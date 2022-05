Latvijas hokejisti pēc apņēmīgas cīņas ar zviedriem zaudē izredzes iekļūt ceturtdaļfinālā

Latvijas hokeja izlase otrdien 2022. gada pasaules čempionāta B apakšgrupas septītajā spēlē ar rezultātu 0:1 (0:0, 0:1, 0:0) piekāpās Zviedrijai, zaudējot cerības iekļūt ceturtdaļfinālā.

Latvijas izlasei, lai saglabātu izredzes iekļūt ceturtdaļfinālā, vajadzēja uzvarēt pamatlaikā, kā arī cerēt uz Norvēģijas uzvaru pār ASV. Latvijas izlase pasaules čempionātu noslēdza B apakšgrupas piektajā pozīcijā, septiņās spēlēs izcīnot astoņus punktus. Savukārt Zviedrija ar šo uzvaru nodrošināja sev vismaz otro vietu grupā.

Latvijas un Zviedrijas izlašu duelis iesākās diezgan līdzīgā cīņā, abām komandām apmainoties ar uzbrukumiem. Pēc pāris minūtēm zviedri jau sāka izdarīt lielāku spiedienu, kuru Latvija atvairīja. Spēles 15. minūtē Latvija ieguva iespēju spēlēt vairākumā, kas ļāva iegūt iniciatīvu un trešdaļu noslēgt ar nelielu pārsvaru.

Otrajā trešdaļā arī pirmajās minūtēs cīņa bija līdzīga, bet 26. minūtē Ēriks Gustafsons raidīja ripu gar vārtu priekšu, un tā pēc diviem rikošetiem trāpīja pa vārtu stabu. Latvijas hokejistiem turpinājumā neizdevās realizēt vēl vienu vairākumu, bet 35. minūtē Artūrs Kulda atstāja Latviju mazākumā pēc Rasmusa Apslunda nogāšanas. Zviedri realizēja vairākumu 41 sekundes laikā, kad precīzu metienu no aizsega izdarīja Viljams Nīlanders.

Brīdi pēc tam Jānis Jaks trāpīja pa vārtu stabu, bet trešdaļas noslēgumā komandas apmainījās ar noraidījumiem.

Trešajā trešdaļā Latvijas izlase izturēja pretinieku uzbrukumus, bet pamatlaika izskaņā paši veidoja bīstamus uzbrukumus. Pretinieku vārtsargu Linus Ulmarku tā arī pārspēt neizdevās.

Latvijas izlases vārtus šajā mačā sargāja Artūrs Šilovs, kurš 34 no 35 pretinieku metieniem. Latvija pa vārtiem meta 21 reizi.

Portāls "Delfi" piedāvāja spēles teksta tiešraidi, kurā var lasīt detalizētu notikumu aprakstu.

Pasaules čempionāts hokejā: Latvija – Zviedrija

Spēles statistika:

Latvijas izlasē par labākajiem spēlētājiem šajā pasaules čempionātā tika nosaukti Rūdolfs Balcers, Rihards Bukarts un Jānis Jaks.

Latvijas hokeja izlase noslēdz pasaules čempionātu ar piekto vietu B grupā, kas visticamāk, dos arī 10. vietu pasaules čempionātā.

Latvija - Zviedrija 0:1. Spēle noslēgusies!

Balcers raidīja ripu gar vārtiem, bet nevienam to neizdevās ievirzīt vārtos. Latvija izmisīgi cīnās

Jeļisejeva metienu atvairīja Ulmarks.

Zviedrija gan piespieda Latviju darboties tikai gar laukuma malām.

Latvijas hokejisti nostājās uzbrukuma zonā un sāka savu izspēli, kad pamatlaikā bija atlikušas divas minūtes.

Šilovs nomainīts pret sesto laukuma spēlētāju.

Latvijas izlase pieprasa pusminūtes pārtraukumu.

Ābols uzvarēja iemetienā un izdarīja metienu pa vārtiem. Ķēniņš lauzās uz vārtu priekšu, bet Ulmarks nedeva iespēju izdarīt vēl vienu metienu.

Roberts Bukarts no aizvārtes piespēlēja Kuldam, kurš bija pieslēdzies uzbrukumam. Viņam neizdevās atrast spraugu Ulmarka sargātajos vārtos.

