo, 16. vietu. Latviešiem ir bijušas septiņas vairākuma iespējas, kopumā laukumā ar vismaz viena spēlētāja pārsvaru pavadot 14 minūtes un 52 sekundes. Septiņus vairākumus nav izmantojuši arī ungāri, tiesa viņiem vairākums bijis par astoņām sekundēm īsāks.

Labākā komanda skaitliskajā vairākumā ar 50% realizāciju ir Kazahstāna, kura trīs mačos realizējusi divas no četrām iespējām. Tālāk ar 46,15% seko Dānijas izlase (izmantotas sešas iespējas no 13) un Šveice ar 41,67% (5 no 12).

Tikmēr mazākumā Latvijas izlase spēlējusi septiņas reizes un zaudējusi vienus vārtus, kas ar 85,71% pretinieku vairākuma neitralizāciju dod dalītu sesto vietu. Līderi šajā statistikas rādītājā ir šveicieši un zviedri, kuri mazākumā spēlējuši attiecīgi astoņas un sešas reizes, bet vārtus nav zaudējuši.

Tikmēr pēc uzvaras pār Čehijas izlasi Latvijas izlase nedaudz uzlabojusi savu uzbrukuma statistiku, pēc trim mačiem no pēdējās vietas realizācijā pakāpjoties uz 13.pozīciju 16 komandu konkurencē.

Latvijas izlases spēlētāji pasaules čempionāta pirmajos trīs mačos pret Kanādu (zaudējums ar 0:6) un Slovākiju (zaudējums ar 1:2) un Čehiju (uzvara ar 4:3 papildlaikā) kopumā izpildījuši 86 metienu vārtu rāmī, no kuriem precīzi bija pieci. Ar 5,81% realizāciju Latvijas izlase atrodas priekšā vien Norvēģijai (5,19%), Austrijai (4,48%) un Slovēnijai (3,39%). Līderi šajā rādītājā ar 15,31% realizētu metienu ir šveicieši, kuri vārtu guvumos pārvērtuši 15 no 98 metieniem.

Šveices izlasei ir arī labākā aizsardzības un vārtsargu līnija, jo līdz šim trīs spēlēs komanda nav zaudējusi nevienus vārtus. Šveices vārtsargi atvairījuši visus 44 metienus (100%). Otrā labākā vārtsargu līnija ir zviedriem (98,41%), bet Latvijas izlases vārtsargi tikuši galā ar 86,75% metienu (72 no 83), kas dod 15.vietu. Sliktāk klājies vien Austrijas vārtsargiem, kuri tikuši galā ar 85,06% (74 no 87) metienu.

Pēc trim spēlēm čempionāta rezultatīvākais spēlētājs ir dānis Nikolajs Ēlers, kurš guvis četrus vārtus un atdevis divas rezultatīvas piespēles. Seši punkti ir arī čeham Dominikam Kubālikam (3+3) un Makkenzijam Vīgeram (2+4) no Kanādas.

Latvijas izlases rezultatīvākie spēlētāji ir aizsargs Oskars Cibuļskis un uzbrucējs Mārtiņš Dzierkals, kuri iekrājuši pa 1+1 un labāko 30 spēlētāju vidū nav atrodami.

Pasaules čempionāts, kuru kopīgi rīko Somijas pilsēta Tampere un Rīga, norisināsies no 12. līdz 28.maijam.

Turnīrā startējošās 16 komandas sadalītas divās grupās, pa astoņām vienībām katrā, kas katrai izlasei garantē septiņas spēles. Katras apakšgrupas četras labākās komandas ceturtdaļfinālā turpinās cīņu par medaļām, bet abu grupu vājākās komandas pametīs spēcīgāko divīziju, un nākamgad to vietā starp 16 labākajām būs Polija un Lielbritānija.

A apakšgrupā, kas spēlē Tamperē, spēkus mēro Austrija, Dānija, Francija, Vācija, Ungārija, Zviedrija, ASV un Somija, bet B apakšgrupā Rīgā cīnās Latvija, Kanāda, Čehija, Kazahstāna, Norvēģija, Slovākija, Slovēnija un Šveice.

Pērn pasaules meistarsacīkstēs triumfēja somi, kuri izšķirošajā mačā papildlaikā ar 4:3 bija pārāki pār Kanādu.