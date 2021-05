Latvijas hokejisti pēc sensācijas paklūp pret Kazahstānu

Latvijas hokeja izlase sestdien, 22. maijā, piedzīvoja sāpīgu zaudējumu pasaules čempionāta otrajā spēlē, samocītā mačā pēcspēles metienos ar 2:3 piekāpjoties Kazahstānas valstsvienībai.

Latvijas hokejisti, aizvadot otro spēli divās dienās, darbojās lēnāk nekā dienu iepriekš pret Kanādu. Jau no pirmajām minūtēm Kazahstāna spēlēja aktīvāk, tomēr pirmajā periodā vārtus neviena komanda neguva. Spēles 28. minūtē Lauris Dārziņš izmantoja Kaspara Daugaviņa piespēli un no tuvas distances izvirzīja vadībā Latvijas izlasi, taču perioda izskaņā Kazahstāna realizēja vairākumu. Aleksandrs Šins ieguva ripu lieliskā pozīcijā no Romāna Starčenko un raidīja ripu vārtu apakšējā stūrī.

Spēles gaita trešajā periodā būtiski nemainījās un Latvija galvenokārt spēlēja no aizsardzības. Taču Oskars Cibuļskis 46. minūte lieliski piespēlēja Rihardam Bukartam, kurš skaisti apspēlēja vārtsargu, ripu izmetot cauri kājsargiem. Taču Latvija vadībā bija tikai 12 sekundes, un Džesijs Blekers jau nākamajā uzbrukumā rezultātu izlīdzināja. Viktors Svedbergs bija tuvu, lai izrautu uzvaru Kazahstānai, taču viņš trāpīja pa stabu.

Pagarinājumā Latvijai vajadzēja spēlēt mazākumā, tomēr vārtus izdevās nosargāt. Pēcspēles metienu sērijā Latvijai Miks Indrašis, Lauris Dārziņš un Roberts Bukarts deva vadību ar 3:1, taču Ņikita Mihailis, Romāns Starčenko un Jevgeņijs Rimarjovs "bullīšos" tomēr izrāva uzvaru Kazahstānai.

Otro spēli pēc kārtas Latvijas izlases vārtos stājās Matīss Kilvenieks, kurš atvairīja 29 metienus. Savukārt Latvija pa vārtiem meta tikai 14 reizes.

Portāls "Delfi" piedāvāja spēles teksta tiešraidi, kurā var lasīt detalizētu notikumu aprakstu.