Džeriņa virknējums atkal uzbrukumā nospēlēja ļoti aktīvi. Šķita, ka Dzierkals tūdaļ gūs vārtus, apslidojot vārtus, bet aizsargs Pudass pielika nūju un apturēja ripu. Arī Rihards Bukarts meta pa vārtiem ar nūjas neērto pusi, taču ripa palika vārtu priekšā.

Batņa uzvarēja iemetiena neitrālajā zonā, Jaks devās uz vārtiem un izdarīja metienu, kuru atvairīja Ulmarks. Sākās cīņa Zviedrijas izlases vārtu priekšā, bet šo draudīgo epizodi Latvija nepārvērta vārtu guvumā.

Kelmans gribēja izdarīt metienu no pašas vārtu priekšas, bet Sotnieks viņam neļāva izpausties.

52. minūtē Ābols saņēma ripu un no labas pozīcijas izdarīja metienu pa vārtiem, bet ripa aizķēra aizsargu un lidoja garām.

Klingbergs izlauzās uz vārtu priekšu no aizvārtes, izdarīja divus metienus, bet abus apturēja Šilovs. Līdz pamatlaika beigām vēl 10 minūtes.

47:57 min. Vācija – Šveice 3:3 (2:1, 0:2, 1:0). Kas par vārtiem!Matiass Plahta no neitrālās zonas uzsāk solo reidu, skaisti izlaiž ripu cauri savām kājām un izslido starp diviem šveiciešiem pirms kritienā izpildīta metiena. Vieni no skaistākajiem vārtiem turnīrā!

Latvijas izlase neitrālajā zonā aktīvāk spēlē uz ripas pārtveršanu, bet zviedri spēja tikt līdz labam ātrajam uzbrukumam. Metienu izdarīja Nordstrēms, bet ripu apturēja Latvijas izlases vārtsargs Šilovs. Astotajā minūtē Ābols no labā iemetiena apļa izdarīja metienu, bet aizsargs ripu uzņēma uz sevi.

Kelmans piespēlēja uz vārtu priekšu Bemstremam, bet līdz metienam izspēlēt neizdevās. Dzierkala mēģinājums doties pretuzbrukumā bija neveiksmīgs.

Trešajā ceturtdaļā aizritējušas četras minūtes, bet to laikā Latvijas izlasei uzbrukumi nav izdevušies. Arī paši zviedri neko draudīgu nav izspēlējuši, bet viņiem laiks rit labvēlīgāk.

Vācija – Šveice 2:3 (2:1, 0:2). Sākusies trešā trešdaļa!

Zviedrijas izlase trešo periodu varēja sākt vairākumā, un viņi darbojās uzbrukumā, bet Latvijas hokejisti spēja rezultātu saglabāt nemainīgu.

Sācies 3. periods

Ronalds Ķēniņš intervijā LTV7 pēc otrā perioda: "Viņiem vārtu guvumā paveicās. Mums vajag to uzvaru."

Vācija – Šveice 2:3 (2:1, 0:2). Noslēgusies otrā trešdaļa

Latvija - Zviedrija 0:1. Noslēdzies 2. periods.

38:31 min. Vācija – Šveice 2:3. Šveice vadībā!Šveicieši bīstamā vairākumā atgūst vadību. Pēc viena metiena jau norībēja vārtu stabs, bet vēlāk Deniss Malgins, neapturot ripu pēc piespēles saņemšanas, raida to vārtu tālajā "devītniekā".

39:26 min. Noraidījums Latvijas izlasē. Vālmarks devās uzbrukumā un lūkoja apslidot vārtus. Šilovs gribēja viņam izsist nūju, taču klupināja zviedru. Ķēniņš izcietīs šo sodu.

Batņa aktīvi nospēlēja vārtu priekšā, bet pa ripu viņš netrāpīja.

Jeļisejeva metienu no kreisā iemetiena apļa vairākumā pēc Jaka piespēles atvairīja Ulmarks, bet pēc tam zviedri ripu izdabūja no savas zonas ārā. Tad viņi pielietoja presingu, neļaujot latviešiem iesākt uzbrukumu.

Rupjības vērojamas abos mačos. Tiesneši nupat vairākas minūtes skatījās video atkārtojumu Fabrisa Hercoga spēka paņēmienam pret Soramīsu. Vācijas izlases hokejists atsita galvu pret laukuma apmali. Šveicietiem gan beigās piešķir tikai divas soda minūtes.

36:29 min. Noraidījums Zviedrijas izlasē. Latvijas izlases uzbrukumā Rihards Bukarts piespēlēja gar vārtiem, bet Dzierkalam neizdevās trāpīt pa ripu. Pēc tam Larsons diezgan rupji iegrūda apmalē Bergmani, nopelnot sodu. Pēc tam izcēlās nelieli asumi.

Jānis Jaks pēc zaudētajiem vārtiem devās uzbrukumā un izdarīja metienu pa vārtiem, trāpot pa vārtu stabu.

34:54 min. Latvija - Zviedrija 0:1Pēc Dalīna metiena Šilovs ar cimdu ripu atsita sev priekšā. Asplunds lūkoja izdarīt vēl vienu metienu, bet Šilovs vēlreiz glāba. Brīdi vēlāk ripa nonāca pie Viljama Nīlandera, kurš pēc pauzes izdarīja precīzu metienu tālajā vārtu stūrī. https://twitter.com/IIHFHockey/status/1529049060203671554

34:13 min. Noraidījums Latvijas izlasē. Artūrs Kulda savu nūju ielika Asplunda slidās, klupinot viņu. Pēc šīs epizodes Dzierkals paprovocēja Asplundu, kurš jau devās atbildēt, bet tiesneši viņu apturēja.

Gustafsons raidīja ripu gar vārtiem, ripa pēc diviem rikošetiem trāpīja pa Latvijas vārtu stabiņu. Brīdi vēlāk Veinbergs uzbrukumā izdarīja metienu, kuru bloķēja Larsons.

Dalīns izkārtoja sev metienu, bet Šilovs ripu tvēra. Pēc šīs epizodes Zīle saķērās ar Petersonu.

Zviedrijas izlase nerealizēja izgājienu divi pret vienu aizsargu. Šilovs viņiem vārtus gūt neļāva. Brīdi vēlāk arī pēc Gustafsona metiena Latvijas izlases vārtsargs nospēlēja precīzi.

Vairākuma pēdējās sekundēs Latvijas izlase izspēlēja pozicionālu uzbrukumu. Ābols izdarīja metienu no kreisās puses, Balcers lūkoja pēc vārtsarga atvairītās ripas, bet to neieguva.

Pēc Džeriņa uzvarētā iemetiena Roberts Bukarts nogādāja ripu Čukstem, kura metienu tvēra Ulmarks.

26:18 min. Noraidījums Zviedrijas izlasē.Zviedrijas izlases uzbrukuma otrajā tempā Gustafsons izdarīja spēcīgu metienu pa vārtiem, kuru Šilovs ar plecu atvairīja. Uzreiz pēc epizodes Klingbergs iegrūda Sotnieku apmalē.

Fribergam vārtu priekšā tika adresēta piespēle, bet viņš ar nūju metienu neizdarīja. Ripa trāpīja viņam pa slidām, kad Bergmanis to skāra ar savu nūju, bet Šilovs to aizvirzīja prom no vārtu priekšas. Pēc šīs epizodes zviedri atgriezās uzbrukuma zonā, radot saasinājumu.

Klingbergs piespēlēja uz vārtu priekšu Petersonam, kuram aizsargi metienu izdarīt neļāva. Latvijas hokejisti arī otrās trešdaļas pirmajās minūtēs spēlē veiksmīgi.

21:26 min. Vācija – Šveice 2:2. Šveice izlīdzina rezultātu!Šveiciešu spiediens pretinieku zonā ieilgst līdz Piuss Suters nonāk pārsteidzoši labā metienu pozīcijā. NHL uzbrucējs, neviena netraucēts, raida ripu Grūbauera vārtos.

Oskars Batņa palika guļot uz ledus, kad viņš paklupa un lielā ātrumā ietriecās laukuma apmalē. Pēc mazas pauzes viņš pats devās uz rezervistu soliņu.

Pa labo malu uzbrukumā rāvās Dzierkals, kurš neatrada veidu kā piespēlēt Džeriņam. Arī pašam metiens neizdevās.

Sācies 2. periods.

Rūdolfs Balcers intervijā LTV7 pēc pirmā perioda: “Varam spēlēt ar viņiem. Iespiedām viņus zonā, kaut kādi momenti bija. Man vajadzēja precīzāk mest. Liekas, ka labi nospēlējām. Viņiem nepatīk, kad “iedod iekšās”, redz Rihards mums nopelnīja noraidījumu.”

Vācija – Šveice 2:1. Noslēgusies pirmā trešdaļa

Latvija - Zviedrija 0:0. Noslēdzies 1. periods.

Vēl vienu metienu pa Ulmarka vārtiem izdarīja Dzierkals. Latvijas izlasei ļoti labs sniegums trešdaļas izskaņā.

Ķēniņs ļoti tuvu vārtsargam saņēma ripu no Ābola un pamanījās izdarīt metienu, bet Ulmarks ripu atvairīja. Brīdi vēlāk Balcers saņēma Ķēniņa piespēli, pietuvojās vārtiem un izdarīja labu metienu pa vārtiem, bet ne precīzu.

Zviedrijas izlase mazākumā darbojās ļoti aktīvi. Latvijas izlasei tā arī īsti neizdevās izdarīt labu metienu pa vārtiem, lai arī uzbrukuma zonā latvieši darbojās.

15:30 min. Vācija – Šveice 2:1. Vācija vadībā!Vācieši atkal gūst vārtus uzreiz pēc uzvaras kreisajā iemetienu aplī. Morics Zaiders pēc pāris piespēlēm no zilās līnijas triec ripu Berras vārtos. Lieti palīdzēja Štefans Loibls, kurš pilnībā nostājās vārtsarga ceļā. Vēlāk vārtu guvums tiek ieskaitīts tieši Loiblam, kurš laikam pieskāries ripai.

14:55 min. Noraidījums Zviedrijas izlasē.Ēriks Gustafsons sodīts par sitienu ar nūju Rihardam Bukartam. Bukarts izteiksmīgi žestikulēja pēc tam, kad pretinieks viņam no rokām izsita nūju.

Gustafsons teicamu piespēlēja pa diagonāli Bemstremam, taču viņam metiens īsti neizdevās. Šilovs piesteidzās pie ripas un to fiksēja.

Pagaidām Latvijas hokejisti diezgan labi darbojās savā aizsardzības zonā. Protams, ka zviedri ar savu meistarību tika pie metieniem, taču līdz šim izdevies nepieļaut atkārtotus momentus vārtu priekšā.

11:51 min. Vācija – Šveice 1:1. Vācija izlīdzina rezultātu!Līdzvērtīga spēkošanās noved pie godīga iznākuma. Kajam Vismanam piecas sekundes pēc vairākuma sākuma paveras plašs gaitenis uz Berras vārtiem. Aizsargs lieki situāciju nesarežģī un raida ripu tuvajā "devītniekā".

Spēles 12. minūtē Zviedrijas hokejisti pazaudēja ripu, paviršu piespēli izdarot Lindholmam, un tā nonāca tieši uz Mareņa nūjas. Metiens viņam bija ne pārāk spēcīgs un ne pārāk precīzs.

Zviedrijas izlases pirmais virknējums Latvijas izlases zonā "sagrieza karuseli", bet šoreiz latvieši spēja izsekot meistarīgajiem pretiniekiem.

Latvijas hokejistiem izdevās ofensīva. Vārtu priekšā darbojās Ābols, kurš pēc Ķēniņa piespēles nespēja pārspēt Ulmarku. Latvieši turpināja uzbrukt, un Ābols vēlreiz bija uzbrukuma smailē.

Devītajā minūtē Latvijas izlase ieguva ripu uzbrukuma zonā. Rubīns izdarīja metienu, kad Balcers slidoja gar vārtu priekšu, bet brīdi vēlāk Zviedrijas izlases vārtsargs apturēja Ābolu.

Šilovam neizdevās iegūt ripu, tāpēc vārtu priekšā uz brīdi bija haoss. Latvijas izlase pilnībā bija iespiesta savā aizsardzības zonā, vienā no epizodēm Dzierkals neļāva Markusam Petersonam tikt pie ripas un mest pēc piespēles gar vārtiem.

Zviedrija sestajā minūtē jau pārņēma ripas kontroli, uzbrukuma zonā nostiprinoties uz ilgāku laiku.

Spēle ritēja no vienas uzbrukuma zonas uz otru. Pēc Dalīna izdarītā metiena Kelmans mēģināja tikt pie ripas, bet Šilovs tai uzlēca virsū.

Šilovs droši atvairīja Vālmarka izdarīto metienu no kreisās malas.

1:37 min. Vācija – Šveice 0:1. Vārti!Duelī par uzvaru A apakšgrupā pirmā vadībā izvirzās Šveice. Kurš gan cits, ja ne pasaules čempionātu rekordists Anderss Ambīls!?

Spēles iesākumā abas komandas laukumā taustījās. Latvijas izlase neļāva pretiniekiem nostiprināties uzbrukuma zonā, bet Džeriņš un Batņa izdarīja ātrus metienus pēc ieiešanas zonā.

Spēle sākusies!

Zviedrijas izlases galvenais treneris Jūhans Garpenlēvs Latvijas izlases spēli salīdzināja ar tradicionālu Krievijas hokeja stilu. Savukārt uzbrucējs Jūakims Nordstrēms norādīja, ka Zviedrijai ir svarīgi kopvērtējumā ierindoties pēc iespējas augstākā pozīcijā.

Zviedrijas izlases sastāvs, kurā netrūkst pasaules līmeņa zvaigžņu, pret Latviju.

Elvis Merzļikins šoreiz palicis ārpus pieteikuma, bet vārtu drošība uzticēta Artūram Šilovam. Rezervē būs Gustavs Grigals. Spēles pieteikumā nav arī Renāra Krastenberga, bet šoreiz valstsvienība spēlēs ar astoņiem aizsargiem.

Rodrigo Ābols un Rihards Marenis Zviedrijas hokeju iepazinuši, jo ikdienā spēlē šīs valsts čempionātos. "Zviedri piedāvā ātru, tehnisku hokeju, kas ir zviedru standarts," stāstīja Ābols. https://www.delfi.lv/sports/news/hokeja-chempionats/zinas/abols-un-marenis-stasta-par-zviedrijas-hokeja-specifiku.d?id=54379042

Latvijas izlases treneris Artis Ābols neslēpa, ka izlases spēlētāji dodas laukumā, neraugoties uz saviem savainojumiem. https://www.delfi.lv/sports/news/hokeja-chempionats/video/video-abols-stasta-par-agro-spelu-sarezgitibu-un-izcel-zviedrijas-nhl-zvaigznes.d?id=54378722

Spēles sākumam var sagatavoties, skatoties "Spried ar Delfi" raidījumu, kurā viesojas Krišjānis Rēdlihs un Oskars Lapinskis.https://www.delfi.lv/video/raidijumi/spried-ar-delfi/spried-ar-delfi-par-hokeja-izlases-panakumiem-un-kludam-sa-gada-pasaules-cempionata-video-tiesraide.d?id=54376286

Latvijas hokeja izlases galvenais treneris Harijs Vītoliņš pirms spēles ar Zviedriju: "Kā mēs zinām, viņi ir ļoti kompakta un tehniska komanda, tāpēc tā vienkāršākā spēle būs atslēga šoreiz. Vajag dabūt ripu ātrāk ārā no savas aizsardzības zonas un cerēt, ka mēs izveidosim savu labu aizsardzību, kā mēs to pret somiem izdarījām. Viennozīmīgi zviedri dominēs, tāpēc esam gatavi tam, ka būs liels spiediens. Jāspēlē pēc iespējas vienkāršāk un jāmēģina noķert pretuzbrukumi."

Labdien, portāla "Delfi" lasītāji. Latvijas izlase pēc nepilnas stundas aizvadīs, iespējams, noslēdzošo spēli šajā pasaules čempionātā. Atgādinām, ka matemātika, lai paildzinātu dalību turnīrā, ir pavisam vienkārša. Latvijai pamatlaikā jāuzvar Zviedriju, bet ASV vēlāk dienas gaitā pamatlaikā jāpiekāpjas Norvēģijai.